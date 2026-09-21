Six livres, 2500 € et un maillot du Red Star : le Prix Jules Rimet 2026

Créé en 2012 par l’Association Jules Rimet Sport & Culture, avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère, le prix entend faire dialoguer littérature et sport. Pour cette 15e édition, six titres ont été retenus par le jury.

Les six ouvrages sélectionnés

5000 mètres avant l’aube, de Dai Sijie, publié chez Gallimard

Qui se souvient de Joseph Diop ?, de Nicolas Cartelet, publié chez Flammarion

Football. Album, de Guillaume Métayer, publié au Mercure de France

Revers, de Daniel Arsand, publié chez Actes Sud

La chute de Luis Ocaña dans le col de Menté, de Christian Laborde, publié chez Gallimard

Munichs, de David Peace, publié chez Payot & Rivages

Le jury se réunira au mois de décembre afin de désigner le successeur de Jean-Paul Vespini, récompensé en 2025 pour ZOLA à bicyclette, publié chez Arthaud. Le lauréat 2026 recevra un chèque de 2500 €, auquel s’ajoutera un maillot du Red Star.

De Jules Rimet à la littérature sportive

Le prix tire son nom de Jules Rimet, figure majeure de l’histoire du football français et international. Fondateur de la Coupe du monde de football et créateur du Red Star, il avait également développé au sein de son club une section littéraire.

Amateur de poésie, Jules Rimet voyait dans le sport un moyen de s’ouvrir à la culture, une philosophie que l’association qui porte aujourd’hui son nom entend prolonger en récompensant des œuvres où le sport devient matière littéraire, historique ou romanesque.

Le 21 mai 2024 avait par ailleurs marqué les 120 ans de la création, à Paris, de la Fédération internationale de football, la FIFA. À cette occasion, une réplique du premier trophée de la Coupe du monde avait été remise symboliquement par le président de la FIFA, Gianni Infantino, à Corinne Rimet-Ploujoux, arrière-petite-fille de Jules Rimet.

Quatorze lauréats depuis 2012

Depuis sa création, le Prix Jules Rimet a distingué des écrivains et écrivaines venus d’horizons très différents, du roman à l’essai en passant par le récit.

2012 — Paul Fournel, Anquetil tout seul, Seuil

2013 — Jean-Emmanuel Ducoin, Go Lance !, Fayard

2014 — Lola Lafon, La petite communiste qui ne souriait jamais, Actes Sud

2015 — Alain Gillot, La surface de réparation, Flammarion

2016 — Daniel Rondeau, Boxing Club, Grasset

2017 — François-Guillaume Lorrain, Le garçon qui courait, Sarbacane

2018 — Jean Hatzfeld, Deux mètres dix, Gallimard

2019 — Fanny Wallendorf, L’appel, Finitude

2020 — Jérôme Hallier, Briller pour les vivants, Flammarion

2021 — Virginie Troussier, Au milieu de l’été, un invincible hiver, Guérin/Paulsen

2022 — Mick Kitson, Poids plume, Métailié

2023 — Serge Airoldi, L’Épreuve, Inculte

2024 — Andrea Marcolongo, Courir, Gallimard

2025 — Jean-Paul Vespini, ZOLA à bicyclette, Arthaud

Le jury du Prix Jules Rimet est présidé par Denis Jeambar. Il réunit également Hafid Aggoune, Nicolas Baverez, Abdel Belmokadem, Raymond Domenech, Laurence Fischer, Paul Fournel, Patrice Haddad, Julia Kerninon, Léonore Perrus, Corinne Rimet-Ploujoux, Virginie Troussier et Jean-Paul Vespini.

Le bureau de l’Association Jules Rimet Sport & Culture est composé de Renaud Leblond, président, Charles Amson, Olivier Leblond et Yves Stavridès. Le nom du ou de la lauréate de cette 15e édition sera annoncé en décembre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Jules Rimet remettant le trophée de la Coupe du monde à Raúl Jude, président de l’AUF, en 1950 (El Gráfico, domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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