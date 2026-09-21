Dans La Grande Librairie, on interroge l'humanité (toute entière)

Il incarne peut-être mieux que quiconque la possibilité de la rencontre, de la beauté et de l’espoir… À tout juste 97 ans, le poète et académicien François Cheng nous a adressé une lettre inédite, où il célèbre, face à la mort, le pouvoir de la langue et de l’amour. Elle nous accompagnera tout au long de cette émission…

Peut-on encore dialoguer, aujourd’hui, alors que tout semble nous séparer ? C’est le défi qu’ont relevé les Académiciens Goncourt Éric-Emmanuel Schmitt et Pierre Assouline ainsi que le philosophe Abdennour Bidar, en proposant un étonnant échange épistolaire : Un juif, un chrétien, un musulman : fraternels ou fratricides ? (Albin Michel). Trois figures majeures de notre paysage intellectuel, trois traditions, mais la célébration d’un seul et même mot : humanité.

Peut-on encore dialoguer, aujourd’hui, alors que tout semble nous séparer ? C’est le défi qu’ont relevé les Académiciens Goncourt Éric-Emmanuel Schmitt et Pierre Assouline ainsi que le philosophe Abdennour Bidar, en proposant un étonnant échange épistolaire : Un juif, un chrétien, un musulman : fraternels ou fratricides ? (Albin Michel). Trois figures majeures de notre paysage intellectuel, trois traditions, mais la célébration d’un seul et même mot : humanité.

Qu’en restera-t-il bientôt, de cette humanité, au rythme effréné qui est le nôtre ? Après le succès critique du Dernier des siens (Éditions Anne Carrière), la brillante Sibylle Grimbert poursuit son exploration de la crise du vivant avec La Grande Interruption (Seuil), odyssée futuriste d’une intelligence artificielle et d’une enfant dans une planète transformée en champ de ruines… Un conte malicieux autant qu’une fine réflexion sur l’avenir de notre espèce.

Car peut-être l’avenir est-il déjà là… Avec Croire au code (Héloïse d’Ormesson), la talentueuse Sarah Tadlaoui - qui a travaillé chez Google, dans le domaine des IA génératives - signe un glaçant premier roman sur les illusions perdues de notre époque. Où plus rien ne semble humain, et où la dernière résistance pourrait bien se trouver… dans le langage !

De quoi intéresser Pascal Chabot ! Dans Nos vies encapsulées (PUF), le philosophe décortique avec beaucoup de justesse nos vies plongées dans des écrans qu’il appelle nos capsules modernes… Un texte érudit et lumineux qui propose aussi d’autres voies : celles de la nature, de l’art, et des livres…

Enfin, on conclura l’émission avec un texte inédit de l’immense romancier irlandais Colum McCann. Récompensé par le National Book Award en 2009 pour son roman Et que le vaste monde poursuive sa course folle (10/18), il n’a de cesse, dans son œuvre, de prendre le pouls d’une société à la dérive. Il signe ces jours-ci Ce qui nous frôle sous la surface (Belfond), réflexion poétique sur le désarroi humain à l’ère de l’ultra-connexion. Et nous parlera, droit dans les yeux.

Cette semaine, cap sur Guingamp dans les Côtes-d’Armor, où de nombreux lecteurs se sont mobilisés pour sauver la librairie en péril Mots et Images, installée depuis bientôt 30 ans. Sa libraire, Cécile Vignon, nous parlera de l’importance de ce lieu dans la ville et nous présentera, au passage, ses coups de cœur de la rentrée littéraire !



À mercredi prochain, lisez bien !

Par Dépêche

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