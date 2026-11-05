Jusqu’où ira la télé-réalité pour faire de l’audience ?

À la tête d’une société de production parisienne, Fabrice joue son poste : s’il ne trouve pas rapidement « l’idée du siècle », il sera licencié. Il invente alors un concept inédit : seize candidats enfermés dans une prison de haute sécurité doivent supporter des conditions carcérales extrêmes pour décrocher un gain exceptionnel, une île paradisiaque.

Parmi eux, Lucy, actrice de 44 ans dont la carrière décline, accepte de participer à l’émission pour y jouer le rôle de la perdante pathétique. Mais elle décide rapidement de tout faire pour gagner. Reste une question : peut-on modifier les règles d’un jeu dont tout semble déjà truqué ?

Une satire des dérives du petit écran

À travers ce huis clos, le roman s’intéresse au sexisme institutionnalisé, au mépris de classe, aux ambitions et aux egos qui traversent le monde de la télévision. Le livre met surtout en scène une production qui manipule à la fois ses candidats et les téléspectateurs pour obtenir toujours davantage d’audience.

Les éditions City nous proposent un extrait en avant première, à paraître le 6 janvier 2027 :

Le sujet n’est pas totalement étranger à Cécile Blanchard : avant de devenir cheffe de projet en communication numérique au CNRS, elle a travaillé pendant quinze ans comme journaliste pigiste pour le web et la télévision, notamment pour France Télévisions et Le Film Français.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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