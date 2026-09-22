Hachette, Grasset, Le Seuil : leurs archives au coeur d’un nouveau programme de recherche

La chaire HECTAAR, pour « Histoire de l’édition : circulations transnationales, acteurs et archives », doit structurer à Caen un pôle de recherche interdisciplinaire consacré au livre et à l’édition contemporaine. Julien Hage en est le titulaire.

Le projet est porté par l’Équipe de recherches sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (ERLIS), la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH) et son pôle Document numérique. Il associera histoire, sociologie, études littéraires, philosophie, sciences de l’information et de la communication et traductologie. Les travaux porteront notamment sur les circulations transnationales des œuvres, des idées et des pratiques éditoriales, mais aussi sur les acteurs de l’édition et leurs archives.

La chaire d’excellence se situe au cœur de la stratégie de l’université de Caen Normandie, la mémoire constituant l’un des quatre axes structurants de la politique de l’établissement. Elle contribuera à enrichir l’écosystème régional de la recherche par l’apport de nouveaux champs de compétences. Elle constituera ainsi un cadre privilégié pour la formation des étudiants et des étudiantes, ainsi que pour l’accueil de chercheurs et chercheuses souhaitant développer des travaux sur l’histoire du livre et de l’édition. - Lamri Adoui, président de l’université de Caen Normandie

750 fonds conservés par l’Imec

Au centre du programme figurent les collections de l’Imec, conservées à l’abbaye d’Ardenne, près de Caen. L’institut réunit 750 fonds, dont plus de 130 consacrés à l’édition.

Ils comprennent notamment les archives de Hachette, Calmann-Lévy, Le Seuil, Grasset, François Maspero, La Découverte et des Éditions des femmes, ainsi que celles d’éditeurs et d’éditrices comme Régine Deforges, Maurice Olender et Jean-Claude Zylberstein. Les fonds des graphistes Maximilien Vox et Pierre Faucheux permettront également d’aborder l’histoire matérielle et visuelle du livre contemporain.

Deux contrats doctoraux de trois ans débuteront le 1er octobre 2026. Menées au sein de l’ERLIS et de l’école doctorale Normandie Humanités, en collaboration avec l’Imec et avec l’appui de la MRSH, les recherches porteront sur le livre et l’édition au XXe siècle dans une perspective transnationale.

Installés à la MRSH de Caen, les doctorants travailleront à partir des archives et des ressources de l’Imec. Ils participeront à la constitution de corpus documentaires, à des enquêtes orales et à l’utilisation de techniques numériques pour le traitement des archives, ainsi qu’aux séminaires, ateliers, conférences et autres manifestations scientifiques de la chaire et de l’ERLIS.

Des collaborations européennes

HECTAAR développera également une approche transnationale et plurilingue en s’appuyant sur des collaborations avec le Deutsches Literaturarchiv Marbach, en Allemagne, et le Centro Apice de l’université de Milan, en Italie. L’objectif est de rapprocher les fonds d’archives, les équipes de recherche et les travaux consacrés à la circulation européenne des textes, des auteurs et des pratiques éditoriales.

À l’échelle régionale, le programme doit aussi renforcer les liens entre plusieurs acteurs du patrimoine écrit et du livre, parmi lesquels l’Imec, Normandie Livre & Lecture et la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville.

La création de la chaire HECTAAR illustre pleinement l’ambition de la Normandie de soutenir l’excellence de la recherche, la valorisation de notre patrimoine écrit et le rayonnement de nos savoir-faire culturels. En s’appuyant sur des partenaires de premier plan, comme l’université de Caen Normandie et l’Imec, cette initiative unique en France renforce l’attractivité de notre territoire et confirme la place de la Normandie comme une terre de création, de mémoire et d’innovation au service de la transmission des connaissances et du livre. - Hervé Morin, président de la Région Normandie

Des travaux ouverts au-delà de l’université

En complément des recherches doctorales, la chaire organisera séminaires, webinaires, colloques et publications, ainsi que des projets numériques et audiovisuels. Des ateliers seront destinés aux professionnels du livre et des rencontres ouvertes au public permettront de partager les recherches réalisées à partir des archives et d’aborder les transformations du livre et de l’édition.

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Nathalie Léger, directrice générale de l’Imec, souligne : « Ce projet marque une avancée majeure pour la recherche en histoire du livre et de l’édition. Il permettra de confirmer et déployer de fructueuses coopérations entre le monde de la recherche et le monde de l'édition, tout en offrant une visibilité internationale accrue à la Normandie, terre du livre et de l’écrit. »

Crédit image : Karldupart / CC BY-SA 3.0 - Bibliothèque de l'IMEC, aménagée dans l'ancienne abbatiale de l'abbaye d'Ardenne, à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, près de Caen

Par Dépêche

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