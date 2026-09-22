Et si la rentrée littéraire ne savait plus reconnaître un grand livre ?

Note de la rédaction : Le shifting baseline syndrome, ou « syndrome du déplacement du point de référence », désigne un mécanisme par lequel chaque génération tend à considérer comme normal l’état du monde qu’elle a connu à ses débuts, même si celui-ci est déjà dégradé par rapport aux générations précédentes.

Le concept a été formulé en 1995 par le biologiste des pêches Daniel Pauly : à mesure que les repères se déplacent, une détérioration progressive peut ainsi devenir moins perceptible, voire finir par être intégrée comme la nouvelle norme. Initialement appliquée aux écosystèmes marins et à l’effondrement des stocks de poissons, cette notion a depuis été mobilisée dans d’autres domaines pour décrire cette accoutumance graduelle à une situation dégradée.

Or, tout juste couronné du Prix du Roman Fnac 2026, le roman C’était ça ou mourir se retrouve au cœur d’une polémique après qu’un compte anonyme a emboîté le pas à des soupçons estimant que plusieurs de ses passages étaient détectés comme générés par intelligence artificielle. Une accusation qui, à ce stade, ne repose sur aucune preuve indépendante au-delà des résultats d’un logiciel de détection.

L'auteur Laurent LD Bonnet nous en livre une autre analyse.

2026 : Le R.O.I est nu sous l’effet Shifting baselines

À l’occasion de la sortie encensée du roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, Fabrice Colin, responsable de rubrique littéraire au Canard Enchainé, pose les termes d’une réalité qui illustre le « boire et déboire » de la chaîne de prescription.

Disons-le tout de suite : ce roman dispose de passages magnifiques, il est porté par une voix d’une légitimité sans faille et honnête. Ce qui a suffi pour en faire la proie vivante d’une mécanique de l’encensement, envoyant au front un auteur qui, une fois passée la période « fleur au fusil », se retrouve déjà sous le feu du réel : la ligne de front est cruelle. Mais peu importe à Grasset (Nora on suppose), pour qui seul comptait le personnage-auteur à vendre et survendre : Haïti, la souffrance, l’horreur, le danger, la migration…

À LIRE - C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, lauréat du Prix du roman Fnac 2026

C’est absolument imparable. Tout le monde éditorial l’avait bien compris, dès le Goncourt 1933 attribué à La Condition humaine : une forte préoccupation d’époque — en ce temps-là l’expansion des révolutions communistes — « fait commerce », expression d’antan pour signaler que le R.O.I en ce temps-là, n’avait pas encore traversé l’Atlantique, mais les intentions étaient frangines : quoiqu’il advienne en matière de qualité littéraire, si l’objet opportun se présente, il faut l’encenser !

Et dans le cas du fantassin Thélyson Orélien, cela commence dès l’embaumement à la Grande Huilerie du mercredi, sous le sourcil circonspect d’une Nothomb qui voit une fois de plus passer sous son nez les maillots jaunes de l’étape 2026, dont le nouveau poète de la désespérance professorale, qui, sous le regard attendri d’Œil Humide, soudain se pâme et se tourne vers Orélien pour assener : « Cela n’a jamais été écrit ! » – Pardon, Prof, mais d’où sortez-vous ? On se boit un verre et on en parle sérieusement ?

« Quel sens de la formule dans votre roman ! » renchérit aussitôt Œil Humide, pour sauver la mise, après avoir laborieusement jeté un regard à sa fiche préparée… Stop ! Retour en arrière : « Sens de la formule », dîtes-vous ? Ci-gît le problème ! relève justement Fabrice Colin, à qui je répondrai par une hypothèse — à débattre donc : l’effet Shifting baselines.

Fabrice Colin, sur un de ses réseaux, demande à envoyer un pavé dans la mare : « Suis-je le seul à trouver que le roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir — présenté presque partout comme une immense œuvre littéraire (même Carla Bruni se pâme) — souffre de tics stylistiques pour le moins rédhibitoires ?

Des formulations du genre “Pas encore un exil. Pas non plus un refuge. Plutôt un sas”, “Pas plié. Pas étouffé. Juste caché sous des vêtements”, “Pas intact. Pas fier. Pas tout à fait. Mais bien là”… reviennent des dizaines de fois, sans parler des aphorismes de fin de chapitre, et des métaphores charmantes, mais pour le moins douteuses, quand on se donne la peine de les examiner attentivement.

Vraiment, j’ai l’impression de rouler à contresens sur l’autoroute. »

Et répondant à un internaute qui lui demande des explications, il analyse :

1) Les aphorismes (par dizaines)

« Les frontières n’ont pas de cœur, mais elles ont des yeux stupides. »

« La liberté n’a pas de frontière, mais une cadence. »

« Même la misère a besoin d’un identifiant. »

« Quand le corps ne parle plus, le cœur devient fantôme. »

« La normalité, c’est un miracle répété à l’infini. »

« La lucidité est un poison quand elle ne sert à rien. »

2) Les négations : Pas… Pas… Juste (qui font très ChatGPT).

Pas de tampon. Pas de reçu. Pas de garantie. Juste la foi en la voix d’un menteur en polo.

Pas de Nike. Pas de téléphone. Pas même la foi. Juste un vieux carnet de poèmes…

Pas de bus cette fois. Pas de gang non plus. Juste les montagnes, les virages, la pluie…

Pas encore un exil. Pas non plus un refuge. Plutôt un sas.

Pas plié. Pas étouffé. Juste caché sous des vêtements.

Pas intact. Pas fier. Pas tout à fait. Mais bien là.

