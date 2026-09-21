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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Prix littéraires

Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

Le 21/09/2026 à 15:53 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

21/09/2026 à 15:53

Hocine Bouhadjera

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Il lui faut remonter avant le prix, avant le jury, avant même les livres publiés. Jean-Luc Coatalem était alors étudiant à Angers. Lorsqu’il débarquait à Paris par la gare Montparnasse, il descendait la rue de Rennes.

Sa mère, persuadée de pouvoir lui trouver en trois jours une chambre dans la capitale, avait dû renoncer. Lui s’était installé pour deux ans dans un hôtel du XIVe arrondissement. Au bout de ses promenades : Saint-Germain-des-Prés, La Hune, les librairies, et les Deux Magots.

« Il m’arrivait le samedi de venir boire un café en allant à la librairie, puis de retourner dans cet hôtel. Pour moi, les Deux Magots, ça a toujours été quelque chose d’un peu glamour, une forme de désinvolture, d’insolence, au fond de jeunesse. »

Pour ce provincial et citoyen du monde, le quartier avait alors valeur de capitale dans la capitale. On pouvait choisir son camp, le Flore ou les Deux Magots. il avait choisi le second. Antoine Blondin y avait été couronné, Bernard Frank aussi. Gilles Lapouge, écrivain voyageur dont il admirait les livres, appartenait à ce paysage littéraire. « J’avais l’impression, ici, d’être à Paris, d’être au cœur de Paris. » Quelques décennies plus tard, il est toujours là.

De la Peugeot au boulevard Saint-Germain

Bien avant d’être lui-même couronné, Jean-Luc Coatalem avait déjà vu ce que le prix pouvait produire sur une trajectoire. En 1990, son ami Olivier Frébourg, alors à La Table ronde, reçoit les Deux Magots pour Roger Nimier. Trafiquant d’insolence. L’épisode nourrit longtemps leurs conversations.

« Ça avait été pour lui un moment formidable : il s’était retrouvé sur le boulevard, photographié par une meute de photographes. Et avec une partie de l’argent du prix, il s’était acheté un coupé Peugeot. » Le prix avait donc eu une suite très concrète : des virées à Orly pour regarder décoller les avions, à une époque, précise le juré, où « les aéroports étaient encore fascinants », puis des retours à Saint-Germain pour boire un verre. Bien avant 2002, Jean-Luc Coatalem s’était déjà fabriqué, autour des Deux Magots, une petite mythologie personnelle.

Son tour arrive, avec Je suis dans les mers du Sud, consacré à Paul Gauguin. Ce jour-là, pourtant, il croit longtemps avoir perdu. Son éditeur, Manuel Carcassonne, doit l’appeler à midi. À 13h20, toujours rien. Il marche dans le quartier, passe rue de l’Échaudé et commence à se faire une raison. « Bon ben voilà, ton destin te rattrape, l’échaudé est rue de l’Échaudé. »


Le téléphone sonne enfin.

« On m’a dit : “Tu as le prix des Deux Magots.” Là, c’était une sorte de libération. J’ai couru sur le boulevard et je me suis retrouvé à mon tour, comme Olivier Frébourg, devant cette nuée de photographes. Parce que c’est un prix qui a cette particularité : le lauréat est photographié sur le boulevard. Donc on a l’impression, pendant une minute, d’être Marilyn Monroe ou Cary Grant. Après, ça retombe. »

Le souvenir pourrait suffire à expliquer l’attachement. Mais près de 15 ans après, l’histoire change de côté.

Jean-Luc Coatalem avait fait la connaissance de Jean-Paul Caracalla, l’un des trois présidents qu’a connus le prix depuis sa création en 1933, par l’intermédiaire... d’Olivier Frébourg. Cette grande figure des Deux Magots avait notamment relancé dans les années 1950 La Revue des Voyages, publiée par la Compagnie internationale des Wagons-Lits et nourrie de signatures comme Blaise Cendrars, Paul Morand ou Michel Déon.

Les deux hommes déjeunent, parlent littérature, voyages et écrivains. Puis Caracalla lui propose de rejoindre le jury, à l’occasion de l’édition 2017. « J’ai vécu ça comme un honneur : rejoindre cette espèce de, pas de légende, le mot est trop fort, mais disons une énergie, quelque chose qui vous dépasse un peu. »

« Les jurés des Deux Magots lisent les livres »

Une fois entré dans le jury, Jean-Luc Coatalem en découvre le fonctionnement de l’intérieur : « À la différence d’un certain nombre de jurys que je n’aimerais pas, les jurés des Deux Magots lisent les livres. Ils les lisent, ils les défendent. On a un petit compte WhatsApp où - on ne peut pas trop, parce que le président n’aime pas ça - on commente nos lectures. C’est assez vivant, sympathique. »

Depuis son arrivée, la table a sensiblement changé de visages : Étienne de Montety, lui-même juré et lauréat du prix en 2014, a succédé en 2018 à Jean-Paul Caracalla à la présidence. Après la mort de ce dernier en 2019, sa fille Laurence a rejoint à son tour le jury. Puis le renouvellement s’est accéléré : Isabelle Carré l’intègre en 2022, Clara Dupont-Monod et Abel Quentin arrivent pour les 90 ans du prix, en 2023 ; Jessica Nelson et Nicolas Carreau les rejoignent en 2024, en remplacement d’Isabelle Carré et d’Éric Deschodt.

