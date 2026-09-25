Sarah Marquis : les leçons d’une exploratrice-aventurière

Depuis plus de vingt-cinq ans, Sarah Marquis parcourt seule et à pied certaines des régions les plus isolées de la planète. Désert brûlant, terres hostiles, fatigue et situations de danger : chaque expédition devient pour elle une occasion d’observer, d’écouter et de se réinventer. Dans ce nouveau livre, elle revient sur ces expériences pour en tirer des réflexions et des conseils applicables au quotidien.

L’ouvrage se présente comme une invitation à chercher les réponses loin du confort des certitudes. Les enseignements tirés des voyages de l’exploratrice portent notamment sur la force intérieure, l’adaptation et la confiance en soi, avec l’idée que les épreuves peuvent devenir autant d’occasions de mieux se connaître.

Les éditions Michel Lafon nous en proposent un extrait, à paraître le 15 octobre :

Exploratrice du National Geographic, Sarah Marquis a consacré plus de vingt-cinq ans à ses voyages en solitaire et à pied. Autrice de onze livres et conférencière internationale, elle rassemble ici le contenu de ses séminaires et les enseignements inspirés de ses nombreuses expéditions.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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