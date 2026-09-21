La chanteuse Marguerite inaugure un Book Club avec Fnac

Enfant, elle espérait que ses parents viennent la chercher « le plus tard possible », quand la famille se rendait à la Fnac des Ternes. Quelques années plus tard, celle qui prit part à la Star Academy en 2024 remercie l'enseigne de l’avoir choisie comme ambassadrice pour la 25e édition du prix, au nom de « cette petite fille-là qui est très heureuse aujourd’hui ».

Elle explique avoir eu « vraiment un coup de cœur » pour C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, voyant dans le roman un « récit d’utilité publique » et explique : « Il y a des livres qui vous frappent, qui vous accompagnent et vous emmènent dans une réalité qui est très lointaine à la vôtre et qui vous marque et qui vous éduque. »

Et d’insister aussi sur le fait que l’histoire de Jonas donne corps à « la violente réalité des parcours migratoires » tout en saluant la poésie, l’humour et la beauté du texte, devant un lauréat visiblement ému.

« Ce qui m’a bouleversée aussi, c’est de réaliser combien ce récit n’est pas fictif », reprend-elle. « Raconter l’exil de Jonas, c’est porter le récit de millions de personnes et ainsi rendre visibles ces parcours. » Et d’ajouter : « J’ai aimé Jonas, vraiment. J’ai espéré avec lui et pour lui, j’ai ri avec lui, j’ai pleuré aussi. »

L’opération accompagnera la sortie du premier album de Marguerite, Guérir, chez Columbia, prévue le 2 octobre 2026. Concernant le Book Club, les places seront « très limitées » et attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. Pour espérer obtenir un sésame, il faudra précommander l’album, indique Fnac sur son site.

Sur l’instant, l’artiste n’était pas en mesure de nous donner de précisions sur le déroulement de cette rencontre. Wait & See…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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