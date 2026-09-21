Mahmoud Darwich, le poète qui fit de l'exil une demeure et de la parole un pays

La vie de Mahmoud Darwich naît de deux absences : celle de la mère, un jour de printemps et celle de la patrie, quelques nuits plus tard. Entre ces deux déchirures, toute une poésie va s'écrire.

Mahmoud avait sept ans. Ce jour-là, en rentrant de l'école, le village d'alBirwa était vide de sa mère. On lui souffla qu'elle était à Akka. Il n'hésita pas, il marcha, des heures durant, assoiffé. Il foulait déjà, sans le savoir, la route qui deviendrait le sillon de toute sa poésie : celle du départ, celle de l'absence, celle de l'aimée qui toujours se dérobe au geste qui veut la retenir. Il ne la trouva pas. Il fit demi-tour, les larmes aux joues, et retrouva les siens, effondrés. Avant son retour, on avait scruté chaque puits du village. C'est le premier geste, dans ces terres, lorsqu'un enfant s'absente : on inspecte l'abîme.

Quelques nuits plus tard, des détonations déchirèrent le silence. Le père saisit quelques gamelles ; la famille s'enfuit, baignée par un clair de lune éclatant, à travers les oliviers. Ils marchèrent jusqu'à l'aube, jusqu'au Liban. « À ce moment-là, l'enfant sut pour la première fois qu'il était un "réfugié". Il sut également ce même jour que la lune avec laquelle il habitait était tombée dans un puits », confiera plus tard le poète. Cette nuit-là, ce qui tomba dans le puits, ce ne fut pas l'enfant : ce fut la lune elle-même, ce fut la terre natale, ce fut le monde entier qui basculait dans le trou noir du départ.

Né en 1941 à alBirwa, Mahmoud Darwich est mort à Houston en 2008, après avoir traversé le XXe siècle comme une blessure vive mais une flamme inapaisée. Il fut l'une des figures de proue de la poésie palestinienne, auteur de plus de vingt recueils de poésie et de sept livres en prose, traduit dans plus de vingt-deux langues.

Cependant ces chiffres, ces titres, ces honneurs (prix Lénine pour la paix, prix du Prince Claus, commandeur des Arts et des Lettres) ne disent rien de l'essentiel. L'essentiel est ailleurs : dans cette voix qui sut, comme aucune autre, transformer la perte en langage, l'exil en demeure et la douleur d'un peuple en chant universel.

L'exil, cette terre d'élection

« Celui qui m'a changé en exilé m'a changé en bombe », écrit Darwich. L'exil n'est pas une simple séparation géographique : c'est une métamorphose ontologique. Être exilé, c'est être recomposé par la force des événements, c'est devenir autre tout en restant obstinément soi-même.

Car l'exil de Darwich fut multiple. Il y eut d'abord l'exil forcé de 1948, la fuite devant les troupes israéliennes, le retour clandestin un an plus tard pour découvrir que son village avait été rasé. Il y eut ensuite l'exil intérieur : militant très jeune, il adhère en 1961 au parti communiste israélien, est incarcéré à cinq reprises entre 1961 et 1967, assigné à résidence à Haïfa. Il vit dans un pays qui n'est plus le sien, parle une langue qui est la sienne mais que l'autre prétend posséder, marche sur une terre qui lui appartient mais qui lui est refusée.

Puis vint l'exil presque choisi : en 1970, il quitte la Palestine pour Moscou, puis Le Caire, Beyrouth, Tunis, Paris. À Beyrouth, il fonde en 1981 la revue alKarmel qu'il dirigera jusqu'à sa mort. En 1982, l'invasion israélienne du Liban le force à repartir. Chaque ville est une étape, chaque départ une nouvelle déchirure. Mais c'est dans cet arrachement perpétuel que la poésie trouve sa source la plus profonde.

Comme le montre l'ouvrage collectif dirigé par Kadhem Jihad Hassan, Cartographie de l'exil : lectures de l'œuvre de Mahmoud Darwich (Actes Sud / Sindbad, coll. « Études palestiniennes », 2021) le poète a su faire de l'exil non une fatalité subie, mais un territoire exploré, une condition métaphysique dont la poésie est à la fois le symptôme et le remède.

