Vanessa Schneider coécrit un film sur Françoise Giroud pour Sylvie Testud

Françoise Giroud (1916-2003) sera bientôt au cœur d'un téléfilm diffusé par France Télévisions, produit par Cinétévé, société présidée par Fabienne Servan-Schreiber, fille de Jean-Claude Servan-Schreiber, lui-même cousin de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui partagea la vie de Françoise Giroud entre 1951 et 1959 et cocréa avec elle L'Express.

Jeune journaliste ambitieuse et intrépide, Françoise Giroud rêve de réécrire le monde pour le rendre plus juste et accessible. Mais dans sa lutte pour changer la société, elle se heurte à sa vie personnelle chaotique, au poids d’un héritage patriarcal étouffant et à une France en pleine mutation. Malgré sa descente aux enfers, elle se relève, plus que jamais déterminée, grâce à une force farouche qui va lui permettre de tout recommencer… – Le synopsis pour Françoise Giroud, la revanche d’une femme libre

Le téléfilm se concentrera sur la période entre 1951 et 1961, dans la vie de Françoise Giroud, ce qui inclut sa rencontre avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, la création de L'Express en 1953, dont elle devient la directrice de la rédaction, développant sa ligne anticolonialiste. Françoise Giroud, la revanche d’une femme libre évoquera également l'avortement et la grossesse extra-utérine qu'elle subit à la fin des années 1950, puis l'éloignement de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui s'ensuit.

Viendra alors « la reconstruction avant de devenir secrétaire d’État à la Condition féminine, puis à la Culture sous Valéry Giscard d’Estaing », annonce le synopsis. Le tout raconté sur une durée de 90 minutes.

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Le scénario sera donc coécrit par Vanessa Schneider et Juliette Barry (Guerrière, Askip, A priori...), tandis que la réalisation sera assurée par Sylvie Testud (La Vie d'une autre, Maman, ne me laisse pas m'endormir).

Pour l'instant, les dates de tournage ne sont pas connues, pas plus que le créneau de diffusion de ce téléfilm.

Photographie : Vanessa Schneider au Festival Atlantide 2026, à Nantes, le 23 mars 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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