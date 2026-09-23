Mistinguett ressuscite sa voix dans Toute ma vie

De son enfance en 1875 aux années de l’après-guerre, Jeanne Florentine Bourgeois, devenue Mistinguett, retrace son parcours, ses débuts sur scène, ses amours — notamment avec Maurice Chevalier — ainsi que son ascension et ses revers de fortune. Son récit traverse la Belle Époque, les Années folles, les années de guerre et la Libération, dans les coulisses comme sur les scènes parisiennes.

Une femme aux multiples vies

Mistinguett ne fut pas seulement chanteuse et danseuse. Meneuse de revue, comédienne, elle fut également directrice artistique du Moulin Rouge, femme d’affaires et, selon le communiqué, espionne. Elle conduisait par ailleurs sa propre automobile dès 1916. Autant d’éléments qui participent au portrait d’une personnalité devenue une figure du spectacle et de la modernité féminine de son époque.

Les éditions Buchet-Chastel nous proposent un extrait avant-première, à paraître le 1er octobre :

Publié une première fois en 1954, Toute ma vie avait disparu des librairies. Cette nouvelle édition est accompagnée d’un appareil critique signé Bruno Fuligni, écrivain, historien et maître de conférences à Sciences Po, spécialiste notamment de l’histoire politique et du renseignement.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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