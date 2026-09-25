Romance : la librairie lilloise Aya Books s'exporte à Marseille

Un peu plus d'un an après l'ouverture d'Aya Books à Lille, au 53 boulevard de la Liberté, Ayma Flips et sa mère, Céline Flips, doublent la mise avec l'inauguration à venir d'une nouvelle librairie-salon de thé, dans le 1er arrondissement de Marseille, au 11, rue de l'Arc.

« À Lille, la réponse a été encore plus enthousiaste que ce à quoi nous nous attendions », nous confie Céline Flips. « Avant même la première librairie, on s'était dit, avec Ayma, que si cela fonctionnait à Lille, nous envisagerions Marseille, parce que la demande est également forte dans cette ville, qui ne dispose pas de librairie spécialisée en romance. »

En mai dernier, mère et fille se sont rendues ensemble dans la cité phocéenne pour visiter plusieurs locaux, avant de jeter leur dévolu sur celui de la rue de l'Arc, d'une surface de 240 m2 tout de même, soit quatre fois la superficie de l'enseigne lilloise (65 m2)... Mais il en faut plus pour intimider le duo : « On pense même que ce sera plus aisé qu'à Lille, car la population est plus importante à Marseille. »

Par ailleurs, la localisation, dans le centre-ville et non loin des rues piétonnes, devrait faciliter les venues au sein de la librairie, qui se nommera d'ailleurs Aya Books, comme sa cousine de Lille. « Nous avons remarqué que, contrairement à d'autres commerces, la librairie est avant tout un lieu de destination », avance Céline Flips. « Quand des gens rentrent dans la librairie de Lille, ils avaient souvent prévu d'y passer. »

La romance continue

Afin de se constituer une fidèle clientèle, la future librairie-salon de thé marseillaise veillera à proposer de multiples événements, des clubs de lecture aux ateliers créatifs, en passant par des rencontres avec les auteurs, avec une jauge revue à la hausse. « Quand nous accueillons une vingtaine de personnes à Lille, nous pourrons sans doute doubler l'audience à Marseille », estime Céline Flips.

Côté livres, toutes les déclinaisons de la romance seront bien sûr au rendez-vous, auxquelles s'ajoutera le thriller, « un genre que beaucoup de lectrices de romance affectionnent », remarque la libraire. Comme à Lille, Ayma et Céline Flips s'attendent à voir une diversité de profils franchir la porte de leur commerce : « À Lille, nous nous sommes implantées sur la route des universités », témoigne la seconde, « mais nous voyons toutes les générations, tous les milieux, des avocates, des infirmières, des universitaires »...

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L'ouverture de cette nouvelle librairie Aya Books est prévue au moment des fêtes 2026. Si Céline Flips restera à Lille, Ayma Flips descendra à mi-temps dans le sud. Puisque « l'objectif est aussi de créer de l'emploi », les deux libraires envisagent le recrutement d'un·e professionnel·e en CDI, ainsi que d'un·e alternant·e.

Toutes deux, dans le cadre de ce projet de création, ont effectué une demande de prêt d'honneur auprès du réseau Initiative Marseille Métropole, et ont entamé des démarches auprès de la ville de Marseille afin d'obtenir une subvention au titre d'une implantation au sein d'un quartier prioritaire de la ville.

Photographie : La devanture de la librairie Aya Books, à Lille (© Aya Books) et la rue de l'Arc, à Marseille, en 2016 (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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