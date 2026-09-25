Fille des corbeaux : La vengeance est un plat qui se mange froid...

À l’Académie de la Bienveillance, une centaine de filles sont envoyées chaque année par leur famille pour devenir des guerrières inspirées des Furies. Dix ans plus tard, seules quelques-unes reviennent, transformées en « émissaires de vengeance » capables de rendre justice avec droit de vie ou de mort.

L’héroïne, elle, s’est vendue elle-même à l’Académie et en a payé le prix. Après une longue et sanglante existence, alors qu’elle pense enfin avoir trouvé la paix, son passé revient la rattraper lorsqu’un groupe de mercenaires frappe à sa porte.

Avec ce premier tome, Mark Lawrence explore la survie face à la violence, mais aussi la manière dont des femmes peuvent être façonnées dès leur plus jeune âge par la quête de vengeance. Le roman mêle mythologie et secrets savamment distillés, tout en mettant en tension la justice des puissants et celle du peuple, ainsi que le déclin de figures héroïques.

Les éditions Bragelonne nous proposent un extrait en avant première, à paraître le 14 octobre :

Mark Lawrence est l’auteur de nombreux romans de Fantasy, traduits dans plus de vingt-cinq langues. Sa Trilogie de la Bibliothèque a notamment reçu le prix Libr’à Nous Imaginaire en 2025. Marié et père de quatre enfants, il vit à Bristol, où il se consacre à l’écriture et à sa fille handicapée.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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