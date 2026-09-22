Inceste et agro-industrie : deux enquêtes adaptées pour France Télévisions

France Télévisions diffusera prochainement deux enquêtes d'abord parues sous la forme de livres, mais en les « romançant », l'une comme l'autre. Des scénarios originaux et des personnages construits permettront ainsi d'incarner les témoignages et faits révélés par le travail des deux auteurs des ouvrages originaux, Nicolas Legendre et Romane Brisard.

Reprenant le titre de l'enquête du premier, parue en avril 2023 aux éditions Arthaud, Silence dans les champs a été changé en scénario par Mehdi Ouahab (Anthracite, Les Disparues de la gare), avec Nicolas Legendre lui-même.

Un agriculteur breton est retrouvé pendu dans son exploitation. Alors qu’il est entre la vie et la mort, c’est tout un système d’oppression installé depuis cinquante ans que l’on découvre. On suit ainsi les débuts de son père dans les années 1960 qui, s’il voulait simplement s’en sortir et devenir un agriculteur prospère, s’avérera être le premier responsable de l’accident de son fils. – Le synopsis pour Silence dans les champs

Produite par Haut et Court, la mini-série tirée du livre de Nicolas Legendre comptera 6 épisodes de 52 minutes chacun. Pour l'instant, la distribution n'a pas été révélée ni la date de diffusion.

Inceste d'État, de Romane Brisard (paru chez Stock en octobre 2025), passera pour sa part par un changement de titre, pour devenir Mères en cavale. Cette fois, 3 épisodes de 52 minutes seront produits par L’Intruse (groupe Tetra Media), tandis que l'autrice signera elle-même le scénario adapté de son travail, avec Nathalie Saugeon (Mignonnes, L'intruse).

Quand Éléonore comprend que la justice ne fera rien pour protéger son enfant victime de son père incesteur, elle décide dans un élan de survie de franchir la ligne de la légalité et de partir en cavale… Mais ce saut dans le vide la fait entrer dans une spirale où la police la tient pour responsable et la traque. Éléonore, devenue Nora, va découvrir qu’elle n’est pas seule. Aux côtés de Marianne, Sally et Rim, tel un réseau de résistantes, elles vont lutter pour leurs enfants et pour que la vérité éclate. – Le synopsis de Mères en cavale

À LIRE - 14 juillet, adaptation d'une nouvelle de Nicolas Mathieu, en développement

La réalisation de cette mini-série a été confiée à Shirley Monsarrat (L'intruse, La dernière veillée). Cette dernière a récemment signé le téléfilm On aboie en silence, adaptation du livre Ensemble, on aboie en silence de Gringe (avec Thibault Tranchant, HarperCollins et Wagram Livres, 2020). La diffusion de ce téléfilm est prévue à partir du 8 octobre sur la plateforme france.tv, avant un passage sur France 2.

La date de diffusion comme le casting de Mères en cavale ne sont pas encore connus.

Par Antoine Oury

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