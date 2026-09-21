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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
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La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

Le 21/09/2026 à 16:54 par Auteur invité

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Publié le :

21/09/2026 à 16:54

Auteur invité

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Sixième roman d’Aymeric Patricot, Les Crapules explore donc, une nouvelle fois, la face sombre, au sein d’une ville tentaculaire aux aspects infernaux. L’auteur a accepté de nous en dire davantage…

ActuaLitté : Sabine, l’héroïne, exerce comme actrice de charme. Anaëlle, l’héroïne de La Viveuse (éditions Léo Scheer, 2022), exerçait, elle, comme assistante sexuelle auprès d’handicapés, et affrontait la morgue des bourgeois. Qu’est-ce qui te passionne dans ces métiers méprisés ? Pourquoi également avoir choisi des figures féminines ?

Aymeric Patricot : J’avoue ne pas me poser la question avant d’écrire. Chaque fois, je me décide pour un thème ou pour un personnage, et je m’interroge ensuite sur ce qui m’a interpellé. Force est d’admettre qu’effectivement, mes deux héroïnes ont en commun une activité marginale, centrée sur le sexe, et qu’elles affrontent le mépris.

Cependant le mépris n’était pas au cœur de La Viveuse : Anaëlle menait surtout une quête, presque mystique. En revanche Sabine, elle, affronte d’emblée la violence du jugement, et c’est ce qui la pousse à se venger. Elle ne supporte pas l’hypocrisie de gens qui la stigmatisent, alors qu’ils commettent bien pire dans leurs domaines. Après tout, c’est un thème fréquent en littérature, celui de la femme qu’on estime de mauvaise vie alors qu’elle a le cœur pur (Boule de suif, La dame aux camélias…). La question dépasse donc celle des métiers méprisés. Il s’agit de pointer le contraste entre les principes qu’on affiche en société et la réalité de ce qu’on vit, de ce qu’on éprouve.

Après tout, la littérature est surtout là pour révéler ce qui est caché. Pour cette raison, je ne pense pas choisir des thèmes si provocants, en tout cas si singuliers.

Quant au fait que ces personnages soient des femmes, c’est aussi une source de surprise pour moi. Parmi les six romans que j’ai publiés, quatre mettent en scène des héroïnes. Encore une fois, ça n’est pas délibéré. Cela s’impose à moi. Je ne crois pas qu’il s’agisse du fantasme d’être une femme. Je pense qu’il est plutôt question de territoires psychiques. Je n’investis pas les mêmes parts de moi d’un texte à l’autre. Si je voulais faire référence à Jung, je dirais que je laisse s’exprimer ma part féminine, ce qu’il appelait l’anima.

Le processus me paraît cependant plus subtil. Mes héros masculins sont souvent des anti-héros, soit en situation d’échec, soit de quête douloureuse – je suis peut-être inspiré à cet égard par mon père. Mes héroïnes ont souffert, elles aussi, mais elles se battent et connaissent des succès, des révélations. Elles explorent une sensualité que ne s’autorisent pas mes personnages masculins. Sans doute faudrait-il qu’une psychanalyse élucide ce partage en moi, mais je préfère m’en remettre à l’écriture romanesque et la laisser débrouiller les choses. Autre explication possible, enfin : créer un personnage de sexe opposé permet le décalage, le déport vers une situation dans laquelle on se sent plus libre d’inventer.

Ton histoire, c’est aussi celle d’un harcèlement. Une vidéo des ébats de Sabine circule au collège que fréquente Matthieu, le fils. Tu es toi-même enseignant. Quel regard portes-tu sur ce phénomène ? Penses-tu qu’il se soit amplifié, avec les smartphones, les réseaux sociaux ?

Aymeric Patricot : Le harcèlement a toujours existé, il s’amplifie bien sûr avec les réseaux sociaux. Il a longtemps été mis sous le boisseau, ce que j’ai pu dénoncer dans certains de mes textes sur l’éducation. Aujourd’hui, la prise de conscience est générale et c’est une bonne chose. Il n’est pas le thème essentiel des Crapules, il représente un des aspects du mal qui ronge la nature humaine. Il a ceci de redoutable qu’il permet à la fois la violence et la lâcheté. En ce sens, il peut concerner un nombre presque infini de personnes.

Avant d’écrire ses romans, Zola menait une enquête de terrain extrêmement stricte. On sait qu’il a observé les mines avant de composer Germinal. Semblablement, mènes-tu des enquêtes de terrain ? Comment t’es-tu documenté, en l’occurrence ?

Aymeric Patricot : Je suis du genre à accumuler de la documentation. Cependant je ne l’utilise que très peu lorsque je me lance dans l’écriture ! Je ne veux surtout pas d’un roman Wikipédia. Je préfère une tension romanesque plus immédiate. Devrais-je m’appuyer davantage sur des éléments précis ? Jusqu’à maintenant, la documentation m’a surtout servi à baliser le texte, à ne pas commettre d’erreur sur un milieu que je dépeints. J’admire Zola mais force est de constater que je ne brosse pas comme lui de vastes tableaux. Houellebecq a récemment conseillé cette voie de la documentation, peut-être devrais-je l’écouter. Disons que je me contente de petites touches de précision documentaire.