L'exil, chez Darwich, n'est jamais purement négatif. Il est aussi une école du regard, une mise à distance qui permet de voir plus clair. « Élire demeure ne met pas fin à l'exil », dit-il. La poésie ne cesse de déplier toutes les formes d'exil : exil intérieur, exil de soi, exil dans la langue même. Car la langue, pour le poète exilé, devient une patrie de substitution. « Un pays est une langue », affirme-t-il. La poésie est ce lieu où l'on peut enfin habiter, non plus sur une terre confisquée, mais dans des mots que nul ne peut saisir.

L'identité comme création, non comme héritage

« L'identité n'est pas un héritage, mais une création. Elle nous crée, et nous la créons constamment. Et nous ne la connaîtrons que demain ». Cette phrase de Darwich est peut-être la clé de voûte de toute son entreprise poétique. Contre l'assignation identitaire, celle qui voudrait réduire le Palestinien à une victime, le réfugié à un numéro, l'Arabe à un ennemi, Darwich oppose une conception dynamique, ouverte, presque existentialiste de l'identité.

On se souvient de son célèbre poème « Carte d'identité », extrait du recueil Feuilles d'oliviers (Awrâq al-zaytûn) publié en 1964 : « Inscris : je suis arabe / le numéro de ma carte est cinquante mille / j'ai huit enfants et le neuvième viendra… après l'été ». Ce poème fut largement diffusé et fit de Darwich le « poète de la résistance ». Mais Darwich redouta très tôt d'être enfermé dans cette image, de perdre la maîtrise de son propre visage. Il ne voulait pas être le poète d'une cause, mais le poète d'une humanité.

C'est pourquoi son œuvre a évolué « du poème le plus simple au chant le plus sophistiqué, tout en réservant, toujours, une place primordiale à une lisibilité essentielle ». Il a « vite dépassé les résonances immédiates de la poésie militante vers une universalité réelle, un humanisme dans lequel il parlera de sa Palestine comme métaphore, un paradigme permettant à d'autres lieux de tragédie et à d'autres voix marginalisées dans l'Histoire de se dire », souligne le numéro spécial de la revue Europe consacré à Darwich (n° 1053-1054, janvier-février 2017, sous la direction de Jean-Baptiste Para).

La Palestine, chez Darwich, n'est pas seulement la Palestine : elle est le nom de toute terre confisquée, de toute mémoire violentée, de tout peuple dont on a voulu effacer le nom.

La résistance par la beauté

« La poésie est par définition ouverture et affirmation de la diversité des identités. Elle est la voix qui rassemble les êtres humains », déclarait Darwich dans un entretien au Nouvel Observateur (n° 2154, 16 février 2006). Pour lui, la poésie n'est pas une arme – ou plutôt, elle est une arme d'un genre particulier : elle ne tue pas, elle rassemble ; elle ne divise pas, elle ouvre.

Dans un poème devenu célèbre, Pense aux autres, extrait du recueil Comme des fleurs d'amandier ou plus loin (2007, trad. Elias Sanbar, Actes Sud), Darwich écrit : « Quand tu prépares ton petit-déjeuner, pense aux autres (N'oublie pas le grain pour les colombes.) Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres (N'oublie pas ceux qui réclament la paix.) Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres (Qui tètent les nuages.) Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres (N'oublie pas le peuple des tentes.) Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres (Certains n'ont pas le loisir de rêver.) ».

Darwich ne fut jamais un poète de la haine. Il fut un poète de la douleur, certes, mais aussi de l'espérance : une espérance obstinée, lucide et désespérément raisonnable. « Je suis malade d'espoir », disait-il. Cet espoir n'était pas naïf ; il était la forme que prenait, chez lui, le refus du désespoir. La poésie était pour lui un moyen « d'humaniser le monde ». Vaste programme, démesuré, peut-être impossible, mais sans lequel la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.

