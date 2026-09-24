Demba : les dernières Amazones face à l’histoire coloniale

À Marseille, en 1906, Demba fait partie des dernières Amazones ayant survécu à la guerre menée en 1894 contre les troupes coloniales françaises. Réduite à l’esclavage puis exhibée dans des zoos humains, elle attend le retour de son roi, Behanzin, exilé depuis douze ans à la Martinique.

Pour Demba, cette rencontre pourrait être l’ultime occasion d’obtenir son pardon : elle estime avoir failli au combat pour des raisons intimes. Mais avant cette possible délivrance, elle devra affronter un fantôme du passé et se débarrasser de lui de manière aussi violente que radicale.

À travers le destin de Demba, le roman fait surgir une histoire marquée par la guerre, la captivité et l’exhibition des populations colonisées. Le récit prend pour cadre la première Exposition coloniale de Marseille et met en scène une femme prise entre son passé guerrier, son enfermement et l’espoir de retrouver celui qu’elle considère comme son roi.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un extrait, à paraître le 7 octobre :

Daniel Picouly s’est fait connaître en 1996 avec Le Champ de personne, couronné par le Grand prix des lectrices de ELLE, avant d’obtenir le prix Renaudot en 1999 pour L’Enfant léopard. Il a notamment publié chez Albin Michel La nuit de Lampedusa, La faute d’orthographe est ma langue maternelle et Le cri muet de l’iguane. Finaliste du prix Goncourt en 2019, il a également animé les émissions littéraires « Café Picouly » et « Café littéraire » sur France Télévisions.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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