14 juillet, adaptation d'une nouvelle de Nicolas Mathieu, en développement

Après Leurs enfants après eux et Connemara, un autre texte de Nicolas Mathieu passe par la case adaptation. Mais il s'agit cette fois d'une nouvelle, La retraite du juge Wagner, parue dans le livre Rose Royal, publié par Actes Sud en 2021.

À l'époque, la maison d'édition présentait cette longue nouvelle comme un « texte inédit, entièrement revu par l'auteur, portrait d'un ancien magistrat abandonné par l'appareil judiciaire, dans lequel Nicolas Mathieu dépeint avec toujours autant de justesse l'affection entre un vieil homme dépassé par les années et un môme paumé dans son époque ».

La retraite du juge Wagner deviendra donc une mini-série, en 4 épisodes de 52 minutes chacun, produite par Mother Production (Harold Valentin, Aurélien Larcher et Simon Trouilloud). Un petit changement est déjà à signaler, puisque l'adaptation audiovisuelle sera titrée 14 juillet.

Dans une petite ville de la Meuse, François Wagner, ancien juge brisé par le récent suicide de sa fille de 17 ans, et Alizée, alias Z, une ado révoltée et vive, s’allient pour enquêter sur la mort de Lydie et la disparition soudaine de la mère de Z, Aurore, ex-toxicomane. Ensemble, ils vont révéler les failles d’une communauté en apparence ordinaire abritant un prédateur caché derrière sa respectabilité. – Le synopsis de 14 juillet

Le scénario adapté du texte original est cosigné par Nicolas Mathieu, Fanny Sidney (connue pour son rôle dans Dix pour cent), Alexandre de Seguins (Patience, Astrid et Raphaëlle) et Nicolas Peufaillit (Zion, Les Orphelins, Un Prophète).

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Comme indiqué plus haut, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, a été porté à l'écran par Ludovic et Zoran Boukherma en 2024, et Connemara par Alex Lutz en 2025. Outre 14 juillet, l'auteur sera aussi présent sur les chaines du groupe France Télévisions via 2020, nos vies confinées, dans lequel il racontera cette année si particulière.

Écrit par Nicolas Mathieu, ce long-métrage documentaire de 90 minutes sera coréalisé par Nathalie Amsellem et Serge Turquier. Sa date de diffusion n'est pas encore connue, tout comme celle de 14 juillet.

Par Antoine Oury

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