Le voyage de Robert Louis Stevenson dans les Cévennes s’offre une nouvelle édition illustrée

En septembre 1878, Robert Louis Stevenson traverse à pied les Cévennes avec Modestine. De ce voyage naît un récit mêlant observations des paysages, rencontres et réflexions personnelles. Publié pour la première fois en 1879, le texte est devenu l’un des ouvrages les plus connus de la littérature de voyage.

Pour cette édition, Guillaume Guilpart propose une série d’illustrations inspirées des paysages décrits par Stevenson. La préface de Clara Arnaud relit quant à elle le récit à partir des questionnements contemporains sur la relation entre humains et animaux. L’écrivaine s’appuie notamment sur sa propre expérience du voyage et de la fréquentation des ânes et des chevaux pour interroger la place de Modestine dans le texte et, plus largement, la représentation du voyage au XIXe siècle.

Robert Louis Stevenson, né en 1850 à Édimbourg et mort en 1894 aux Samoa, est notamment l’auteur de L’Île au trésor et de L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Parallèlement à ses romans d’aventures, l’écrivain écossais a consacré plusieurs textes à ses voyages et aux territoires qu’il a parcourus. Voyage avec un âne dans les Cévennes raconte une étape particulière de sa vie, quelques années avant ses grands succès littéraires.

Les éditions Marchialy nous proposent un extrait en avant première :

Écrivaine et voyageuse, Clara Arnaud est notamment l’autrice d’Au détour du Caucase, récit d’un voyage à cheval en Géorgie, et du roman Et vous passerez comme des vents fous, publié chez Actes Sud. Ayant grandi au contact de plusieurs ânesses et participé à des voyages à cheval ainsi qu’à des transhumances, elle s’intéresse dans sa préface au rapport de Stevenson à Modestine et à la manière dont ce voyage peut être relu aujourd’hui.

Artiste, graveur et typographe, Guillaume Guilpart travaille régulièrement avec les éditions Marchialy, pour lesquelles il réalise notamment des couvertures et des mises en page. Il enseigne la gravure à l’École Estienne et a cofondé le Paris Print Club, atelier d’impression installé à Paris.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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