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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Et si la rentrée littéraire ne savait plus reconnaître un grand livre ?

Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.

Le 22/09/2026 à 10:21 par Auteur invité

| 8 Partages

Publié le :

22/09/2026 à 10:21

Auteur invité

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Note de la rédaction : Le shifting baseline syndrome, ou « syndrome du déplacement du point de référence », désigne un mécanisme par lequel chaque génération tend à considérer comme normal l’état du monde qu’elle a connu à ses débuts, même si celui-ci est déjà dégradé par rapport aux générations précédentes. 

Le concept a été formulé en 1995 par le biologiste des pêches Daniel Pauly : à mesure que les repères se déplacent, une détérioration progressive peut ainsi devenir moins perceptible, voire finir par être intégrée comme la nouvelle norme. Initialement appliquée aux écosystèmes marins et à l’effondrement des stocks de poissons, cette notion a depuis été mobilisée dans d’autres domaines pour décrire cette accoutumance graduelle à une situation dégradée.

Or, tout juste couronné du Prix du Roman Fnac 2026, le roman C’était ça ou mourir se retrouve au cœur d’une polémique après qu’un compte anonyme a emboîté le pas à des soupçons estimant que plusieurs de ses passages étaient détectés comme générés par intelligence artificielle. Une accusation qui, à ce stade, ne repose sur aucune preuve indépendante au-delà des résultats d’un logiciel de détection.

L'auteur Laurent LD Bonnet nous en livre une autre analyse.

2026 : Le R.O.I est nu sous l’effet Shifting baselines

À l’occasion de la sortie encensée du roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, Fabrice Colin, responsable de rubrique littéraire au Canard Enchainé, pose les termes d’une réalité qui illustre le « boire et déboire » de la chaîne de prescription.

Disons-le tout de suite : ce roman dispose de passages magnifiques, il est porté par une voix d’une légitimité sans faille et honnête. Ce qui a suffi pour en faire la proie vivante d’une mécanique de l’encensement, envoyant au front un auteur qui, une fois passée la période « fleur au fusil », se retrouve déjà sous le feu du réel : la ligne de front est cruelle. Mais peu importe à Grasset (Nora on suppose), pour qui seul comptait le personnage-auteur à vendre et survendre : Haïti, la souffrance, l’horreur, le danger, la migration…

À LIRE - C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, lauréat du Prix du roman Fnac 2026

C’est absolument imparable. Tout le monde éditorial l’avait bien compris, dès le Goncourt 1933 attribué à La Condition humaine : une forte préoccupation d’époque — en ce temps-là l’expansion des révolutions communistes — « fait commerce », expression d’antan pour signaler que le R.O.I en ce temps-là, n’avait pas encore traversé l’Atlantique, mais les intentions étaient frangines : quoiqu’il advienne en matière de qualité littéraire, si l’objet opportun se présente, il faut l’encenser ! 

Et dans le cas du fantassin Thélyson Orélien, cela commence dès l’embaumement à la Grande Huilerie du mercredi, sous le sourcil circonspect d’une Nothomb qui voit une fois de plus passer sous son nez les maillots jaunes de l’étape 2026, dont le nouveau poète de la désespérance professorale, qui, sous le regard attendri d’Œil Humide, soudain se pâme et se tourne vers Orélien pour assener : « Cela n’a jamais été écrit ! » – Pardon, Prof, mais d’où sortez-vous ? On se boit un verre et on en parle sérieusement ?

« Quel sens de la formule dans votre roman ! » renchérit aussitôt Œil Humide, pour sauver la mise, après avoir laborieusement jeté un regard à sa fiche préparée… Stop  ! Retour en arrière : « Sens de la formule », dîtes-vous ? Ci-gît le problème ! relève justement Fabrice Colin, à qui je répondrai par une hypothèse — à débattre donc : l’effet Shifting baselines.

Fabrice Colin, sur un de ses réseaux, demande à envoyer un pavé dans la mare : « Suis-je le seul à trouver que le roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir — présenté presque partout comme une immense œuvre littéraire (même Carla Bruni se pâme) — souffre de tics stylistiques pour le moins rédhibitoires ?

Des formulations du genre “Pas encore un exil. Pas non plus un refuge. Plutôt un sas”, “Pas plié. Pas étouffé. Juste caché sous des vêtements”, “Pas intact. Pas fier. Pas tout à fait. Mais bien là”… reviennent des dizaines de fois, sans parler des aphorismes de fin de chapitre, et des métaphores charmantes, mais pour le moins douteuses, quand on se donne la peine de les examiner attentivement.