La terre, le pain, la mère ou l'ancrage du poème

Dans les premiers recueils - Feuilles d'oliviers (1964), Amoureux de Palestine (1966), Ma bien-aimée se réveille (1970) - la figure de la bien-aimée se confond avec celle de la mère et avec celle de la terre-patrie. Loin de toute référence idéologique, la résistance se nourrit ici des images puisées dans la vie quotidienne. Le poème n'est pas un manifeste ; il est une respiration, une mémoire des sens, une façon de ne pas oublier le goût du pain, la couleur de la terre, le visage de la mère.

« Dans Sur cette terre, l'un de ses poèmes les plus connus, extrait de l'anthologie La terre nous est étroite et autres poèmes (2000, trad. Elias Sanbar, Gallimard, coll. Poésie), il écrit : « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie : l'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Eschyle, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre C'est cette approche charnelle, incarnée, qui donne à la poésie de Darwich sa force d'ébranlement. Il ne parle pas de la Palestine comme d'un problème géopolitique ; il en parle comme d'une femme aimée, d'une mère pleurée et d'un enfant perdu. »

Plaque de la place Mahmoud Darwich, Paris (Chabe01 - CC BY-SA-4.0)

Du poète engagé au poète universel

Le parcours de Darwich est celui d'une émancipation non pas vis-à-vis de la cause palestinienne, qu'il n'a jamais abandonnée, mais vis-à-vis des assignations réductrices. Il fut d'abord le chantre de la résistance, puis le poète de l'exil, puis le penseur de l'identité, et enfin, dans ses derniers recueils, le témoin lucide d'une humanité blessée.

En 1993, après les accords d'Oslo, il quitte l'Organisation de libération de la Palestine. Ce départ n'est pas un renoncement, mais un geste de fidélité à une certaine idée de la poésie : la poésie ne doit pas être au service du pouvoir, fût-il celui de son propre peuple. Elle doit rester du côté de la vérité, de la complexité, du doute. En 1995, il retourne à Ramallah, en Cisjordanie. Il vit désormais sur la terre qu'il a chantée, mais il sait que le retour n'est pas une fin. « Élire demeure ne met pas fin à l'exil ».

Dans ses dernières années, sa poésie devient plus méditative, plus proche de la prose, plus traversée par la question de la mort. Le style tardif dont parlent les critiques est celui d'un homme qui a tout vu, tout perdu, tout aimé, et qui maintenant regarde l'horizon sans illusion mais sans amertume. Il sait que la poésie ne changera peut-être pas le monde, mais il sait aussi qu'elle est la seule chose qui rende le monde habitable.

La lune au fond du puits

Revenons à l'enfant qui marchait sous la lune, cette nuit de printemps 1948, les ustensiles de cuisine à la main, vers un exil qui durerait toute sa vie. La lune, ce soir-là, tomba dans un puits. Elle n'en est jamais remontée. Mais Darwich passa sa vie à la chercher non pas pour la retrouver, car il savait qu'elle était perdue à jamais, mais pour dire, inlassablement, qu'elle avait existé.

La poésie, chez lui, est cette quête obstinée : elle ne restitue pas la lune, elle atteste qu'il y eut une lune, et qu'elle éclairait des oliviers, et qu'un enfant la regardait en marchant vers nulle part.

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Mahmoud Darwich nous laisse une œuvre immense, mais aussi une leçon : celle d'un humanisme qui ne cède ni à la rancœur ni à l'oubli, qui sait que la douleur la plus singulière peut devenir, par la grâce du langage, la douleur de tous. « En tant que poète, suis-je condamné à m'exiler dans une petite chambre pour tenter, plume à la main, d'humaniser le monde ? » demandait-il. La réponse est dans ses vers : oui, peut-être, mais cette tentative est la plus belle des résistances.

« Je suis qui je serai et deviendrai. Je me construirai moi-même et choisirai mon exil ». Ainsi parlait Mahmoud Darwich. Ainsi parle encore sa voix, du fond de l'exil, du fond du puits où la lune est tombée et d'où elle continue d'éclairer, obstinément, ce monde que la poésie, seule, peut peut-être sauver.

Crédits photo : Mahmoud Darwich (Amer Shomali, CC BY-SA 3.0)

Par Auteur invité

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