Les quatre finalistes pour le Prix des Deux Magots 2026 sont connus

Réuni lundi 21 septembre au Café des Deux Magots, à Saint-Germain-des-Prés, le jury présidé par Étienne de Montety a procédé à sa deuxième délibération.

Les quatre finalistes sont :

Choses que je croyais perdues, Clémentine Mélois (L’Arbalète/Gallimard)

La Rédemption, Jean-Noël Orengo (Grasset)

Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, Véronique Ovaldé (Flammarion)

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, Lucie Rico (P.O.L)

Sortent donc de la course Xavier-Marie Bonnot avec Le Diable rit avec nous (Récamier), David Djaïz avec La Méthode (Stock), Thomas Roy avec Furia (Les Léonides), Maxim Schwartz avec Le dernier présage de Victoria Woodhull (Philippe Rey), Guillaume Sire avec Chante Méchante (Calmann-Lévy) et Émilie de Turckheim avec Fanny à la folie (JC Lattès).

Lors de cette première sélection, le jury avait également pris position contre le recours à l’intelligence artificielle dans l’écriture et la composition des ouvrages, estimant qu’il modifiait « la paternité et la nature de l’œuvre ». Cette deuxième annonce se concentre, elle, sur les choix littéraires des jurés.

Quatre manières d’élaborer un roman

Étienne de Montety présente cette dernière liste comme « une véritable sélection de coups de cœur », mettant à l’honneur « une écriture joueuse, drôle, inventive, parfois décalée ». Selon le président du jury, les quatre livres représentent « autant de façons d’élaborer un roman », chacune défendue « avec une véritable ferveur » autour de la table. Et de prévenir : « La délibération finale s’annonce particulièrement passionnée ! »

Dans Choses que je croyais perdues, Clémentine Mélois part d’une rupture et d’un déménagement. Seule dans son appartement, une femme emballe les objets qui l’entourent avant l’arrivée des déménageurs. Un verre à moutarde, une assiette, un vêtement ou un rouleau de papier absorbant deviennent autant de portes ouvertes sur une histoire intime et sur ce que les objets ordinaires conservent de nos existences.

Jean-Noël Orengo plonge de son côté dans l’histoire du XXe siècle avec La Rédemption. Le roman revient sur la relation entre Colette Jéramec et Pierre Drieu la Rochelle, depuis leur rencontre avant la Première Guerre mondiale jusqu’à l’Occupation. Au cœur du récit figure notamment le sauvetage de Colette et de ses enfants, internés à Drancy en 1943, par celui qui s’était parallèlement compromis dans la collaboration et l’antisémitisme. Orengo mêle ainsi enquête, reconstitution historique et interrogation sur les contradictions d’un écrivain.

Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, Véronique Ovaldé se rapproche pour la première fois directement de sa propre histoire familiale. À partir de la vie de sa mère, et du sentiment exprimé par celle-ci d’avoir manqué son existence, la romancière utilise la fiction pour imaginer les bifurcations et les vies qui auraient pu être les siennes. Le portrait se construit autour d’une femme longtemps absorbée par son rôle d’épouse et de mère, sans que les renoncements aient entièrement éteint sa joie.

Lucie Rico choisit pour sa part l’enquête et les jeux du langage avec Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?. Une panne de clavier fait surgir chez Jennifer une phrase impossible à terminer et, avec elle, un souvenir d’enfance incomplet. Perpignan, son grand-père, une scène d’Autant en emporte le vent et une tache de sang sur un petit pull jaune deviennent les indices d’une mémoire qu’elle tente obstinément de reconstruire.

Rendez-vous le 5 octobre

Le dernier vote aura lieu lundi 5 octobre. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé à 12h30 au Café des Deux Magots, où se déroulera la cérémonie de remise du prix.

Les quatre finalistes devront convaincre un jury composé, autour d’Étienne de Montety, de Laurence Caracalla, Nicolas Carreau, Jean-Luc Coatalem, Pauline Dreyfus, Clara Dupont-Monod, Jessica Nelson, Marianne Payot et Abel Quentin.

À la veille de cette deuxième délibération, Jean-Luc Coatalem racontait justement à ActuaLitté le fonctionnement de cette table qu’il a rejointe en 2017 : lectures, coups de cœur, discussions entre jurés et stratégies pour défendre les ouvrages jusqu’aux derniers tours. Le romancier décrivait les Deux Magots comme un « petit navire vert sur la mer germanopratine », avec Étienne de Montety pour commandant.

Le lauréat 2026 succédera à Joseph Incardona, récompensé en 2025 pour Le monde est fatigué, publié aux éditions Finitude.

Créé en 1933 en réaction à un prix Goncourt alors jugé trop académique, le Prix des Deux Magots avait distingué dès sa première édition Raymond Queneau pour Le Chiendent. La récompense revendique depuis un goût pour des textes moins attendus et entend notamment mettre en lumière des auteurs émergents ou encore insuffisamment reconnus, sans toutefois s’interdire d’autres choix.

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Le prix est doté de 7700 €, auxquels s’ajoute une table ouverte aux Deux Magots pendant un an. Pour cette 93e édition, quatre livres restent donc sur la table. Il faudra désormais attendre le déjeuner du 5 octobre pour savoir lequel accompagnera son auteur ou son autrice jusqu’au dernier tour.

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Crédits photo : Deux Magots

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Par Hocine Bouhadjera

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