Adèle Haenel, Marie-Aude Murail, Karim Kattan… les Libraires du Sud déploient leur automne 2026

Octobre commencera tôt pour le réseau Libraires du Sud. Quelques jours avant le lancement officiel d’Automne en Librairies, l’association accueillera Adèle Haenel pour deux rencontres autour de Viser juste, son premier livre, publié aux éditions de L’Arche.

La comédienne et artiste sera d’abord présente le samedi 3 octobre à 19 heures à la librairie Histoire de l’Œil, à Marseille, avant de rejoindre, le lendemain à 14 heures, le festival L’Ensauvagée à Saint-Paul-sur-Ubaye, en partenariat avec la librairie L’Encabanée.

11 auteurs, 32 rendez-vous et 31 librairies

À partir du mercredi 7 octobre, place à la 11e édition d’Automne en Librairies. Jusqu’au samedi 10 octobre, le réseau promet quatre jours de rencontres, ateliers, lectures musicales, cartes blanches, séances de cinéma et dédicaces répartis dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Onze autrices et auteurs ont été invités cette année : Giulia Foïs, Mathilde Forget, Claudie Gallay, Raphaëlle Giordano, Karim Kattan, Emmelene Landon, Marie-Aude Murail, Mathieu Simonet, Lisa Mouchet, Clémence Paldacci et Sylvain Prudhomme.

Le dispositif repose sur une circulation des écrivains d’une ville à l’autre. Marseille occupe naturellement une place importante dans le programme, mais les rencontres gagneront aussi Arles, Aix-en-Provence, Avignon, Nice, Gap, Manosque, Hyères, Toulon, Forcalquier, Carpentras, Tarascon, Lambesc, Guillestre ou encore L’Isle-sur-la-Sorgue.

La Partie, maison d’édition à l’honneur

Pour cette édition 2026, les éditions La Partie sont mises à l’honneur. La maison fête ses cinq ans et revendique un catalogue construit autour de livres jeunesse de formes très diverses : albums, bandes dessinées, documentaires, tout-carton ou encore livres d’artiste. Deux de ses autrices et illustratrices seront particulièrement présentes pendant la manifestation : Lisa Mouchet et Clémence Paldacci.

Lisa Mouchet et Tambouille

Illustratrice, designer et autrice diplômée de la Haute école des arts du Rhin, Lisa Mouchet collabore notamment avec la Réunion des Musées nationaux Grand Palais ainsi qu’avec des titres de presse français et internationaux. Tambouille, publié chez La Partie, est son premier album jeunesse.

Dans la vallée des HaiesTrange, les « Grandes-Personnes » sont débordées tandis que les « Petites-Personnes » rêvent et jouent. Lorsqu’une certaine Prestou s’effondre d’épuisement, Tambouille organise un banquet avec ses nombreux « Amiginaires ». L’album se présente comme un éloge de la débrouille, de la solidarité et de l’action collective.

Lisa Mouchet sera présente le samedi 10 octobre à 10h30 à la librairie La Loupiote, à Gap, puis à 16h30 à La somme de nos folies, à Manosque.

Clémence Paldacci revisite l’imagier

Illustratrice pour la presse et l’édition depuis plus de quinze ans, Clémence Paldacci publie aux éditions La Partie Le grand imagier moderne de la maison. L’ouvrage reprend les codes de l’imagier traditionnel pour les déplacer vers une maison contemporaine remplie d’objets et de personnages : smartphone fluo, VHS, Minitel, vélo à réparer ou encore Bisounours oublié au grenier.

Elle rencontrera le public le mercredi 7 octobre à 16 heures à la librairie Maupetit, à Marseille, puis le samedi 10 octobre à 10 heures à La soupe de l’Espace, à Hyères, avant un dernier rendez-vous à 15h30 à La joie de lire, à Toulon.

Giulia Foïs ouvre une librairie de fiction

Après plusieurs essais consacrés notamment aux violences sexuelles et au féminisme, Giulia Foïs publie son premier roman, Les Filles de la librairie, chez Flammarion. Elle sera à la librairie Mima de Marseille le mercredi 7 octobre à 19 heures, puis au Thiercelieux d’Aups le jeudi 8 octobre à 18h30, en partenariat avec Caractères Libres. Une troisième rencontre est programmée le vendredi 9 octobre à 19 heures à la librairie Papiers Collés.

Autrice, compositrice et interprète, Mathilde Forget revient avec Certaines fièvres échappent au mercure, publié aux éditions de l’Iconoclaste. Elle sera le jeudi 8 octobre à 19 heures à L’Hydre aux mille têtes, à Marseille, puis le vendredi 9 octobre à 18h30 à la librairie Actes Sud, à Arles.

