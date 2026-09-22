Sébastien Santuccio aux relations presse des éditions Amsterdam

Auparavant directeur de collection aux Éditions de l'Asymétrie, Sébastien Santuccio a rejoint les éditions Amsterdam en tant qu'éditeur au mois de septembre, et assurera par ailleurs les relations presse de la structure.

Il succède à Lucien Perrin, attaché de presse et éditeur depuis septembre 2023 au sein de la maison, où il était entré en 2021 à la faveur d'une alternance.

Fondées en 2003 par Jérôme Vidal et Charlotte Nordmann, les éditions Amsterdam publient des essais en critique sociale, sciences humaines et économie et comptent une collection poche depuis 2023, à l'occasion des 20 ans de l'éditeur. La maison compte notamment à son catalogue les ouvrages de l’Institut La Boétie, groupe de réflexion lié au mouvement La France insoumise.

Photographie : © éditions Amsterdam

Par Dépêche

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