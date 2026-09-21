Présidentielle : LCP confronte candidats et écrivains dans une émission

En partenariat avec La Tribune Dimanche, La Chaîne parlementaire, mieux connue sous l'acronyme LCP, propose un nouveau rendez‑vous, pensé pour croiser politique et littérature. Dans La République des lettres, présente la chaine, « un candidat à L’Élysée rencontre un écrivain contemporain : deux façons de raconter la France, le monde et l’époque ».

« Que se passe-t-il lorsqu’on retire au candidat ses éléments de langage et qu’on le place face à quelqu’un qui est lui aussi un conteur d’histoires ? », poursuit avec malice LCP.

Pour mener le dialogue, LCP a choisi Anna Cabana, elle-même autrice (Quelques minutes de vérité, chez Grasset, Un fantasme nommé Juppé, publié par Stock...), déjà coprésentatrice du Banquet sur la chaine, avec Christophe Ono-dit-Biot.

Rappelons que la journaliste est proche de la sphère politique par son conjoint, qui n'est autre que l'inénarrable Jean-Michel Blanquer, compagnon de route de la Macronie en tant que ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entre 2017 et 2022.

En 2022 d'ailleurs, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation l'avait épinglé pour avoir animé un débat évoquant les modes d'élaboration des protocoles sanitaires sans prévenir les téléspectateurs de sa relation avec le même ministre Blanquer. Cependant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait ensuite estimé que la séquence « ne caractérisait pas de manquement de la chaîne à ses obligations », notant un « équilibre des points de vue » respecté.

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La diffusion de La République des Lettres, émission d'une durée de 26 minutes, aura lieu le jeudi à 20h30, et des rediffusions suivront les vendredi à 16h et dimanche à 17h. Pour l'instant, la chaine n'a pas dévoilé ses invités, aussi bien côté politique que littérature...

Photographie : Anna Cabana (© LCP)

Par Antoine Oury

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