L’ANEL renouvelle son conseil d’administration 2026-2027

Geneviève Pigeon entame ainsi un deuxième mandat complet à la tête de l’ANEL, après son élection à la présidence en 2023. Le nouveau conseil d’administration est composé de :

Geneviève Pigeon (L’Instant même), présidente

Jean Paré (Saint-Jean Éditeur), vice-président

Mylène Bouchard (La Peuplade), secrétaire-trésorière

Elodie Comtois (Écosociété), représentante de Québec Édition

Véronique Fontaine (Fonfon), administratrice

Caroline Fortin (Québec Amérique), administratrice

Arnaud Foulon (MD/Groupe HMH), administrateur

Corinne Delporte (CrackBoom!), administratrice

Anne Migner-Laurin (Éditions du remue-ménage), administratrice

Nicolas Trost (Les 400 coups), administrateur

Lucie Demers (Septembre éditeur), administratrice.

Pour l'année à venir, l'ANEL entend notamment travailler sur le financement du secteur de l'édition, le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle et les budgets consacrés à l'achat de livres dans les écoles. Ces dossiers figuraient parmi les principaux enjeux évoqués lors de l'assemblée générale.

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Créée en 1992, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) est née de la fusion de l’Association des éditeurs, fondée en 1943, et de la Société des éditeurs de manuels scolaires du Québec, créée en 1960. Elle regroupe la grande majorité des maisons d’édition de langue française au Québec et au Canada et assure notamment leur représentation auprès des pouvoirs publics et des acteurs du secteur du livre. L’association mène également des actions de promotion, de formation et d’accompagnement à l’exportation.

Crédits photo : (les membres élu·e·s du CA présent·e·s lors de l’Assemblée générale 2026, de gauche à droite : Corinne Delporte, Arnaud Foulon, Elodie Comtois, Mylène Bouchard, Geneviève Pigeon et Caroline Fortin) Philippe Latour

Par Dépêche

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