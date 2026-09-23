Mistinguett ressuscite sa voix dans Toute ma vie

Figure du music-hall et incarnation internationale de la Parisienne, Mistinguett revient en librairie avec Toute ma vie, son autobiographie publiée en 1954 et aujourd’hui rééditée avec un appareil critique de Bruno Fuligni. Un récit où la chanteuse raconte, avec gouaille et humour, une vie passée de la banlieue à la célébrité.
Le 23/09/2026 à 06:00 par Lina Tinel-Sebie
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23/09/2026 à 06:00
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De son enfance en 1875 aux années de l’après-guerre, Jeanne Florentine Bourgeois, devenue Mistinguett, retrace son parcours, ses débuts sur scène, ses amours — notamment avec Maurice Chevalier — ainsi que son ascension et ses revers de fortune. Son récit traverse la Belle Époque, les Années folles, les années de guerre et la Libération, dans les coulisses comme sur les scènes parisiennes.
Mistinguett ne fut pas seulement chanteuse et danseuse. Meneuse de revue, comédienne, elle fut également directrice artistique du Moulin Rouge, femme d’affaires et, selon le communiqué, espionne. Elle conduisait par ailleurs sa propre automobile dès 1916. Autant d’éléments qui participent au portrait d’une personnalité devenue une figure du spectacle et de la modernité féminine de son époque.
Les éditions Buchet-Chastel nous proposent un extrait avant-première, à paraître le 1er octobre :
Publié une première fois en 1954, Toute ma vie avait disparu des librairies. Cette nouvelle édition est accompagnée d’un appareil critique signé Bruno Fuligni, écrivain, historien et maître de conférences à Sciences Po, spécialiste notamment de l’histoire politique et du renseignement.
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 01/10/2026
576 pages
Buchet-Chastel
29,00 €
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