Avec La promesse des chiens, Claudie Gallay entraîne ses lecteurs dans l’Alaska de 1925. Elle sera à L’Attrapemots, à Marseille, le mercredi 7 octobre à 19 heures, à la librairie Charlemagne de La Seyne-sur-Mer le jeudi 8 octobre à 19 heures, puis à la salle du Rialto, à Châteaurenard, le vendredi 9 octobre à 18h30, en partenariat avec Comme la plume au vent.

Karim Kattan sur la route du Nord

Dans Les miroirs sourient à ceux qui s’aiment, publié aux éditions Récamier, Raphaëlle Giordano suit Gaspard Palomino, photographe fasciné par les beautés atypiques. Elle participera le vendredi 9 octobre à 18h30 à une rencontre mêlant littérature et cinéma au cinéma Les Lumières de Vitrolles, avec la librairie Quartiers Libres. Le samedi 10 octobre, elle sera à 11 heures à la bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentras, avec la librairie de l’Horloge, puis à 18 heures à Sainte-Cécile-les-Vignes en partenariat avec Feuilles des Vignes.

L’écrivain palestinien Karim Kattan, né à Jérusalem en 1989 et installé à Paris, présente Septentrionale, publié chez Elyzad. Il sera à La Comédie Humaine d’Avignon le mercredi 7 octobre à 19 heures. Le jeudi 8 octobre, la librairie Pantagruel à Marseille accueillera un atelier d’écriture de 17 à 19 heures, suivi d’une rencontre à 19h30. Dernière étape le vendredi 9 octobre à 18h30 à Lettres Vives, à Tarascon.

Peintre, écrivaine, réalisatrice et productrice de radio, Emmelene Landon publie Amphibienne aux éditions du Sous-Sol. Elle sera le mercredi 7 octobre à 18h30 à De Fil en Page, à Château-Arnoux-Saint-Auban, le jeudi 8 octobre à 19 heures aux Sauvages, à Marseille, puis le vendredi 9 octobre à 19h30 chez Zaï Zaï, à Lambesc.

Trois auteurs sur les routes

Marie-Aude Murail poursuit sa série Sauveur & fils avec une septième saison, Ça ira mieux demain, publiée à l’École des loisirs. Elle sera le mercredi 7 octobre à 18 heures à la bibliothèque des Cinq-Avenues, à Marseille, avec la librairie Nozika, puis le jeudi 8 octobre à 19 heures à La Carline, à Forcalquier. Le samedi 10 octobre, elle rencontrera le public à 11 heures à L’Eau Vive, à Avignon, avant une carte blanche à 18h30 au cinéma Le Bourguet de Forcalquier, en partenariat avec La Carline.

Dans De l’autre côté du lac, publié aux Éditions de Minuit, Sylvain Prudhomme entraîne une équipe de chercheurs aux abords d’un lac de haute montagne, où une photographe finit par disparaître après une série d’événements inquiétants. Il sera le mercredi 7 octobre à 19 heures à la librairie Goulard d’Aix-en-Provence, le jeudi 8 octobre à 19h30 à la librairie Masséna de Nice, puis le vendredi 9 octobre à 18h30 au Passeur de l’Isle, à L’Isle-sur-la-Sorgue.

Écrivain et ancien avocat, Mathieu Simonet publie Le grain de beauté chez Philippe Rey, un roman autobiographique consacré au deuil de son mari, Benoît, et à ce qu’il appelle la « liberté du deuil ». Il sera le jeudi 8 octobre à 18h30 au Petit Pois, à Manosque, puis le vendredi 9 octobre à 18 heures à La Page Queyras, à Guillestre. Dernière rencontre le samedi 10 octobre à 19 heures à la médiathèque de Saint-Bonnet-en-Champsaur, en partenariat avec la librairie O Bonheur des Mots.

Quatre jours pour faire circuler les livres

Avec cette 11e édition, Libraires du Sud poursuit un principe simple : faire circuler les auteurs plutôt que concentrer les rencontres dans un seul lieu. Du littoral aux Alpes, librairies indépendantes, bibliothèques, cinémas et lieux culturels sont ainsi associés au programme.

Le réseau réunit notamment Actes Sud à Arles, L’Attrapemots, L’Hydre aux mille têtes, Mima, Maupetit, Les Sauvages ou Pantagruel à Marseille, Goulard à Aix-en-Provence, Masséna à Nice, La Carline à Forcalquier, La Comédie Humaine à Avignon, La Loupiote à Gap ou encore La soupe de l’Espace à Hyères.

L’opération est soutenue notamment par la Sofia, la DRAC, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ainsi que la Ville de Marseille.

Crédits photo : Automne en Librairies (Libraires du Sud)

Par Hocine Bouhadjera

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