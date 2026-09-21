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À Nancy, les vacataires de la médiathèque travaillent à la lampe frontale

16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...

Le 21/09/2026 à 12:46 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

21/09/2026 à 12:46

Hocine Bouhadjera

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De 10 heures à midi, les vacataires de la médiathèque Manufacture de Nancy ont quitté leur poste pour se rassembler devant l'établissement. Le mouvement a été soutenu par des personnels titulaires et des représentants syndicaux. Le préavis, porté notamment par Nancy SUD - SUD Collectivités territoriales 54, avait été annoncé quelques jours auparavant, comme le rapportait L'Est Républicain.

Au centre des revendications : le statut même de ces agents, employés principalement pour assurer l'accueil du public le week-end. Certains travaillent à la médiathèque depuis plusieurs années, jusqu'à quatre ans pour les plus anciens. Les grévistes demandent désormais à poursuivre leur activité sous CDD, estimant que la régularité et la nature de leurs missions ne correspondent plus à des vacations ponctuelles.

« Le statut de vacataire est un statut d'une extrême précarité qui nous prive de beaucoup de droits », a expliqué Thomas Brun-Bellut, vacataire depuis deux ans, interrogé par France 3 Grand Est. Selon lui, le recours durable à ces agents justifierait un autre cadre contractuel, et les fonctions exercées relèveraient, à leurs yeux, d'un besoin régulier du service.

 

Des livres récupérés à la lampe frontale

 

Avant la grève, six des 16 vacataires et deux représentants syndicaux avaient été reçus par l'administration municipale. Chantal Finck, adjointe au maire chargée notamment de la qualité du service public et de la gestion des carrières, reconnaissait, toujours auprès de L'Est Républicain que leur demande de « déprécarisation » devait être entendue, tout en expliquant qu'une transformation des contrats nécessitait d'examiner la situation de chacun et l'organisation du service.

 

Selon l'élue, chaque vacataire est sollicité environ deux fois par mois, pour quelque 22 heures mensuelles, soit environ 13 % d'un temps plein. Aucun calendrier précis n'a pour l'instant été annoncé concernant une éventuelle évolution de leur statut.

 

À cette bataille contractuelle s'ajoute celle des conditions de travail. Les agents dénoncent plusieurs dysfonctionnements matériels, certains dont certains perdurent depuis plusieurs mois. Le monte-charge, essentiel pour déplacer les documents et les charges entre les différents niveaux, est en panne depuis février. Des problèmes de climatisation ont également affecté l'établissement pendant les fortes chaleurs estivales et les toilettes publiques du troisième étage ont été signalées comme indisponibles.

 

 

Plus spectaculaire encore : l'éclairage de certains magasins de livres est défaillant depuis plusieurs mois. Pour permettre aux agents de continuer à chercher les documents dans les réserves, l'administration leur a fourni des lampes frontales. « On ne peut pas travailler correctement comme cela », déplore Thomas Brun-Bellut.

 

La Ville a cette fois apporté plusieurs éléments de calendrier : le remplacement du monte-charge est annoncé pour novembre et une intervention sur les toilettes doit avoir lieu fin septembre. Pour la climatisation, des opérations supplémentaires pourraient nécessiter une inscription budgétaire. Quant aux lampes frontales, elles sont présentées par la municipalité comme une solution provisoire dans l'attente du rétablissement de l'éclairage.

 

Ces difficultés interviennent pourtant peu de temps après un important chantier de modernisation. La médiathèque Manufacture avait rouvert au printemps 2024 après deux années de travaux. L'opération, d'un montant proche de 4 millions €, avait bénéficié de 2,4 millions € de soutien de l'État et visait notamment à adapter le bâtiment aux nouveaux usages et aux normes environnementales.

 

 

"La partie immergée de l'iceberg"

 

Pour Sébastien Obrecht, représentant du personnel à SUD, la mobilisation dépasse le cas des 16 agents. Il y voit « la partie immergée de l'iceberg » d'un problème plus général de moyens et de multiplication des emplois précaires dans les services municipaux. Le syndicaliste va jusqu'à évoquer une « ubérisation des contrats ».

 

Il affirme par ailleurs que les agents contractuels seraient devenus plus nombreux que les fonctionnaires au sein de la mairie de Nancy en 2025. Les dernières données municipales disponibles portent sur 2024 : la Ville recensait alors 1923 agents, dont 1330 fonctionnaires, 125 contractuels sur emplois permanents et 468 contractuels sur emplois non permanents.

 

La grève du 19 septembre n'a duré que deux heures. Un choix directement lié, selon les représentants du personnel, à la fragilité financière des agents concernés : renoncer à davantage d'heures de travail aurait représenté une perte de revenus difficile à supporter pour certains d'entre eux.

