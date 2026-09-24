À la table des écrivaines : 30 autrices et un monde par la cuisine

Ici, la cuisine sert de fil conducteur. Chaque autrice associe une recette à un épisode personnel : souvenir d’enfance, transmission familiale, rencontre ou moment de partage. L’ouvrage revendique ainsi un parcours à travers les cultures, nourri par les migrations, l’exil et les échanges entre traditions.

Publié aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, ce beau livre réunit les textes de 30 écrivaines francophones issues du Parlement des écrivaines francophones (PEF).

Avec les textes de Marie-Rose Abomo-Maurin, Marijo Alie, Marielle Anselmo, Nora Atalla, Emna

Belhadj Yahia, Cécile Belleyme, Carmen Boustani, Catherine Cusset, Bettina de Cosnac, Ananda Devi,

Sedef Ecer, Lise Gauvin, Isabelle Granjon, Yasmina Jaafar, Martine Jacquot, Nancy Lange, Viktor Lazlo,

Georgia Makhlouf, Laure Mi Hyun Croset, Danielle Michel- Chich, Madeleine Monette, Claudine Monteil,

Lylia Nezar, Andrea Oberhuber, Cécile Oumhani, Annie Richard, Béatrice Riand, Karine Serres, Michèle

Simonsen, Leïla Slimani et Véronique Tadjo.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 29 octobre :

Créé en 2017 et regroupant plus de 170 femmes, le Parlement des écrivaines francophones (PEF) a pour

objectif de faire entendre la voix des autrices d’expression française sur le monde. Il est présidé par Fawzia Zouari, journaliste et écrivaine tunisienne. Le PEF travaille également à faire reconnaître la place de l’écrivaine dans son pays, à réaffirmer son rôle dans le dialogue civilisationnel et à défendre les droits des femmes et des hommes partout où ils se trouvent attaqués. Ce parlement est aussi un espace de prise de parole destiné à donner le point de vue des femmes sur les débats ou les crises de nos sociétés.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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