Vraiment, j’ai l’impression de rouler à contresens sur l’autoroute. »

Et répondant à un internaute qui lui demande des explications, il analyse : 

1) Les aphorismes (par dizaines)

« Les frontières n’ont pas de cœur, mais elles ont des yeux stupides. »

« La liberté n’a pas de frontière, mais une cadence. »

« Même la misère a besoin d’un identifiant. »

« Quand le corps ne parle plus, le cœur devient fantôme. »

« La normalité, c’est un miracle répété à l’infini. »

« La lucidité est un poison quand elle ne sert à rien. »

2) Les négations : Pas… Pas… Juste (qui font très ChatGPT).

Pas de tampon. Pas de reçu. Pas de garantie. Juste la foi en la voix d’un menteur en polo.

Pas de Nike. Pas de téléphone. Pas même la foi. Juste un vieux carnet de poèmes…

Pas de bus cette fois. Pas de gang non plus. Juste les montagnes, les virages, la pluie…

Pas encore un exil. Pas non plus un refuge. Plutôt un sas.

Pas plié. Pas étouffé. Juste caché sous des vêtements.

Pas intact. Pas fier. Pas tout à fait. Mais bien là.

Pas un Jonas. Pas un Dorléon. Un José Gonzalez.

Pas le pied qui saigne. Pas les larmes. Pas les rêves. On est bruts.

Pas hystérique. Pas exagérée. Bien réelle.

Pas un homme. Pas un ancien professeur. Juste un inconnu avec une veste trop

3) Les métaphores douteuses : là, il y a trop de choses, j’ai un peu la flemme de faire une liste. Mais une fois que vous commencez à avoir ça en tête, la lecture devient une épreuve.

— Le regard vide comme une assiette de riz après la guerre.

— La pluie cognait sur la bâche comme une armée de moustiques sous stéroïdes.

— Le temps s’étirait comme une corde trop tendue.

De façon générale, ce n’est pas le procédé qui est gênant : c’est sa répétition, son côté systémique. Et de conclure : « L’éditeur, à mon sens, devrait biffer certaines formules, façon “c’est bon, on a compris. »

Fabrice Colin est courtois. Mais on aura compris : l’éditeur ne biffe rien, il ne travaille plus ; peu lui chaut le travail d’édition, car il sait qu’il s’adresse à un marché, qui, au fil des générations, décline. Et pas seulement en termes de vente, en voici l’explication possible : 

Il ne faut pas négliger, en matière éditoriale, et plus généralement en matière de lecture, un phénomène que j’appellerai « pollution lente », qui s’apparente à l’effet shifting baselines qu’emploient les observateurs de l’environnement : au fil des générations, le seuil à partir duquel une partie des acteurs reste apte à reconnaître un environnement pollué recule incessamment, sans que les dits acteurs en aient conscience.

Aussi, l’état affligeant du suremploi de procédés pompeux, que dresse Fabrice Colin, ne parvient plus à importuner, ni une partie des lecteurs, ni les promoteurs au garde à vous sous les Fourches caudines de la rentrée littéraire, et c’est plus grave : ni même les éditeurs — et leurs lecteurs de manuscrits — dont le niveau s’est affaissé, au même rythme que le « marché de l’attendu » (selon le mot de Deleuze) a délité l’exigeant art d’écrire, intimement lié, croyait-on, à l’exigeant plaisir de lire.

Oui, mais il fallut vendre. Il fallut vivre de sa plume. Pour cela, se développer. Complicités de fait qui amènent aujourd’hui les rentrées littéraires à ressembler à un Comice parisien ou viennent gazouiller ce que Flaubert aujourd’hui observerait de la même manière en l’adaptant : discours du Conseiller — exposition des futurs Goncourisables — meuglements, foule, décor officiel — encenseurs romantiques… Et le R.O.I s’active  ! 

On suggérerait bien à Thélyson Orélien de ne pas trop se brûler au contact de ce R.O.I-là, et d’écouter Fabrice Colin pour son prochain roman. Il ferait alors de son talent un vrai travail. À moins que l’obtention du Goncourt ne l’achève en son royaume.

