Le Moyen Âge était vraiment si terrible ?

Le Moyen Âge reste associé à de nombreuses images simplifiées, façonnées au fil des siècles par les récits, les mythes et différentes récupérations historiques. L’ouvrage propose de revenir sur ces représentations en s’intéressant à des réalités souvent méconnues, à travers un format court et direct.

Déconstruire les clichés, thème par thème

Guilhem Jean aborde les idées reçues selon plusieurs grands axes, parmi lesquels les événements historiques, les féminités, les croyances, les mythes ou encore la société médiévale. L’objectif affiché est de redonner des repères sur des périodes, des dynamiques et des événements clés, tout en rappelant que ces dix siècles ne peuvent se réduire à l’image d’un âge sombre et uniforme.

Les Éditions de l’Atelier nous proposent un extrait en avant-première, à paraitre le 2 octobre :

Historien et enseignant, Guilhem Jean est également vulgarisateur sur YouTube et Twitch, où il anime la chaîne D’Histoires en histoire. Il est membre du Collectif Hérodote, qui réunit des vidéastes spécialisés dans la vulgarisation historique sur les réseaux sociaux.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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