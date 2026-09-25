Romance : la librairie lilloise Aya Books s'exporte à Marseille

Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.
Le 25/09/2026 à 18:30 par Antoine Oury
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25/09/2026 à 18:30
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Un peu plus d'un an après l'ouverture d'Aya Books à Lille, au 53 boulevard de la Liberté, Ayma Flips et sa mère, Céline Flips, doublent la mise avec l'inauguration à venir d'une nouvelle librairie-salon de thé, dans le 1er arrondissement de Marseille, au 11, rue de l'Arc.
« À Lille, la réponse a été encore plus enthousiaste que ce à quoi nous nous attendions », nous confie Céline Flips. « Avant même la première librairie, on s'était dit, avec Ayma, que si cela fonctionnait à Lille, nous envisagerions Marseille, parce que la demande est également forte dans cette ville, qui ne dispose pas de librairie spécialisée en romance. »
En mai dernier, mère et fille se sont rendues ensemble dans la cité phocéenne pour visiter plusieurs locaux, avant de jeter leur dévolu sur celui de la rue de l'Arc, d'une surface de 240 m2 tout de même, soit quatre fois la superficie de l'enseigne lilloise (65 m2)... Mais il en faut plus pour intimider le duo : « On pense même que ce sera plus aisé qu'à Lille, car la population est plus importante à Marseille. »
Par ailleurs, la localisation, dans le centre-ville et non loin des rues piétonnes, devrait faciliter les venues au sein de la librairie, qui se nommera d'ailleurs Aya Books, comme sa cousine de Lille. « Nous avons remarqué que, contrairement à d'autres commerces, la librairie est avant tout un lieu de destination », avance Céline Flips. « Quand des gens rentrent dans la librairie de Lille, ils avaient souvent prévu d'y passer. »
Afin de se constituer une fidèle clientèle, la future librairie-salon de thé marseillaise veillera à proposer de multiples événements, des clubs de lecture aux ateliers créatifs, en passant par des rencontres avec les auteurs, avec une jauge revue à la hausse. « Quand nous accueillons une vingtaine de personnes à Lille, nous pourrons sans doute doubler l'audience à Marseille », estime Céline Flips.
Côté livres, toutes les déclinaisons de la romance seront bien sûr au rendez-vous, auxquelles s'ajoutera le thriller, « un genre que beaucoup de lectrices de romance affectionnent », remarque la libraire. Comme à Lille, Ayma et Céline Flips s'attendent à voir une diversité de profils franchir la porte de leur commerce : « À Lille, nous nous sommes implantées sur la route des universités », témoigne la seconde, « mais nous voyons toutes les générations, tous les milieux, des avocates, des infirmières, des universitaires »...
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L'ouverture de cette nouvelle librairie Aya Books est prévue au moment des fêtes 2026. Si Céline Flips restera à Lille, Ayma Flips descendra à mi-temps dans le sud. Puisque « l'objectif est aussi de créer de l'emploi », les deux libraires envisagent le recrutement d'un·e professionnel·e en CDI, ainsi que d'un·e alternant·e.
Toutes deux, dans le cadre de ce projet de création, ont effectué une demande de prêt d'honneur auprès du réseau Initiative Marseille Métropole, et ont entamé des démarches auprès de la ville de Marseille afin d'obtenir une subvention au titre d'une implantation au sein d'un quartier prioritaire de la ville.
Photographie : La devanture de la librairie Aya Books, à Lille (© Aya Books) et la rue de l'Arc, à Marseille, en 2016 (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.
22/09/2026, 09:13
L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.
21/09/2026, 17:30
Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global.
21/09/2026, 14:16
16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...
21/09/2026, 12:46
Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.
21/09/2026, 11:17
Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.
20/09/2026, 07:00
À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.
19/09/2026, 11:30
Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard.
19/09/2026, 11:15
La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.
19/09/2026, 09:30
Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.
18/09/2026, 19:11
HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.
18/09/2026, 18:05
L’écrivaine américaine Annie Dillard, figure majeure de la littérature de la nature et de la méditation spirituelle, est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 81 ans. Prix Pulitzer en 1975 pour Pilgrim at Tinker Creek, elle était publiée en France principalement par Christian Bourgois, qui a fait traduire une grande partie de son œuvre.
18/09/2026, 17:33
Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.
18/09/2026, 16:16
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