On suggérerait bien également aux commentateurs de résister à l’actualité, pour ne plus se concentrer que sur les romans dont ils sentiront qu’ils leur parviennent sous l’égide d’un métier à sauver : c’est-à-dire qu’en bon œnologue suivant un cru de la vigne à la bouteille, un maître d’œuvre devrait accompagner tout manuscrit à fort potentiel, depuis sa première forme soumise, jusqu’à sa forme publiée.

On pourrait enfin suggérer un peu de retenue avant de se pâmer devant l’Iron Volodine Man de cette rentrée, car de fait, cela revient à démontrer onze fois  ! que seul compte désormais le sceau du R.O.I.

Mais espérons encore ! Sous le règne sans partage du R.O.I, à qui les plus indépendantes des maisons payent aujourd’hui tribut.

R.O.I : Return On Investment — Retour sur investissement, qui est le filtre obligé par lequel doit passer aujourd’hui toute décision d’édition. Filtre a priori vertueux, objet bien sûr de toute dérive, la première étant celle d’attribuer un R.O.I, livre par livre. Au lieu de le faire segment par segment, mutualisant ainsi le risque. 

Gilles Deleuze : les Intercesseurs/l’Autre Journal/1985, Entretiens avec Antoine Dulaure et Claire Parnet/repris dans Pourparlers/1990 : « Comment définir une crise de la littérature aujourd’hui ? Le régime des best-sellers, c’est la rotation rapide. Beaucoup de libraires tendent déjà à s’aligner sur les disquaires qui ne prennent que des produits répertoriés par un top-club ou un hit-parade. C’est le sens d’“Apostrophes”. La rotation rapide constitue nécessairement un marché de l’attendu : même l’“audacieux”, le “scandaleux”, l’étrange, etc., se coulent dans les formes prévues du marché. Les conditions de la création littéraire, qui ne peuvent se dégager que dans l’inattendu, la rotation lente et la diffusion progressive sont fragiles. Les Beckett ou les Kafka de l’avenir, qui ne ressemblent justement ni à Beckett ni à Kafka, risquent de ne pas trouver d’éditeur, sans que personne s’en aperçoive par définition. »

NdR : en marge de la remise du Prix du roman Fnac, le sujet était vivement débattu, certains libraires arguant d’un style particulier et propre à l’auteur, cherchant à rendre un rythme spécifique, d’autres s’interrogeant avec moins de bienveillance. « De toute manière », concluait l’un d’entre eux, « on finira bien par accuser de plus en plus les auteurs d’utiliser de l’IA, et pas forcément celles et ceux qui y auront eu recours ». ActuaLitté n’a pas eu l’opportunité de solliciter le lauréat sur cette question.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

ActuaLitté Fnac.com

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9782246847069
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Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.

22/09/2026, 10:16

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Mahmoud Darwich, le poète qui fit de l'exil une demeure et de la parole un pays

L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.

21/09/2026, 17:30

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À Nancy, les vacataires de la médiathèque travaillent à la lampe frontale

16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...

21/09/2026, 12:46

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Et si changer de vie commençait simplement par oser partir ?

Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.

21/09/2026, 11:17

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Le dimanche matin, deux heures de lecture, téléphone au fond du sac

À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.

19/09/2026, 11:30

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Livre d'occasion : Boulinier prépare l'ouverture de sa plus grande librairie

Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.

19/09/2026, 10:15

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Manuels libres : sursis jusqu’au 2 novembre pour la Région

La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.

19/09/2026, 09:30

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À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots

Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.

18/09/2026, 19:11

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Accusé de harcèlement, l’auteur jeunesse David Walliams lâché par son éditeur

HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.

18/09/2026, 18:05

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Annie Dillard, figure majeure de la littérature américaine, est morte

L’écrivaine américaine Annie Dillard, figure majeure de la littérature de la nature et de la méditation spirituelle, est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 81 ans. Prix Pulitzer en 1975 pour Pilgrim at Tinker Creek, elle était publiée en France principalement par Christian Bourgois, qui a fait traduire une grande partie de son œuvre.

18/09/2026, 17:33

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Éliane Viennot : “Rien ne relie Olympe de Gouges à l'extrême droite”

Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.

18/09/2026, 16:16

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Un roman de Toni Morrison encore écarté des bibliothèques scolaires américaines

Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.

