Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.
Le 21/09/2026 à 16:19 par Auteur invité
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21/09/2026 à 16:19
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Depuis des mois, Jean-Luc Mélenchon et les députés de La France insoumise affirment haut et fort leur soutien aux auteurs et autrices Grasset et Fayard mobilisés contre la tentative de Vincent Bolloré de mettre ces maisons d’édition au service de sa politique favorable à l’extrême droite. Le 18 juin 2026, le groupe LFI de l’Assemblée nationale a rencontré une délégation de ce mouvement.
Les députés présents ont déclaré approuver les auteurs et autrices Fayard qui, depuis septembre 2025, exigent de récupérer leurs droits sur les livres parus chez cet éditeur. Ils ont également affirmé approuver les auteurs Fayard et Grasset qui ont rendu leurs à-valoir et repris leurs manuscrits ayant fait l’objet de contrats récents.
Or, le 15 septembre 2026, à la suite de l’annonce dans la presse de la publication, le 14 octobre prochain, d’un livre du député LFI Aurélien Taché chez Fayard, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, s’est contentée d’affirmer que c’était une décision personnelle de ce député.
Elle a cru bon de réaffirmer son soutien « aux écrivains et artistes qui luttent contre la mainmise de Bolloré sur la liberté de création » et d’ajouter « qu’à l’avenir aucun député insoumis ne devrait publier dans des maisons d’édition détenues par Bolloré » (déclaration du 15 septembre 2026).
TRIBUNE - “Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre”
Ces propos ne peuvent que susciter l’étonnement, voire l’indignation de ceux qui espéraient que la France insoumise avait demandé à Aurélien Taché d’imiter les auteurs Fayard qui ont refusé de servir de marchepied ou de tremplin aux ambitions des Sarkozy, Zemmour, de Villiers, Knafo et autres Xenia Fedorova.
Aurélien Taché a fait plus : en maintenant son manuscrit dans la collection « Pensée libre » créée par Sonia Mabrouk alors qu’elle était journaliste à CNews et cautionnait les propos racistes qui s’y tenaient [elle en a démissionné depuis, pour cette raison], il approuve la prise en otages des auteurs Fayard. Et il se désolidarise des auteurs et autrices Grasset qui, depuis le 14 avril 2026, se sont dressés contre l’autoritarisme brutal de Vincent Bolloré et sa volonté de faire chez Grasset ce qu’il a déjà mis en œuvre chez Fayard.
C’est un véritable coup de poignard dans le dos des 520 auteurs et autrices regroupés dans le mouvement des États Généreux qui viennent de publier, chez un éditeur indépendant, Buchet-Chastel, La Grande évasion, un livre écrit en hommage à Olivier Nora mais aussi un écrit de combat contre l’extrême droite et sa volonté de mettre le livre au service de sa politique.
Il ne suffit pas de dire qu’à l’avenir, les députés LFI n’écriront plus chez Fayard. Il s’agit d’obliger Aurélien Taché à retirer son manuscrit, et à rembourser son à-valoir, ou à tirer les conclusions de son attitude de complaisance [le mot est faible] envers Lise Boëll, la patronne de Fayard, et Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Hachette. On ne peut servir deux maîtres et encore moins utiliser un double langage pour tromper les auteurs et autrices en lutte.
D’ailleurs Aurélien Taché s’est justifié en déclarant à la presse : « On a besoin de visibilité. Si on peut utiliser les moyens des médias Bolloré pour diffuser nos idées sur la décolonisation de la langue française, on prend. ». Manifestement, son mouvement ne l’a pas exclu, comme il l’avait fait pour plusieurs de ses députés en 2024, ce qui constitue une forme d’approbation à sa présence dans un catalogue que 102 auteurs et autrices Fayard ont déjà demandé à quitter.
Pour eux, historiens, sociologues, économistes, anthropologues ou politistes, maintenir son nom au catalogue Fayard, c’est cautionner une opération politicienne destinée à faire du livre une arme au service de l’extrême droite.
Alors que les auteurs et autrices qui ont fondé les États Généreux demandent aux divers groupes représentés à l’Assemblée nationale de les soutenir dans leur combat pour modifier le droit d’auteur en y ajoutant une clause de confiance, il convient d’appeler les député(e)s à un minimum de clarté.
À LIRE - Conflit idéologique : comment quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?
Double langage et faux fuyants ne peuvent servir qu’à tromper l’opinion. Face au danger représenté par la prise de pouvoir de Vincent Bolloré dans le groupe Hachette [Fayard, Grasset, mais aussi les Relays et un service commercial tout puissant, NdR], on ne peut s’y opposer qu’en le combattant. C’est ce qu’ont fait les auteurs et autrices de ces maisons d’édition, y compris en rendant les à-valoir touchés à la signature de leur contrat.
Leur honneur étant en jeu, ils ont récupéré leurs droits et porté ailleurs le manuscrit qu’ils destinaient, avant l’arrivée de Bolloré, à un éditeur alors prestigieux et sans tache. Rester plus longtemps au catalogue de ces maisons d’édition, c’est lui servir de caution et désavouer le mouvement en cours.
Crédits photo : Jeanne Menjoulet, CC BY SA 4.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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02/09/2026, 17:01
Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique.
02/09/2026, 15:56
Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.
01/09/2026, 17:32
Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.
01/09/2026, 17:05
Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.
31/08/2026, 17:44
Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.
31/08/2026, 17:11
Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?
29/08/2026, 10:00
Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
29/08/2026, 09:00
On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.
29/08/2026, 08:00
Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».
28/08/2026, 17:22
Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.
27/08/2026, 16:45
Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.
26/08/2026, 18:22
Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?
25/08/2026, 11:11
Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.
25/08/2026, 09:09
Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.
25/08/2026, 09:05
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