Pas un Jonas. Pas un Dorléon. Un José Gonzalez.

Pas le pied qui saigne. Pas les larmes. Pas les rêves. On est bruts.

Pas hystérique. Pas exagérée. Bien réelle.

Pas un homme. Pas un ancien professeur. Juste un inconnu avec une veste trop

3) Les métaphores douteuses : là, il y a trop de choses, j’ai un peu la flemme de faire une liste. Mais une fois que vous commencez à avoir ça en tête, la lecture devient une épreuve.

— Le regard vide comme une assiette de riz après la guerre.

— La pluie cognait sur la bâche comme une armée de moustiques sous stéroïdes.

— Le temps s’étirait comme une corde trop tendue.

De façon générale, ce n’est pas le procédé qui est gênant : c’est sa répétition, son côté systémique. Et de conclure : « L’éditeur, à mon sens, devrait biffer certaines formules, façon “c’est bon, on a compris”. »

Fabrice Colin est courtois. Mais on aura compris : l’éditeur ne biffe rien, il ne travaille plus ; peu lui chaut le travail d’édition, car il sait qu’il s’adresse à un marché, qui, au fil des générations, décline. Et pas seulement en termes de vente, en voici l’explication possible :

Il ne faut pas négliger, en matière éditoriale, et plus généralement en matière de lecture, un phénomène que j’appellerai « pollution lente », qui s’apparente à l’effet shifting baselines qu’emploient les observateurs de l’environnement : au fil des générations, le seuil à partir duquel une partie des acteurs reste apte à reconnaître un environnement pollué recule incessamment, sans que les dits acteurs en aient conscience.

Aussi, l’état affligeant du suremploi de procédés pompeux, que dresse Fabrice Colin, ne parvient plus à importuner, ni une partie des lecteurs, ni les promoteurs au garde à vous sous les Fourches caudines de la rentrée littéraire, et c’est plus grave : ni même les éditeurs — et leurs lecteurs de manuscrits — dont le niveau s’est affaissé, au même rythme que le « marché de l’attendu » (selon le mot de Deleuze) a délité l’exigeant art d’écrire, intimement lié, croyait-on, à l’exigeant plaisir de lire.

Oui, mais il fallut vendre. Il fallut vivre de sa plume. Pour cela, se développer. Complicités de fait qui amènent aujourd’hui les rentrées littéraires à ressembler à un Comice parisien ou viennent gazouiller ce que Flaubert aujourd’hui observerait de la même manière en l’adaptant : discours du Conseiller — exposition des futurs Goncourisables — meuglements, foule, décor officiel — encenseurs romantiques… Et le R.O.I s’active !

On suggérerait bien à Thélyson Orélien de ne pas trop se brûler au contact de ce R.O.I-là, et d’écouter Fabrice Colin pour son prochain roman. Il ferait alors de son talent un vrai travail. À moins que l’obtention du Goncourt ne l’achève en son royaume.

On suggérerait bien également aux commentateurs de résister à l’actualité, pour ne plus se concentrer que sur les romans dont ils sentiront qu’ils leur parviennent sous l’égide d’un métier à sauver : c’est-à-dire qu’en bon œnologue suivant un cru de la vigne à la bouteille, un maître d’œuvre devrait accompagner tout manuscrit à fort potentiel, depuis sa première forme soumise, jusqu’à sa forme publiée.

On pourrait enfin suggérer un peu de retenue avant de se pâmer devant l’Iron Volodine Man de cette rentrée, car de fait, cela revient à démontrer onze fois ! que seul compte désormais le sceau du R.O.I.

Mais espérons encore ! Sous le règne sans partage du R.O.I, à qui les plus indépendantes des maisons payent aujourd’hui tribut.

R.O.I : Return On Investment — Retour sur investissement, qui est le filtre obligé par lequel doit passer aujourd’hui toute décision d’édition. Filtre a priori vertueux, objet bien sûr de toute dérive, la première étant celle d’attribuer un R.O.I, livre par livre. Au lieu de le faire segment par segment, mutualisant ainsi le risque.

Gilles Deleuze : les Intercesseurs/l’Autre Journal/1985, Entretiens avec Antoine Dulaure et Claire Parnet/repris dans Pourparlers/1990 : « Comment définir une crise de la littérature aujourd’hui ? Le régime des best-sellers, c’est la rotation rapide. Beaucoup de libraires tendent déjà à s’aligner sur les disquaires qui ne prennent que des produits répertoriés par un top-club ou un hit-parade. C’est le sens d’“Apostrophes”. La rotation rapide constitue nécessairement un marché de l’attendu : même l’“audacieux”, le “scandaleux”, l’étrange, etc., se coulent dans les formes prévues du marché. Les conditions de la création littéraire, qui ne peuvent se dégager que dans l’inattendu, la rotation lente et la diffusion progressive sont fragiles. Les Beckett ou les Kafka de l’avenir, qui ne ressemblent justement ni à Beckett ni à Kafka, risquent de ne pas trouver d’éditeur, sans que personne s’en aperçoive par définition. »

NdR : en marge de la remise du Prix du roman Fnac, le sujet était vivement débattu, certains libraires arguant d’un style particulier et propre à l’auteur, cherchant à rendre un rythme spécifique, d’autres s’interrogeant avec moins de bienveillance. « De toute manière », concluait l’un d’entre eux, « on finira bien par accuser de plus en plus les auteurs d’utiliser de l’IA, et pas forcément celles et ceux qui y auront eu recours ». ActuaLitté n’a pas eu l’opportunité de solliciter le lauréat sur cette question.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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