18/09/2026, 14:23

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Déconstruire en BD les idées reçues sur le burnout

En 2023, Youn fait un burnout. Incapable de travailler, anxieux à la moindre notification et confronté à des symptômes qu’il ne comprend pas, il se met à dessiner ce qu’il traverse. Ses illustrations donnent une forme à cette maladie invisible et résonnent auprès de nombreuses personnes. Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! mêle humour, vulgarisation et témoignages pour aider à comprendre le burnout, déculpabiliser et trouver les mots pour en parler. Sans recette miracle, mais avec beaucoup d’images. Projet porté par Youn Legoff.

18/09/2026, 13:07

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Des trésors de Strasbourg, Bordeaux ou Toulouse bientôt imprimés à la demande

Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.

18/09/2026, 13:02

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Sarlat-la-Canéda : pour maintenir son café-librairie, La Pelle aux idées se creuse

Inauguré en juin 2025, le café-librairie du tiers lieu La Pelle aux Idées, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne), se trouve menacé dans sa survie. L'association qui assure sa gestion appelle au soutien et tente d'obtenir un local plus central, afin de faciliter la découverte et l'accès à cette librairie indépendante.

18/09/2026, 11:36

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Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.

18/09/2026, 09:54

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Un statut juridique pour les amis : la proposition de loi de Clémence Guetté

Moins de trois semaines après la parution de Pour une politique de l’amitié à La Découverte, Clémence Guetté a déposé une proposition de loi visant à reconnaître juridiquement certains liens amicaux. Baptême civil, succession, congés ou « partenariat social » : le texte entend transposer dans le droit plusieurs pistes développées dans son premier livre. Une initiative qui s’inscrit aussi dans une réflexion éditoriale plus large sur l’amitié, nourrie ces dernières années par Alice Raybaud ou Geoffroy de Lagasnerie.

17/09/2026, 16:21

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Newsletters : “nos partenaires” suffit-il pour utiliser vos données ?

Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.

17/09/2026, 14:34

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Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ?

Les débats parlementaires consacrés à un budget 2027 très particulier, car marqué par un changement présidentiel, se profilent, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas attendu pour remettre les mains dans les finances publiques. Soucieux de limiter un déficit, mais sans vraiment augmenter les recettes, il agit donc sur les dépenses : et la culture, dans l'équation, n'est pas la dernière à trinquer...

17/09/2026, 11:53

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L'Arche BD, une nouvelle librairie BD, comics et manga dans le Pays de Gex

Après cinq belles années à travailler côte à côte dans une librairie spécialisée BD du Pays de Gex (Ain) Aurélie, Billel et Sébastien rêvent aujourd’hui de créer leur propre boutique. Après avoir imaginé encore et encore leur librairie idéale, ils se lancent aujourd’hui avec l’idée d’un lieu chaleureux, accueillant où l’on vient parler phylactères ou simplement saluer des amis. Un projet porté par Aurélie, Billel et Sébastien.

17/09/2026, 10:41

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Pınar Selek : une nouvelle audience dans un climat de répression contre les personnes LGBTQIA+

La justice turque examinera une nouvelle fois le dossier de Pınar Selek ce vendredi 18 septembre à Istanbul. Cette huitième audience de son cinquième procès intervient quelques jours après une vaste série de perquisitions et d’arrestations visant des organisations et militants LGBTQIA+ dans plusieurs régions de Turquie. L’écrivaine et sociologue franco-turque, qui vit en France, ne sera pas présente en raison du mandat d’arrêt qui la vise.

16/09/2026, 18:11

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Barnes & Noble rachètera Joseph-Beth, deux librairies historiques

Barnes & Noble s’apprête à ajouter deux nouvelles adresses à son empire, sans pour autant leur donner son nom. Le premier libraire de détail américain a signé un accord pour acquérir Joseph-Beth Booksellers, présent à Lexington, dans le Kentucky, et Cincinnati, dans l’Ohio, avec les Bronte Bistros associés. L’enseigne locale, ses équipes et sa programmation doivent rester en place. Après Tattered Cover et Books Inc., la méthode commence à être connue : changer le propriétaire, pas la devanture.

16/09/2026, 17:30

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Le film de Ladj Ly, Dumas – Diable noir, au cœur d’une bataille judiciaire

Exclusif — L’écrivain Claude Ribbe a assigné en référé la société Chapter 2 afin d’obtenir l’interdiction d’utiliser le titre Le Diable noir, ou ses déclinaisons. Le litige concerne la prochaine superproduction de Dimitri Rassam, réalisée par Ladj Ly et consacrée au général Thomas-Alexandre Dumas. L’audience est fixée au 5 octobre 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris. 

