Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos

Depuis des mois, Jean-Luc Mélenchon et les députés de La France insoumise affirment haut et fort leur soutien aux auteurs et autrices Grasset et Fayard mobilisés contre la tentative de Vincent Bolloré de mettre ces maisons d’édition au service de sa politique favorable à l’extrême droite. Le 18 juin 2026, le groupe LFI de l’Assemblée nationale a rencontré une délégation de ce mouvement.

Les députés présents ont déclaré approuver les auteurs et autrices Fayard qui, depuis septembre 2025, exigent de récupérer leurs droits sur les livres parus chez cet éditeur. Ils ont également affirmé approuver les auteurs Fayard et Grasset qui ont rendu leurs à-valoir et repris leurs manuscrits ayant fait l’objet de contrats récents.

Or, le 15 septembre 2026, à la suite de l’annonce dans la presse de la publication, le 14 octobre prochain, d’un livre du député LFI Aurélien Taché chez Fayard, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, s’est contentée d’affirmer que c’était une décision personnelle de ce député.

Elle a cru bon de réaffirmer son soutien « aux écrivains et artistes qui luttent contre la mainmise de Bolloré sur la liberté de création » et d’ajouter « qu’à l’avenir aucun député insoumis ne devrait publier dans des maisons d’édition détenues par Bolloré » (déclaration du 15 septembre 2026).

TRIBUNE - “Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre”

Ces propos ne peuvent que susciter l’étonnement, voire l’indignation de ceux qui espéraient que la France insoumise avait demandé à Aurélien Taché d’imiter les auteurs Fayard qui ont refusé de servir de marchepied ou de tremplin aux ambitions des Sarkozy, Zemmour, de Villiers, Knafo et autres Xenia Fedorova.

Aurélien Taché a fait plus : en maintenant son manuscrit dans la collection « Pensée libre » créée par Sonia Mabrouk alors qu’elle était journaliste à CNews et cautionnait les propos racistes qui s’y tenaient [elle en a démissionné depuis, pour cette raison], il approuve la prise en otages des auteurs Fayard. Et il se désolidarise des auteurs et autrices Grasset qui, depuis le 14 avril 2026, se sont dressés contre l’autoritarisme brutal de Vincent Bolloré et sa volonté de faire chez Grasset ce qu’il a déjà mis en œuvre chez Fayard.

C’est un véritable coup de poignard dans le dos des 520 auteurs et autrices regroupés dans le mouvement des États Généreux qui viennent de publier, chez un éditeur indépendant, Buchet-Chastel, La Grande évasion, un livre écrit en hommage à Olivier Nora mais aussi un écrit de combat contre l’extrême droite et sa volonté de mettre le livre au service de sa politique.

Il ne suffit pas de dire qu’à l’avenir, les députés LFI n’écriront plus chez Fayard. Il s’agit d’obliger Aurélien Taché à retirer son manuscrit, et à rembourser son à-valoir, ou à tirer les conclusions de son attitude de complaisance [le mot est faible] envers Lise Boëll, la patronne de Fayard, et Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Hachette. On ne peut servir deux maîtres et encore moins utiliser un double langage pour tromper les auteurs et autrices en lutte.

D’ailleurs Aurélien Taché s’est justifié en déclarant à la presse : « On a besoin de visibilité. Si on peut utiliser les moyens des médias Bolloré pour diffuser nos idées sur la décolonisation de la langue française, on prend. ». Manifestement, son mouvement ne l’a pas exclu, comme il l’avait fait pour plusieurs de ses députés en 2024, ce qui constitue une forme d’approbation à sa présence dans un catalogue que 102 auteurs et autrices Fayard ont déjà demandé à quitter.

Pour eux, historiens, sociologues, économistes, anthropologues ou politistes, maintenir son nom au catalogue Fayard, c’est cautionner une opération politicienne destinée à faire du livre une arme au service de l’extrême droite.

Alors que les auteurs et autrices qui ont fondé les États Généreux demandent aux divers groupes représentés à l’Assemblée nationale de les soutenir dans leur combat pour modifier le droit d’auteur en y ajoutant une clause de confiance, il convient d’appeler les député(e)s à un minimum de clarté.

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Double langage et faux fuyants ne peuvent servir qu’à tromper l’opinion. Face au danger représenté par la prise de pouvoir de Vincent Bolloré dans le groupe Hachette [Fayard, Grasset, mais aussi les Relays et un service commercial tout puissant, NdR], on ne peut s’y opposer qu’en le combattant. C’est ce qu’ont fait les auteurs et autrices de ces maisons d’édition, y compris en rendant les à-valoir touchés à la signature de leur contrat.

Leur honneur étant en jeu, ils ont récupéré leurs droits et porté ailleurs le manuscrit qu’ils destinaient, avant l’arrivée de Bolloré, à un éditeur alors prestigieux et sans tache. Rester plus longtemps au catalogue de ces maisons d’édition, c’est lui servir de caution et désavouer le mouvement en cours.

Crédits photo : Jeanne Menjoulet, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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