Dans l’histoire de l’abolition de l’esclavage, on retient surtout les noms de Victor Schœlcher, William Wilberforce ou Abraham Lincoln. Mais on oublie souvent ceux qui, bien avant eux, ont tenté de conquérir leur liberté. C’est à ces hommes et à ces femmes, longtemps restés dans l’ombre, que l’historien Sudhir Hazareesingh s’intéresse dans Oser être libre, publié chez Flammarion.

Pendant quatre siècles, de l’Afrique aux Amériques, en passant par les Caraïbes et les îles de l’océan Indien, des millions de personnes furent victimes de la traite négrière. Mais elles ne se résignèrent pas toutes à leur sort. Révoltes, évasions, sabotages, organisation de réseaux clandestins… Les formes de résistance furent nombreuses, parfois moins spectaculaires, comme la préservation des traditions religieuses et culturelles africaines.

L’auteur revient notamment sur le destin de Solitude, cette Guadeloupéenne qui, en 1802, prit les armes contre les troupes envoyées par Bonaparte pour rétablir l’esclavage. Enceinte au moment de son arrestation, elle aurait été exécutée au lendemain de son accouchement.

Autre histoire, celle de Roseline, à l’île Maurice, qui parvint en 1813 à s’évader de prison avec son nouveau-né, trois jours seulement après sa naissance. Deux femmes dont nous savons finalement peu de choses, mais qui sont loin d’être des cas isolés.

Une large place est également accordée à la révolution haïtienne, qui aboutit à l’indépendance du pays en 1804. Sans remettre en cause le rôle joué par les abolitionnistes européens et américains, Sudhir Hazareesingh rappelle que les personnes asservies n’ont pas attendu leurs interventions pour réfléchir à leur émancipation et se battre pour elle. Une autre manière d’aborder cette histoire, en s’intéressant cette fois à ceux qui l’ont vécue et qui ont aussi, à leur manière, contribué à en changer le cours.