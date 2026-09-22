6 livres dans la sélection du 10e Prix À Livre ou Verre

La sélection du Prix À Livre ou Verre 2027

De l'autre côte du lac, de Sylvain Prudhomme (Minuit) : rencontre à la librairie Mémoire 7 le mercredi 14 octobre 2026

La Méthode, de David Djaïz (Stock) : rencontre à la librairie Point de côté le mercredi 4 novembre 2026

Les Agitées, de Camille Zabka (La Tribu) : rencontre à la librairie Nouvelle & Cie le mardi 24 novembre 2026

Rouges-Truites, de Pierric Bailly (POL) : rencontre à la librairie Mémoire 7 le mercredi 9 décembre 2026

Un marché noir, de Bérénice Pichat (Les Avrils) : rencontre à la librairie Point de côté le mercredi 13 janvier 2027

Ce qui se joue, de Caroline Hinault (Rouergue) : rencontre à la librairie Nouvelle & Cie le mercredi 3 février 2027

Le jury votera fin février, parmi les ouvrages en lice, pour son livre préféré. D'octobre à février, chaque librairie propose en alternance une soirée de rencontre et de dédicaces, suivie d’une dégustation de vins naturels en partenariat avec la cave Capsule (Clamart).

À LIRE - Six livres, 2500 € et un maillot du Red Star : le Prix Jules Rimet 2026

La soirée d'ouverture hors compétition, ce mercredi 23 septembre à la librairie Nouvelle & Cie de Bois-Colombes en présence de la lauréate du prix À Livre ou Verre 2024, Lilia Hassaine, lance cette nouvelle saison. Le prix sera remis le 10 mars 2027.

La lauréate de l'édition 2026 était Séverine Cressan pour son roman Nourrices (Dalva).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com