La Chute d’Eddie Blanket : Une histoire de famille sur deux siècles

À la suite d’une mauvaise chute, Mamie Eddie se retrouve à l’hôpital, veillée par sa petite-fille Winona, une jeune militante aborigène. Un malentendu la transforme bientôt en « plus vieille Aborigène du Queensland », et la machine médiatique s’emballe autour de cette nouvelle célébrité. Mais alors que Brisbane s’apprête à célébrer son bicentenaire, les fantômes du passé ressurgissent : deux siècles plus tôt, au même endroit, le jeune Mulanyin entamait son initiation tandis que les colons arrivaient toujours plus nombreux.

Deux récits pour raconter une histoire

Féroce mais aussi traversé par l’humour et une certaine tendresse, La Chute d’Eddie Blanket entremêle ainsi deux histoires de famille, d’amour et de combats. La fresque entend notamment raconter la colonisation depuis le point de vue des Aborigènes, hier comme aujourd’hui, en faisant se répondre passé et présent à travers cinq générations.

Les éditions Synchronique éditions nous en proposent un extrait, à paraître le 01 octobre :

Melissa Lucashenko est une autrice d’origine bundjalung, engagée de longue date pour les droits des Aborigènes. Elle a notamment cofondé Sisters Inside, une association qui soutient les femmes incarcérées et défend une approche plus juste du système pénal. Il s’agit de son deuxième livre traduit en français, après Celle qui parle aux corbeaux (Seuil, 2023).

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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