 

À LIRE - À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots

 

Le conflit n'est toutefois pas clos. Le préavis couvre également le dimanche 27 septembre et les vacataires entendent poursuivre leur mobilisation faute d'avancée sur leur statut et leurs conditions de travail. À ce stade, aucune date de nouvelle réunion n'a été annoncée publiquement.

 

Crédits photo : Médiathèque Manufacture

 
 
 
 
 

 

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Texte lauréat du tout premier Prix Renaudot en 1926, Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras d’Armand Lunel reparaîtra le 24 septembre prochain, à la demande de ses petits-enfants. Derrière le contexte de l’Affaire Dreyfus et l’histoire des Juifs du Comtat Venaissin, le roman met en scène un homme confronté à une origine qu’il ignorait. Un siècle après sa publication, cette réflexion sur l’identité, la mémoire et la transmission trouve un nouvel écho.

18/09/2026, 11:59

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Sarlat-la-Canéda : pour maintenir son café-librairie, La Pelle aux idées se creuse

Inauguré en juin 2025, le café-librairie du tiers lieu La Pelle aux Idées, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne), se trouve menacé dans sa survie. L'association qui assure sa gestion appelle au soutien et tente d'obtenir un local plus central, afin de faciliter la découverte et l'accès à cette librairie indépendante.

18/09/2026, 11:36

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Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.

18/09/2026, 09:54

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Jean Orizet, poète et cofondateur du Cherche Midi, est mort à 89 ans

Poète, anthologiste, voyageur et éditeur, Jean Orizet est mort mercredi 16 septembre à l’âge de 89 ans, a annoncé son épouse Isabelle Orizet à l'AFP. Cofondateur de la revue Poésie 1 puis, avec Philippe Héraclès, des éditions du Cherche Midi, il aura consacré plus de six décennies à écrire, publier et faire circuler la poésie.

17/09/2026, 18:22

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Un statut juridique pour les amis : la proposition de loi de Clémence Guetté

Moins de trois semaines après la parution de Pour une politique de l’amitié à La Découverte, Clémence Guetté a déposé une proposition de loi visant à reconnaître juridiquement certains liens amicaux. Baptême civil, succession, congés ou « partenariat social » : le texte entend transposer dans le droit plusieurs pistes développées dans son premier livre. Une initiative qui s’inscrit aussi dans une réflexion éditoriale plus large sur l’amitié, nourrie ces dernières années par Alice Raybaud ou Geoffroy de Lagasnerie.

17/09/2026, 16:21

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Zoos, soins et bien-être : les livres pour comprendre le métier de soigneur animalier

Le métier fait rêver tôt. Lions, éléphants, primates, oiseaux ou reptiles suffisent souvent à nourrir l’idée d’une profession passée au contact quotidien des animaux. La réalité du soigneur animalier est pourtant plus exigeante.

17/09/2026, 15:38

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Newsletters : “nos partenaires” suffit-il pour utiliser vos données ?

Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.

17/09/2026, 14:34

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Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ?

Les débats parlementaires consacrés à un budget 2027 très particulier, car marqué par un changement présidentiel, se profilent, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas attendu pour remettre les mains dans les finances publiques. Soucieux de limiter un déficit, mais sans vraiment augmenter les recettes, il agit donc sur les dépenses : et la culture, dans l'équation, n'est pas la dernière à trinquer...

17/09/2026, 11:53

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L'Arche BD, une nouvelle librairie BD, comics et manga dans le Pays de Gex

Après cinq belles années à travailler côte à côte dans une librairie spécialisée BD du Pays de Gex (Ain) Aurélie, Billel et Sébastien rêvent aujourd’hui de créer leur propre boutique. Après avoir imaginé encore et encore leur librairie idéale, ils se lancent aujourd’hui avec l’idée d’un lieu chaleureux, accueillant où l’on vient parler phylactères ou simplement saluer des amis. Un projet porté par Aurélie, Billel et Sébastien.

17/09/2026, 10:41

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Pınar Selek : une nouvelle audience dans un climat de répression contre les personnes LGBTQIA+

La justice turque examinera une nouvelle fois le dossier de Pınar Selek ce vendredi 18 septembre à Istanbul. Cette huitième audience de son cinquième procès intervient quelques jours après une vaste série de perquisitions et d’arrestations visant des organisations et militants LGBTQIA+ dans plusieurs régions de Turquie. L’écrivaine et sociologue franco-turque, qui vit en France, ne sera pas présente en raison du mandat d’arrêt qui la vise.

