Six livres, 2500 € et un maillot du Red Star : le Prix Jules Rimet 2026

Le Prix Jules Rimet dévoile la sélection de sa 15e édition. Six ouvrages consacrés, chacun à leur manière, au sport et à ses imaginaires concourent cette année. Le jury se réunira en décembre pour désigner le lauréat ou la lauréate, qui recevra 2500 € ainsi qu’un maillot du Red Star.
Le 21/09/2026 à 16:33 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
21/09/2026 à 16:33
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Créé en 2012 par l’Association Jules Rimet Sport & Culture, avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère, le prix entend faire dialoguer littérature et sport. Pour cette 15e édition, six titres ont été retenus par le jury.
5000 mètres avant l’aube, de Dai Sijie, publié chez Gallimard
Qui se souvient de Joseph Diop ?, de Nicolas Cartelet, publié chez Flammarion
Football. Album, de Guillaume Métayer, publié au Mercure de France
Revers, de Daniel Arsand, publié chez Actes Sud
La chute de Luis Ocaña dans le col de Menté, de Christian Laborde, publié chez Gallimard
Munichs, de David Peace, publié chez Payot & Rivages
Le jury se réunira au mois de décembre afin de désigner le successeur de Jean-Paul Vespini, récompensé en 2025 pour ZOLA à bicyclette, publié chez Arthaud. Le lauréat 2026 recevra un chèque de 2500 €, auquel s’ajoutera un maillot du Red Star.
Le prix tire son nom de Jules Rimet, figure majeure de l’histoire du football français et international. Fondateur de la Coupe du monde de football et créateur du Red Star, il avait également développé au sein de son club une section littéraire.
Amateur de poésie, Jules Rimet voyait dans le sport un moyen de s’ouvrir à la culture, une philosophie que l’association qui porte aujourd’hui son nom entend prolonger en récompensant des œuvres où le sport devient matière littéraire, historique ou romanesque.
Le 21 mai 2024 avait par ailleurs marqué les 120 ans de la création, à Paris, de la Fédération internationale de football, la FIFA. À cette occasion, une réplique du premier trophée de la Coupe du monde avait été remise symboliquement par le président de la FIFA, Gianni Infantino, à Corinne Rimet-Ploujoux, arrière-petite-fille de Jules Rimet.
Depuis sa création, le Prix Jules Rimet a distingué des écrivains et écrivaines venus d’horizons très différents, du roman à l’essai en passant par le récit.
2012 — Paul Fournel, Anquetil tout seul, Seuil
2013 — Jean-Emmanuel Ducoin, Go Lance !, Fayard
2014 — Lola Lafon, La petite communiste qui ne souriait jamais, Actes Sud
2015 — Alain Gillot, La surface de réparation, Flammarion
2016 — Daniel Rondeau, Boxing Club, Grasset
2017 — François-Guillaume Lorrain, Le garçon qui courait, Sarbacane
2018 — Jean Hatzfeld, Deux mètres dix, Gallimard
2019 — Fanny Wallendorf, L’appel, Finitude
2020 — Jérôme Hallier, Briller pour les vivants, Flammarion
2021 — Virginie Troussier, Au milieu de l’été, un invincible hiver, Guérin/Paulsen
2022 — Mick Kitson, Poids plume, Métailié
2023 — Serge Airoldi, L’Épreuve, Inculte
2024 — Andrea Marcolongo, Courir, Gallimard
2025 — Jean-Paul Vespini, ZOLA à bicyclette, Arthaud
Le jury du Prix Jules Rimet est présidé par Denis Jeambar. Il réunit également Hafid Aggoune, Nicolas Baverez, Abdel Belmokadem, Raymond Domenech, Laurence Fischer, Paul Fournel, Patrice Haddad, Julia Kerninon, Léonore Perrus, Corinne Rimet-Ploujoux, Virginie Troussier et Jean-Paul Vespini.
Le bureau de l’Association Jules Rimet Sport & Culture est composé de Renaud Leblond, président, Charles Amson, Olivier Leblond et Yves Stavridès. Le nom du ou de la lauréate de cette 15e édition sera annoncé en décembre.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Jules Rimet remettant le trophée de la Coupe du monde à Raúl Jude, président de l’AUF, en 1950 (El Gráfico, domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 16/04/2026
160 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 15/04/2026
234 pages
Flammarion
20,00 €
Paru le 04/06/2026
132 pages
Mercure de France
12,00 €
Paru le 01/04/2026
176 pages
Actes Sud Editions
19,00 €
Paru le 12/03/2026
56 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 04/03/2026
576 pages
Rivages
24,90 €
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