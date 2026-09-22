5 romans de la rentrée en lice pour le Prix Roman des étudiants France Culture 2026

La sélection du Prix Roman des étudiants France Culture 2026 :

Le ciel ici déborde d’Éva Bottega (Éditions Denoël)

Décolorer sa fille de Lucie Bérard (Éditions Les Intranquilles)

Le livre des souterrains de Phoebe Hadjimarkos Clarke (Éditions du Sous-sol)

Le petit cosmonaute de Franck Courtès (Éditions Julliard)

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? de Lucie Rico (Éditions P.O.L)

Chaque année, le Prix Roman des étudiants France Culture fait découvrir la rentrée littéraire à des étudiants de toutes filières et de partout en France. Pendant plusieurs mois, ils lisent les cinq romans sélectionnés, rencontrent leurs autrices et auteurs, confrontent leurs points de vue et choisissent ensemble le livre qui remportera le Prix.

Tous les étudiants peuvent intégrer le jury du Prix Roman des étudiants France Culture sur simple inscription, à cette adresse.

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D’octobre à décembre, les étudiants-jurés seront invités à lire les cinq romans sélectionnés, rencontrer et échanger avec les autrices et auteurs au sein des universités participantes ou en ligne, partager et débattre entre eux sur la plateforme dédiée afin de croiser leurs points de vue, et enfin à voter pour leur coup de cœur et remettre le prix à la lauréate ou au lauréat.

L'année dernière, Séphora Pondi avait reçu le Prix Roman des étudiants France Culture pour Avale (éditions Grasset). La récompense est soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et par le Centre national du livre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

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