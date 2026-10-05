Tennis : à Adana, une finale de Françaises très serrée

Dans Lettres et Athlètes, les rencontres sportives sont revisitées à la lumière de livres, qui les racontent, autrement. Pour raconter le match de chacune, nous avons choisi Le Mur invisible, de Marlen Haushofer (traduit par Liselotte Bodo et Jacqueline Chambon), qui colle à la raquette de Léolia et Le Revenant, de Michael Punke (traduit par Jacques Martinache), en écho de la défaite qu’accuse Loïs. Et pour mieux comprendre ce match, chèrement disputé, notre choix s’est porté sur Marelle, de Julio Cortázar (traduit par Laure Guille-Bataillon et Françoise Rosset).

Fait improbable, les trois oeuvres s’ouvrent sur un obstacle : Haushofer pose un mur devant son héroïne, Punke laisse croire que le trappeur de son récit est mort. Quant à Cortázar, il refuse qu’un livre se lise forcément de la première à la dernière page. À Adana, Jeanjean et Boisson ont passé leur semaine à suivre ces trois règles : recommencer, revenir, bifurquer.

Jeanjean : Le Mur invisible, apprendre à recommencer

Une femme seule (et sans nom) derrière une paroi transparente, impossible à franchir, coupe tout accès vers l’extérieur. L’héroïne de Haushofer organise sa vie en conséquence autour de ce qui lui résiste : nourrir les animaux, couper du bois, tenir son journal, puis reprendre les mêmes tâches le lendemain. Le mur s’impose : elle s’adapte.

Jeanjean aura vécu Adana à ce rythme. Comme les journées chez Haushofer, ses matchs se suivent sans jamais être tout à fait les mêmes – ses adversaires du tournoi, Suzan Lamens, Melisa Ercan aussi, Lucrezia Stefanini et Antonia Ruzic en attesteront. Ne changent ni le décor ni la tâche : tenir et lutter. À une nuance près : chaque match est un nouveau mur – et Boisson devenait le dernier.

Alors que Haushofer a fait de la répétition une discipline stylistique, Jeanjean a construit son tennis sur ce modèle : défendre, varier, casser le rythme, remettre une balle de plus. Ses lobs et ses amorties déplacent le point jusqu’à la faille. Deux balles de première manche pour Boisson ? Jeanjean les rattrape et obtient le tie-break. Le mur aurait-il reculé ?

D’ailleurs, chez Haushofer, une journée achevée ne préjuge jamais de la suivante. À 4-2 dans le deuxième set, Jeanjean croit à une ouverture, mais Boisson emportera quatre jeux de suite. La pluie coupe ensuite la rencontre pendant plusieurs heures. Au retour sur le court, tout est encore là : l’adversaire, la fatigue, le score à reconstruire. Une nouvelle journée derrière la même paroi.

Dans le dernier set : Jeanjean breake, se fait dépasser 3-2, repart devant et sert pour le titre à 5-3. Première balle de match : Boisson la sauve et débreake. À 5-3, le titre est là, visible, presque touchable. Comme la paroi transparente de Haushofer : on voit ce qu’il y a derrière, sans pouvoir encore l’atteindre. Jeanjean doit donc recommencer une fois de plus, c’est le mental qui prend le dessus cette fois.

Il faut gagner du temps jusqu’à ce qu’une ouverture apparaisse. Comme chez Haushofer, survivre suppose d’économiser ses forces et de répéter les gestes utiles.

Deux nouvelles balles de titre arrivent sur le service de Boisson. La seconde suffit. L’histoire de l’écrivaine autrichienne fait alors écho au trophée que Jeanjean emporte. Pas plus que l’héroïne sans nom, la joueuse n’aura franchi le mur : elle a simplement tenu assez longtemps pour dépasser l’épreuve.

Boisson : Le Revenant, exister malgré sa fin

Chez Punke l’histoire débute là où elle aurait déjà pu s’achever. L’histoire est authentique : le Hugh Glass, grièvement blessé par un grizzly, fut abandonné par les hommes chargés de veiller sur lui, laissé pour mort. Pourtant, il repart. Le livre avance ainsi : chaque fois qu’il semble sorti du récit, le voici qui reprend quelques mètres.

Boisson était déjà sortie une première fois : son retour, elle le doit à un forfait qui la remet en course – ah, lucky loser. Quatre victoires plus tard, la finale se profile. Et comme chez Punke, où Glass survit à son abandon, la joueuse voit le tournoi réellement commencer après sa défaite.

Que ce soit le futur Dakotas ou le court en dur où la Française multiplie les coups droits, conquérir les espaces ne garantit en rien leur propriété. Pour Boisson, la règle se vérifie dès le premier set contre Jeanjean : deux breaks, deux balles de manche à 5-4, et un tie-break qui lui échappe, après un set qu’elle tenait, ou presque. Comme Glass après chaque recul, il faut repartir de l’endroit où elle vient de tomber.

Punke refuse justement les retours faciles : son trappeur progresse, erratique, par étapes. Menée 4-2 dans la deuxième manche, Boisson suit ce mouvement : elle reprend deux fois le service adverse et retourne le score. Après la pluie, elle conclut sur 6-4 : terrain perdu est regagné, pour l’instant.

Menée 2-0 dans la dernière manche, Boisson revient à 3-2. Jeanjean se débat et sert pour le titre à 5-3 : une première balle de match manquée, puis le break de retard avec elle. À 5-4, Boisson en sauve encore une. Comme Glass, que Punke remet sans cesse en mouvement lorsqu’on le croit perdu, Boisson aura résisté au-delà du courage…

Marelle : trouver la dernière case

Un affrontement où nulle ne baisse les bras, où chaque avantage appelle sa propre contestation : voilà une partie comme Julio Cortázar en propose. Non parce que le roman serait désordonné, mais parce qu’il refuse qu’une seule route s’impose. Le lecteur peut suivre les chapitres jusqu’au 56, presque sagement. Ou commencer au 73 et, suivant les indications de l’auteur, bondir ensuite d’un numéro à l’autre. La case suivante existe, simplement ce n’est plus forcément celle que l’on attend.

Sur le court d’Adana, Jeanjean et Boisson ont joué leur propre partie de marelle. Boisson breake : elle semble ouvrir une voie. Jeanjean débreake : retour à une autre case. L’une prend les commandes, l’autre les lui retire. Un avantage se construit et, quelques points plus tard, oblige déjà à reprendre le récit ailleurs. À chaque fois que le match paraît avoir trouvé sa direction, il saute de nouveau.

Même la dernière manche s’y prête : Jeanjean mène 2-0, Boisson revient à 2-2 puis passe devant dans ce jeu permanent de prises et de reprises. Plus tard, Jeanjean sert pour le titre, manque une balle de match, concède son engagement, avant d’aller chercher la victoire sur le service adverse. Dans cette finale, la case « suivante » n’était décidément jamais celle annoncée.

13 breaks en plus de trois heures : Marelle donne presque une syntaxe à ce désordre. Un service gagné ne garantit rien, un break n’établit aucune hiérarchie durable, une balle de match peut déboucher sur un jeu supplémentaire. Le score avance, certes, mais par bonds, retours, bifurcations. Jusqu’à cette dernière case où, cette fois, Léolia Jeanjean ne repartira plus en arrière.

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Crédit image : Narcisse Diaz de la Peña, In the Forest (1874) — National Gallery of Art, Washington / domaine public

Par Clotilde Martin

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