Cette même année, la disparition de Benoît Duteurtre et les départs de Pierre Kyria et Jean Chalon achèvent de recomposer la table. En 2026, autour d’Étienne de Montety, elle compte 9 membres : Laurence Caracalla, Nicolas Carreau, Jean-Luc Coatalem, Pauline Dreyfus, Clara Dupont-Monod, Jessica Nelson, Marianne Payot et Abel Quentin.


Mais que cherche-t-on exactement lorsqu’on lit pour les Deux Magots ?

Jean-Luc Coatalem commence par une comparaison de mécanicien. « Moi-même écrivant, j’ai tendance à avoir un regard un petit peu technique. Je suis comme un mécanicien qui regarde une belle voiture : je regarde comment ça marche, quel est le moteur. Il y a déjà un regard d’écrivain à écrivain. Et puis, après, quand le livre vous plaît, vous oubliez tout. On se laisse emporter. »

Il cite volontiers Le monde est fatigué de Joseph Incardona, lauréat en 2025 : un roman qui l’avait « bluffé » à la fois par son histoire, son écriture et son suspense. Le mot revient souvent chez le juré. Être bluffé. Sentir qu’un livre sait exactement ce qu’il fait tout en produisant quelque chose qu’on n’avait pas prévu. « Il faut qu’il y ait une séduction. Il ne faut pas que ce soit trop opaque, pas trop alambiqué. Il faut aussi une force de frappe. J’aime bien quand je me dis : “Ah ouais, d’accord… le mec, il assure, il envoie du bois. »

À LIRE - Dans l'atelier de Joseph Incardona, Prix des Deux Magots 2025

Le Deux Magots, rappelle-t-il, « n’est pas fait pour récompenser des gens qui sont multicouronnés. Ça ne sert à rien. On cherche l’originalité, on cherche la jeunesse, on cherche à être surpris, à être emporté par un livre. Mais si ces livres sont déjà raptés par d’autres prix, on va lâcher. Le but, c’est d’apporter un éclairage sur quelqu’un qui en a un peu manqué ou qui n’a pas tout à fait l’aura qu’il méritait. » Voilà pour la doctrine. Reste la pratique.

Les fixettes de Jean-Luc Coatalem

Un jury littéraire n’est pas une addition de goûts individuels. Il faut faire passer son livre préféré de l’intime au collectif. Jean-Luc Coatalem reconnaît avoir ses « fixettes ». « Il y a des livres que je lis et sur lesquels je vais envoyer quelques messages sur le groupe WhatsApp en disant : “Mais lisez-le, lisez-le, lisez-le ! »

Il arrive que cela fonctionne. À deux reprises au moins, nous assure-t-il, des ouvrages qu’il avait particulièrement défendus ont fini par obtenir le prix. Pas question pour autant de s’en attribuer la victoire : un livre ne gagne que lorsqu’une majorité de lecteurs se déplace vers lui.

Et puis il y a les défaites. Cette année encore, l’un de ses favoris n’a même pas franchi la première sélection. « J’étais le seul à le soutenir. Je n’ai pas réussi à convaincre les autres. Mais bon, si je n’y arrive pas, je n’y arrive pas. Ce sera la prochaine fois ou ce sera autre chose. »


À mesure que les listes raccourcissent, le jeu devient plus subtil. La qualité littéraire reste au centre, mais le contexte des prix commence à peser. Un éditeur déjà très présent, un auteur promis à plusieurs récompenses, un livre qui n’a plus vraiment besoin du projecteur des Deux Magots : autant d’éléments susceptibles de faire bouger une voix.

Il y a donc un peu de stratégie. Pas les grandes manœuvres qu’on prête volontiers aux prix littéraires ici, plutôt une diplomatie de table. « Ça peut m’arriver de parler à un autre juré en disant : “Tu as vu, lui ou elle, ça va être difficile…” On insiste, on essaie de remonter le livre d’un cran pour qu’il soit dans la deuxième ou la troisième sélection. »

Et puis il y a les incompatibilités de goût, qui deviennent presque des instruments de mesure. « Je sais qu’il y a un juré avec lequel, systématiquement, je ne suis pas d’accord. Il me parle d’un livre et je m’aperçois qu’en fait, c’est le livre pour lequel je ne voterai pas. Ça fait trois ou quatre fois que je note que je ne suis systématiquement pas de son avis. Mais il ne gagne pas toujours. »

Ce qui ressemble vu de l’extérieur à une « bataille » est, assure-t-il, beaucoup moins martial une fois assis autour de la table. Des tours de parole, des arguments, des votes. Puis, quelquefois, quelques blocs qui se dessinent.


