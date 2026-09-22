FOJO, première publication en France de l’auteur portugais Osvaldo Medina

Dans le nord du Portugal, jusque dans les années 1980, les chasseurs capturaient loups et ours grâce à un « fojo » : un long piège en V creusé à flanc de montagne. C'est en visitant l'un de ces vestiges, lors de vacances d'enfance, qu'Osvaldo Medina a imaginé l'histoire qui donne son titre à son nouveau roman graphique : et si ce piège ne servait plus à capturer un loup, mais un homme ?

FOJO s'ouvre sur un village reculé des montagnes portugaises, cerné par la neige et les hurlements des loups. Lorsqu'un corps est découvert au bord de la rivière, l'animal devient le coupable tout désigné. Mais derrière les superstitions et le silence des habitants, un autre monstre semble rôder.

À travers ce huis clos, l'auteur ausculte les heures sombres du Portugal de l'entre-deux-guerres, période marquée par le poids de l'Église, des superstitions, sur fond de dictature naissante et des fantômes de la Première Guerre mondiale. Le récit tient à la fois du conte horrifique et du thriller à suspense, porté par une galerie de personnages radicaux, et interroge la frontière ténue entre la bête que l'on désigne et celle que l'on refuse de voir.

Interrogé sur la genèse du récit, Osvaldo Medina raconte : « Je prends le village comme une métaphore de la société portugaise de l'époque, soumise au pouvoir de l'Église, aux superstitions et à la dictature. Ces forces vont s'affronter jusqu'au dénouement de la tragédie qui touche le village. » Une manière, pour l'auteur, de convoquer les fantômes d'un pays encore hanté par la Grande Guerre.

Parmi ses influences, l’auteur cite Franquin pour la narration graphique, Mike Mignola pour le travail du contraste et du noir, et le mangaka Hiroyuki Samura pour l'élégance du trait.

Cette parution est aussi un moment particulier pour familiaR Éditions, qui fête ses deux ans d'existence. Après De Cuir et d'Acier, Déraciné - Un tirailleur en fuite et Le Procès des Affamés, la maison poursuit son exploration de récits ancrés dans l'humain, et signe avec FOJO son tout premier achat de droits à l'étranger.

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Par Projet Ulule

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