Il semble que tu veuilles enquêter, à chaque fois, sur les bas-fonds de notre société. Pourquoi ? Peux-tu t’en expliquer ? Le roman doit-il dénoncer quelque chose ? Dire ce qui dérange ?

Aymeric Patricot : Dans ce roman-ci, oui, j’ai souhaité décrire une série de milieux corrompus. Cependant, mon héroïne parcourt toutes les strates de la société, des plus misérables aux plus bourgeoises. Dans mes romans précédents, la misère relevait moins de la sphère sociale que de la psychologie. Il n’y avait de bas-fonds que désignés par les autres. Ici, l’héroïne est prise de vertige parce qu’elle prend la mesure de la sorte d’hydre qui étend son influence dans tous les secteurs.

Tu as raison, toutefois, de souligner chez moi ce goût pour les bas-fonds. Je ne viens pourtant pas d’un milieu défavorisé… Comme je l’écrivais dans Les petits blancs, mon intérêt pour la misère sociale et psychologique naît sans doute d’une peur du déclassement, et d’une histoire familiale qui d’une certaine manière a déraillé. Par ailleurs je décris davantage des vies difficiles, quel que soit leur milieu, que des vies pauvres. Dans l’écriture romanesque j’investis ma conscience qu’il existe dans la vie des postures impossibles, des points de contradiction – mais en cela, rien de nouveau depuis Aristote !

Directeur d’un musée parisien, Charles est également corrompu, et mêlé à de sombres dossiers d’État. Faut-il y voir une critique implicite du fonctionnement même des plus hautes sphères ?

Aymeric Patricot : La question de la corruption ne date pas d’aujourd’hui. Partout où il y a pouvoir, il y a risque de dégradation des idéaux. Mon roman se veut réflexion sur ces dérives qui menacent les élites. Mais j’y ajoute la peinture spécifique de notre époque, qui s’est manifestement tendue de ce point de vue. Je ne pense pas qu’il soit exagéré de considérer que la défiance envers l’État ait grandi, à tort ou à raison. Quoi qu’il en soit, un certain nombre de scandales ces dernières années, scandales d’incompétence, d’argent ou de mœurs, apporte de l’eau au moulin de cette dénonciation. L’affaire Epstein, qui a éclaté après l’écriture des Crapules, n’est d’ailleurs pas sans écho avec mon intrigue…

Deux mondes se côtoient ainsi. D’une part une mère isolée, donc, méprisée par les bourgeoises, et son adolescent perdu. De l’autre, les hautes classes. Tous habitent dans le même quartier de l’Est parisien ou presque. Toutefois, une frontière sociale les sépare. Ton roman dit-il quelque chose des rapports de domination ?

Aymeric Patricot : Oui, bien sûr, et c’est d’ailleurs ce qui pourrit le désir de vengeance chez Sabine : elle ne supporte plus ce regard condescendant alors qu’elle réalise, à mesure de son enquête, combien des gens mieux placés ne se comportent pas mieux. Elle prendra également conscience qu’elle n’est pas la plus mal lotie, et ce n’est pas sans curiosité, sans fascination, qu’elle poursuivra son chemin dans toutes ces sphères.

Sabine, son fils Mathieu, Jacques… Tes héros sont des Blancs plutôt pauvres, dans une ville multiculturelle. En 2013, tu publiais l’essai Les petits blancs (éditions Plein jour). Peut-on parler, ici, de « petits blancs » ?

Aymeric Patricot : Ce sont des thèmes qui m’intéressent, et je décris cette mixité dans le roman – notamment dans l’évocation du 20ème arrondissement – mais je n’en fais pas le centre de ce livre. Sabine est blanche, elle aurait pu ne pas l’être. Les voyous sont de toutes origines, et les bourgeois corrompus sont blancs. Dans La Viveuse non plus, la grille d’interprétation culturelle ou raciale n’était pas mobilisée. Malgré tout, puisque ces textes se veulent ancrés dans des réalités contemporaines, on peut en faire les analyses que l’on souhaite.

À ce propos, ton roman est très clairement situé à Paris et en proche banlieue (l’Est, en l’occurrence, soit le vingtième arrondissement et la Seine-Saint-Denis). Les immeubles et les quartiers, y compris les zones de relégation (comme le squat de la Porte des Lilas), sont très précisément décrits. Peut-on parler de roman urbain ?

Aymeric Patricot : Oui. J’ai longtemps habité dans le 20ème, il me tenait à cœur d’en parler. Et ce roman, par son intrigue tentaculaire, par son écriture feuilletonnesque, se veut un portrait de la capitale. Finalement, le personnage-clé de ce livre est Paris. J’ai pris soin d’évoquer toute une série de lieu, sans en farcir des pages entières non plus. Je voulais parler de cette ville que j’ai longtemps habitée. Et je voulais la décrire telle qu’elle existe aujourd’hui.

Peut-on parler de roman noir ? Quel est ton rapport à ce genre ?

