À Paris, une nouvelle galerie de bande dessinée ouvre

Installée à quelques pas de l’Odéon, la Galerie Antoine Mathon marque le retour de son fondateur dans un secteur qu’il connaît depuis longtemps. Collectionneur, Antoine Mathon avait notamment cofondé en 2006, avec Jean-Baptiste Barbier, la galerie Barbier & Mathon, issue de l’aventure BDartist(e) et spécialisée dans les dessins et planches originales de bande dessinée.

La programmation doit mettre en regard de grands auteurs classiques du 9e art et des artistes contemporains, reconnus ou émergents, dont le travail prolonge ou déplace leur héritage. La galerie entend ainsi dépasser la seule vente de planches pour devenir également un lieu d’exposition et d’accompagnement des auteurs.

Auprès d’ActuaBD, le galeriste évoque notamment la défense d’une « rémunération plus juste », mais aussi un accompagnement juridique et administratif et le développement de collaborations avec des institutions culturelles.

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Yves Chaland pour ouvrir les murs

Pour sa première exposition, la galerie a choisi Yves Chaland (1957-1990), l’une des figures majeures du renouveau de la ligne claire dans les années 1980.

Intitulée Yves Chaland, Une œuvre, la rétrospective rassemble plus d’une centaine de dessins, planches, couvertures, travaux publicitaires et documents, des réalisations de jeunesse jusqu’aux dernières œuvres du dessinateur. Elle a été conçue en collaboration avec Isabelle Chaland, veuve de l’artiste et fondatrice des Rencontres Chaland à Nérac.

La dimension commerciale reste volontairement limitée : seule une dizaine d’originaux sur la centaine de pièces présentées est proposée à la vente. Cette rareté tient notamment à l’attachement des collectionneurs à leurs œuvres et à la volonté de la famille de préserver une part importante du fonds.

De Métal Hurlant à Freddy Lombard

Né à Lyon en 1957 et élevé à Nérac, dans le Lot-et-Garonne, Yves Chaland étudie aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, où il rencontre notamment Luc Cornillon. Repéré à la fin des années 1970 par Jean-Pierre Dionnet, il publie ensuite dans Métal Hurlant et Ah ! Nana. Son dessin puise dans la bande dessinée franco-belge des années 1950 - Hergé, Jijé, Franquin ou Maurice Tillieux - tout en en proposant une relecture moderne, plus ironique et parfois plus sombre.

De cette période naissent notamment Bob Fish, Le Jeune Albert, Adolphus Claar et les aventures de Freddy Lombard. Chaland travaille également sur Spirou ainsi que pour la presse, l’édition et la publicité. Sa carrière s’interrompt brutalement le 18 juillet 1990, lorsqu’il meurt des suites d’un accident de la route, à 33 ans.

Plus de trois décennies après sa disparition, son influence reste très présente chez les auteurs de bande dessinée. Lors du vernissage de la galerie, François Schuiten résumait devant les originaux : « Son dessin est parfait. »

Cette rétrospective parisienne précède de peu la 19e édition des Rencontres Chaland, organisées dans la ville où le dessinateur a grandi. Les journées ouvertes au public auront lieu les 3 et 4 octobre 2026 à Nérac, autour du thème « De la case à l’écran », avec Hervé Bourhis comme invité d’honneur. Expositions, projections, rencontres d’auteurs et conférences sont annoncées par la Ville de Nérac.

Crédis photo : Yves Chaland, Une œuvre (Galerie Antoine Mathon)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com