16/09/2026, 17:15

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La BnF François-Mitterrand fête ses 30 ans sur un timbre de La Poste

Pour les 30 ans du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, La Poste émettra le 9 novembre 2026 un bloc d’un timbre ainsi qu’un souvenir philatélique. Créée et gravée par Elsa Catelin, l’émission sera proposée en avant-première du 5 au 7 novembre au Salon Philatélique d’Automne, à Paris.

 

16/09/2026, 16:48

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La CCAS associe activités sociales et soutien de la librairie indépendante

La Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électriques et gazières (CCAS) remplit depuis plus de huit décennies ses missions dans une diversité de domaines, des loisirs aux actions sanitaires, en passant par la restauration ou l'assurance. Également active en matière de culture, elle a conclu un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes, afin de prendre en charge un quart du prix des ouvrages éligibles, pour ses bénéficiaires.

16/09/2026, 15:48

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Journée mondiale de la traduction 2026 : le programme des rendez-vous en France

À l’occasion de la Journée mondiale de la traduction, célébrée le 30 septembre, la Société française des traducteurs (SFT), syndicat professionnel national des métiers de la traduction et de l’interprétation, organise plusieurs rendez-vous en France et en ligne du 21 septembre au 17 octobre. Une édition placée sous le thème suivant : « Diversité des langues et droits linguistiques : le pouvoir de se faire comprendre ». 

16/09/2026, 15:42

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La SGDL accueille Isabelle Berneron, nouvelle responsable de ses prix et bourses

Isabelle Berneron a rejoint la Société des gens de lettres (SGDL) le 1er septembre 2026 comme responsable des prix littéraires et des bourses de création. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du livre et la coopération culturelle internationale, elle rejoint une institution qui décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création.

16/09/2026, 14:51

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Antonio (édition collector) : quand littérature et passion automobile se rencontrent

Après une première édition publiée en 2025, Caroline Sam’s relance aujourd’hui l’aventure autour de son roman Antonio, avec un projet de réédition collector, illustrée et solidaire. Une nouvelle édition pensée comme un véritable objet-livre, mais aussi comme un hommage à deux figures qui ont profondément marqué le monde du sport automobile (F1 et F2) : Jules Bianchi et Anthoine Hubert. Projet porté par Caroline Sam’s

16/09/2026, 12:18

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L’autre héritage de Catherine Ringer : la poésie d'Alice Mendelson

Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans. 

15/09/2026, 17:51

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Bibliothèques créatives et participatives : le programme de la 6e édition dévoilé

La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.

15/09/2026, 15:42

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Confier le transport de livres à ID Logistics, le mauvais plan du groupe Gibert ?

Exclusif — Placé en redressement judiciaire au mois d'avril dernier, le groupe Gibert est confronté, depuis plusieurs semaines, à des difficultés logistiques qui retardent l'acheminement des livres neufs au sein des librairies. Des délais particulièrement problématiques à l'heure des rentrées scolaire et littéraire, causés par des défaillances que d'aucuns disaient prévisibles.

15/09/2026, 15:20

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Le Facilomètre, un outil pour repérer les livres vraiment faciles à lire

La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine lance le Facilomètre, un outil destiné à aider les professionnels à repérer les ouvrages susceptibles d’intégrer un fonds « Facile à lire ». Testé pendant plus d’un an, ce fichier Excel applique des critères différents selon sept catégories de documents, du roman à la bande dessinée en passant par la poésie.

15/09/2026, 15:20

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Maury Imprimeur en redressement judiciaire : 680 emplois en jeu

Le groupe Maury Imprimeur annonce l’ouverture d’un redressement judiciaire pour Maury Imprimeur et de procédures de sauvegarde pour Roto France Impression, Key Graphic et Maury Holding. L’activité doit se poursuivre sans interruption, mais les derniers comptes montrent une dégradation profonde de l’activité, malgré deux années de restructuration. Derrière le sort de 680 salariés se joue aussi une partie de la capacité française à imprimer rapidement magazines, hebdomadaires et livres à gros tirages.

15/09/2026, 12:54

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Dominique Descotes, grand spécialiste de Blaise Pascal, est mort

Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.

15/09/2026, 12:14

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Le Japon par la mer : 15 traversées, 15 questions pour raconter l’archipel

Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.

15/09/2026, 11:32

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Léon XIV lance la construction d’un nouveau bâtiment au Vatican pour la Bibliothèque apostolique

La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.

14/09/2026, 17:58

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