Aymeric Patricot : J’ai eu beaucoup de mal, pour présenter ce roman, à définir le genre dans lequel il s’inscrit. Roman noir ? Pas uniquement, puisque le suspense et le final ouvert le rapprochent du roman policier. Roman policier ? Il n’y a pas de policier ni de meurtre. Thriller ? Tout n’y est pas soumis au suspense. Je pense en définitive que le meilleur moyen de le définir est de parler de thriller social, parce que l’intrigue est serrée mais qu’elle ambitionne de décrire certaines réalités.

Enguerrand cite La Divine Comédie. Et d’ailleurs, la couverture du roman est ornée d’une panthère, animal qui représente le péché de luxure dans l’imagerie médiévale. Faut-il voir là un rapport au christianisme ? Dante t’influence-t-il et estimes-tu que nous soyons en enfer ?

Aymeric Patricot : J’ai clairement pensé à Dante en écrivant ce roman, et par ricochet au christianisme, même si la question religieuse n’y est pas abordée (quoiqu’un des personnages soit catholique). Chaque chapitre s’ouvre par un poème évoquant une forme du mal. De cette façon, je m’inscris sur les pas de la Divine comédie, et notamment de L’Enfer. Il y a d’ailleurs beaucoup de plaisir à digresser sur les formes du mal, tant elles sont variées et expressives.

Réalisé par David Fincher en 1995, Seven met en scène un psychopathe new-yorkais (incarné par Kevin Spacey), justicier catholique qui tue ce qu’il appelle des « rebus de la société », et ce en rapport avec les sept péchés capitaux. Ton livre aurait-il justement une portée morale ? Apologétique ?

Aymeric Patricot : L’héroïne part dans ce genre de croisade. On comprend cependant très vite les limites d’une telle entreprise, et même son côté fou, contradictoire, impossible. Peut-être le roman propose-t-il des leçons. Une morale, c’est moins sûr. En revanche il aborde bien frontalement la question du Mal, qu’il ne réduit pas à une question économique ou sociale. Toute personne est susceptible de commettre des choses répréhensibles, quelle que soit sa situation, quelles que soient ses motivations – même l’héroïne, en définitive.

Tu n’as jamais publié de poésie, et ne sembles pas vouloir pratiquer le genre, comme tu l’affirmes sur YouTube. Pourtant, chaque chapitre est précédé par quelques vers. Sont-ils de ton cru ? Peux-tu nous en dire davantage à ce propos ?

Aymeric Patricot : Comme je le disais, j’ai écrit ces poèmes en pensant à Dante, sans prétendre bien sûr l’imiter – dans le roman, c’est un des personnages qui les écrit. J’ai toujours souhaité écrire de la poésie, sans y parvenir. Ce thème du mal et le style de Dante m’ont soufflé une inspiration soudaine. Certains m’ont conseillé de supprimer ces poèmes car ils n’en comprenaient pas l’intérêt dans l’équilibre du texte. J’ai insisté pour les garder !

Ton roman est globalement assez sombre, malgré une fin ouverte relativement heureuse. Portes-tu un regard pessimiste sur la société actuelle ? L’écriture, la littérature, peuvent-elles justement nous consoler ?

Aymeric Patricot : Je dois dire qu’il existe un biais éditorial : il m’est arrivé d’écrire des romans plus heureux, moins portés sur la violence ou la sexualité. Ils n’ont pas trouvé preneur ! Est-ce à dire que je suis plus convaincant dans le genre sombre ? Je ne pense pas avoir une vision très noire de la vie, simplement pour moi la littérature relève en grande partie de la catharsis, et il est vrai que j’y investis des angoisses, des inquiétudes, des questionnements.

À LIRE - “Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

Je suis également porté par un goût pour la provocation : La Viveuse n’était pas un texte sombre, selon moi, mais il paraît tel parce que je prends un malin plaisir à surprendre et à brusquer. J’ai toujours trouvé que la véritable violence était le déni, l’indifférence. Une nouvelle fois, si je voulais avoir recours à la psychanalyse, je dirais que mon penchant à provoquer tient de la volonté d’accrocher l’attention, moi qui parvenais si mal à le faire étant jeune. Un peu comme les farceurs, en fin de compte…

Crédits photo : Aymeric Patricot (Gletal, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 

 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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Les Crapules

Aymeric Patricot

Paru le 24/09/2026

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

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“La librairie a besoin d'une aide urgente et massive” (Syndicat de la Librairie française)

Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.

10/06/2026, 14:53

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“La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles”

Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.

10/06/2026, 10:48

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

ActuaLitté

Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

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Intuition : “Le corps sait souvent avant nous”

Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur. 

14/09/2026, 14:58

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“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

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Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

13/09/2026, 07:00

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La Médecine du Travail interdit le retour au boulot à ces six héros de roman

Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.

12/09/2026, 06:00

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25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.

 

11/09/2026, 13:08

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Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

ActuaLitté

Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.

09/09/2026, 12:48

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

ActuaLitté

Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

ActuaLitté

De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

ActuaLitté

Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

ActuaLitté

La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

ActuaLitté

Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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