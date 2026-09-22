Un amour d’épouvantail : Julia Donaldson et Axel Scheffler de retour au ciné

Coréalisé par Samantha Cutler et Jeroen Jaspaert, le court-métrage Un amour d’épouvantail ne se présente pas tout seul en salles, puisqu'il est précédé par un avant-programme, La ferme de Lena. Celui-ci réunit Rêver de voler, L’œuf sans maman et Cloche bien-aimée, réalisés par Elena Walf.

Pour Un amour d’épouvantail, l'album original de Julia Donaldson et Axel Scheffler a été adapté pour l'écran par Steven Bloomer, tandis que le studio d’animation Red Star s'est chargé de donner vie aux personnages.

Les récits de Julia Donaldson et Axel Scheffler se retrouvent régulièrement au cinéma. Citons ainsi, ces dernières années, les sorties de Timioche, Superasticot ou La Baleine et l’Escargote.

Par Antoine Oury

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