6 livres dans la sélection du 10e Prix À Livre ou Verre

Comme chaque année depuis 10 ans, les librairies Mémoire 7 (Clamart), Point de côté (Suresnes) et Nouvelle & Cie (Bois-Colombes) s'associent pour convier leurs clientèles à participer au Prix À Livre ou Verre. 6 titres sont en lice.
Le 22/09/2026 à 10:20 par Dépêche
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22/09/2026 à 10:20
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De l'autre côte du lac, de Sylvain Prudhomme (Minuit) : rencontre à la librairie Mémoire 7 le mercredi 14 octobre 2026
La Méthode, de David Djaïz (Stock) : rencontre à la librairie Point de côté le mercredi 4 novembre 2026
Les Agitées, de Camille Zabka (La Tribu) : rencontre à la librairie Nouvelle & Cie le mardi 24 novembre 2026
Rouges-Truites, de Pierric Bailly (POL) : rencontre à la librairie Mémoire 7 le mercredi 9 décembre 2026
Un marché noir, de Bérénice Pichat (Les Avrils) : rencontre à la librairie Point de côté le mercredi 13 janvier 2027
Ce qui se joue, de Caroline Hinault (Rouergue) : rencontre à la librairie Nouvelle & Cie le mercredi 3 février 2027
Le jury votera fin février, parmi les ouvrages en lice, pour son livre préféré. D'octobre à février, chaque librairie propose en alternance une soirée de rencontre et de dédicaces, suivie d’une dégustation de vins naturels en partenariat avec la cave Capsule (Clamart).
À LIRE - Six livres, 2500 € et un maillot du Red Star : le Prix Jules Rimet 2026
La soirée d'ouverture hors compétition, ce mercredi 23 septembre à la librairie Nouvelle & Cie de Bois-Colombes en présence de la lauréate du prix À Livre ou Verre 2024, Lilia Hassaine, lance cette nouvelle saison. Le prix sera remis le 10 mars 2027.
La lauréate de l'édition 2026 était Séverine Cressan pour son roman Nourrices (Dalva).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
22,00 €
Paru le 19/08/2026
256 pages
Stock
20,50 €
Paru le 19/08/2026
304 pages
La Tribu
21,00 €
Paru le 20/08/2026
336 pages
P.O.L
22,00 €
Paru le 20/08/2026
250 pages
Les Avrils
22,00 €
Paru le 19/08/2026
416 pages
Editions du Rouergue
23,00 €
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