La différence peut alors se faire à l’oral. « Défendre un livre, ça se fait de manière collégiale, les uns devant les autres. Il faut avoir une force de conviction. Si vous défendez mollement votre livre ou avec des mots approximatifs, ça ne passe pas. Il faut monter un peu au créneau, avoir des arguments, voir les contre-arguments. Vous pouvez convaincre quelques indécis : pas des gens qui étaient contre, mais ceux qui hésitaient entre deux livres et qui vont basculer. »

Après avoir passé des semaines seul devant un texte, le destin d’un livre se joue parfois à la façon dont quelqu’un parvient à en parler, pendant quelques minutes...

Il y a enfin ce qui vient après le dernier vote. Celui qui défendait un autre titre se range derrière le choix collectif. Les jurés se rapprochent, le lauréat arrive et les photographes reprennent leur place sur le boulevard. « Tout d’un coup, on se retrouve tous autour du lauréat et ça fait cohésion, ça fait groupe, un peu équipe de rugby. On incarne de nouveau ce prix. C’est l’idée de faire corps et d’être autour d’un seul livre, avec nos divergences relatives et nos convictions assurées pour certains. »

Un « petit navire vert » sur la mer germanopratine

Jean-Luc Coatalem a beaucoup écrit les ailleurs. La Polynésie, l’Indochine, les îles, les voyageurs et ceux qui disparaissent derrière leur propre légende. Alors, lorsqu’on lui demande de faire des Deux Magots un paysage de récit de voyage, l’image vient immédiatement. « Ce serait un esprit d’équipage. Les Deux Magots seraient un petit navire vert sur la mer germanopratine, le jury serait l’équipage et Étienne de Montety serait notre commandant. »

Un navire qui approche doucement de son siècle et sur lequel l'auteur occupe désormais une place singulière : ancien lauréat, mais toujours écrivain soumis, lui aussi, au regard des autres. Car tandis qu’il lit la rentrée pour le prix, son propre roman se trouve dans les piles. Tête brûlée, publié chez Stock à la rentrée littéraire, raconte Ronan Kerven, vieil officier retiré en Bourgogne après avoir traversé guerres, Légion et contre-espionnage, bientôt rattrapé par les identités et les zones troubles de son passé.

Et le juré redevient alors simplement auteur parmi les 461 romans de cette rentrée 2026, avec ce que cela suppose d’attente, de lectures espérées.

 

La rentrée littéraire reste un moment ingrat pour les auteurs : trop de livres, peu de place, et cette crainte de disparaître dans la rotation. Même après des années de publications et quelques beaux articles, le sentiment demeure : « Comme tout auteur, c’est toujours insuffisant. » Il sourit de cette insatisfaction qui survit apparemment à quelques décennies de publications.

Et convoque pour finir Jean-Baptiste Charcot, bloqué dans les glaces antarctiques, dont il reprend une formule qui pourrait convenir aussi bien aux explorateurs qu’aux écrivains en septembre : « Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage. »

À LIRE - Avec Catherine Mathivat, cultiver l'héritage littéraire des Deux Magots

La première sélection de l’édition 2026, établie le 2 septembre, compte 10 ouvrages. Une deuxième délibération, ce 21 septembre, doit ramener la liste à 4 ou 5 finalistes avant la remise du prix, le 5 octobre. Le Deux Magots reste doté de 7700 € et entend toujours distinguer, dans l’esprit de sa création en 1933, une littérature moins attendue que celle des grands prix.

Crédits photo : Jean-Luc Coatalem devant le café Les Deux Magots, à Paris (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

ActuaLitté

“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

ActuaLitté

“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

ActuaLitté

“La librairie a besoin d'une aide urgente et massive” (Syndicat de la Librairie française)

Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.

10/06/2026, 14:53

ActuaLitté

“La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles”

Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.

10/06/2026, 10:48

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

ActuaLitté

Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

ActuaLitté

Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

ActuaLitté

“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

ActuaLitté

Intuition : “Le corps sait souvent avant nous”

Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur. 

14/09/2026, 14:58

ActuaLitté

“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

ActuaLitté

Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

13/09/2026, 07:00

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La Médecine du Travail interdit le retour au boulot à ces six héros de roman

Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.

12/09/2026, 06:00

ActuaLitté

25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.

 

11/09/2026, 13:08

ActuaLitté

Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

ActuaLitté

Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.

09/09/2026, 12:48

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

ActuaLitté

“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

ActuaLitté

Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

ActuaLitté

Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

ActuaLitté

Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

ActuaLitté

Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

ActuaLitté

De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

ActuaLitté

Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

ActuaLitté

Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

ActuaLitté

Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

ActuaLitté

La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

ActuaLitté

Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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