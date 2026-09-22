Le Codex Boturini exposé au musée de la BnF

Le dispositif met en regard deux documents majeurs pour l’histoire et la mémoire mexicaines. À Paris, le musée de la Bibliothèque nationale de France présente le Codex dit « Boturini », également appelé Tira de la Peregrinación. Conservé à la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Mexico, ce manuscrit du milieu du XVIe siècle est constitué de 21,5 feuilles de papier amate pliées en accordéon.

Réalisé par des tlacuilos, des scribes-peintres, probablement au début de la période coloniale, le codex raconte la migration légendaire des habitants d’Aztlán, leur lieu d’origine mythique, jusqu’aux rives du lac Texcoco.

Son récit associe scènes figurées et glyphes calendaires, tandis que la figure de Huitzilopochtli, divinité tutélaire guidant le peuple mexica, occupe une place centrale. Le document constitue notamment une source importante pour l’étude de l’ethnohistoire mésoaméricaine et de la transmission de la mémoire mexicaine.

Un manuscrit pictographique du XVIIe

En parallèle, le Codex Azcatitlan, conservé par la BnF, est présenté à l’Instituto Nacional de Antropología e Historia de Mexico. Ce manuscrit pictographique du XVIIe siècle retrace l’histoire des Mexicas, depuis leur migration jusqu’à la fondation de Mexico-Tenochtitlan, avant d’évoquer plusieurs épisodes jusqu’au début de la période coloniale. Il compte 25 feuillets de papier d’origine européenne.

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Chaque épisode du manuscrit est organisé sur une double page, mêlant représentations figurées, glyphes et éléments calendaires. Le document constitue ainsi une source pour l’étude de l’histoire et de la société mexicas, mais aussi des transformations politiques et culturelles liées à la rencontre avec les Espagnols.

À Paris, le Codex Boturini est visible du 18 septembre au 13 décembre 2026 au musée de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, 5 rue Vivienne. Le Codex Azcatitlan est quant à lui présenté à Mexico du 17 septembre au 6 décembre 2026.

Crédits photo : Codex dit « Boturini », milieu du XVIe siècle Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Mexico Elie Ludwig / BnF

Par Dépêche

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