16/09/2026, 18:11

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Barnes & Noble rachètera Joseph-Beth, deux librairies historiques

Barnes & Noble s’apprête à ajouter deux nouvelles adresses à son empire, sans pour autant leur donner son nom. Le premier libraire de détail américain a signé un accord pour acquérir Joseph-Beth Booksellers, présent à Lexington, dans le Kentucky, et Cincinnati, dans l’Ohio, avec les Bronte Bistros associés. L’enseigne locale, ses équipes et sa programmation doivent rester en place. Après Tattered Cover et Books Inc., la méthode commence à être connue : changer le propriétaire, pas la devanture.

16/09/2026, 17:30

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Le film de Ladj Ly, Dumas – Diable noir, au cœur d’une bataille judiciaire

Exclusif — L’écrivain Claude Ribbe a assigné en référé la société Chapter 2 afin d’obtenir l’interdiction d’utiliser le titre Le Diable noir, ou ses déclinaisons. Le litige concerne la prochaine superproduction de Dimitri Rassam, réalisée par Ladj Ly et consacrée au général Thomas-Alexandre Dumas. L’audience est fixée au 5 octobre 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris. 

16/09/2026, 17:15

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La CCAS associe activités sociales et soutien de la librairie indépendante

La Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électriques et gazières (CCAS) remplit depuis plus de huit décennies ses missions dans une diversité de domaines, des loisirs aux actions sanitaires, en passant par la restauration ou l'assurance. Également active en matière de culture, elle a conclu un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes, afin de prendre en charge un quart du prix des ouvrages éligibles, pour ses bénéficiaires.

16/09/2026, 15:48

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Journée mondiale de la traduction 2026 : le programme des rendez-vous en France

À l’occasion de la Journée mondiale de la traduction, célébrée le 30 septembre, la Société française des traducteurs (SFT), syndicat professionnel national des métiers de la traduction et de l’interprétation, organise plusieurs rendez-vous en France et en ligne du 21 septembre au 17 octobre. Une édition placée sous le thème suivant : « Diversité des langues et droits linguistiques : le pouvoir de se faire comprendre ». 

16/09/2026, 15:42

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La SGDL accueille Isabelle Berneron, nouvelle responsable de ses prix et bourses

Isabelle Berneron a rejoint la Société des gens de lettres (SGDL) le 1er septembre 2026 comme responsable des prix littéraires et des bourses de création. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du livre et la coopération culturelle internationale, elle rejoint une institution qui décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création.

16/09/2026, 14:51

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Antonio (édition collector) : quand littérature et passion automobile se rencontrent

Après une première édition publiée en 2025, Caroline Sam’s relance aujourd’hui l’aventure autour de son roman Antonio, avec un projet de réédition collector, illustrée et solidaire. Une nouvelle édition pensée comme un véritable objet-livre, mais aussi comme un hommage à deux figures qui ont profondément marqué le monde du sport automobile (F1 et F2) : Jules Bianchi et Anthoine Hubert. Projet porté par Caroline Sam’s

16/09/2026, 12:18

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L’autre héritage de Catherine Ringer : la poésie d'Alice Mendelson

Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans. 

15/09/2026, 17:51

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Bibliothèques créatives et participatives : le programme de la 6e édition dévoilé

La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.

15/09/2026, 15:42

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Confier le transport de livres à ID Logistics, le mauvais plan du groupe Gibert ?

Exclusif — Placé en redressement judiciaire au mois d'avril dernier, le groupe Gibert est confronté, depuis plusieurs semaines, à des difficultés logistiques qui retardent l'acheminement des livres neufs au sein des librairies. Des délais particulièrement problématiques à l'heure des rentrées scolaire et littéraire, causés par des défaillances que d'aucuns disaient prévisibles.

15/09/2026, 15:20

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Après l'aventure Editis, le géant espagnol Planeta de retour dans l’édition française

Le géant espagnol Grupo Planeta prépare son retour direct sur le marché français du livre. Éditions Planeta, nouvelle maison installée à Paris, constituera son propre catalogue sous la direction de Claire Do Sêrro, recrutée chez Robert Laffont. Les premiers ouvrages arriveront en librairie en août 2027, pour la rentrée littéraire, avec Dilisco à la diffusion et à la distribution.

15/09/2026, 15:13

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Glénat lance “Glénat Signature” pour séduire les entreprises et les marques

Le Groupe Glénat annonce la création de « Glénat Signature », une nouvelle structure dédiée à la conception et à l’édition d’ouvrages sur mesure pour les entreprises, les marques et les institutions, s’appuyant sur les expertises complémentaires de Glénat et Hugo Publishing et en confie la direction à Corinne Tran, nommée Directrice du Développement et des Éditions Déléguées. 

15/09/2026, 12:59

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Maury Imprimeur en redressement judiciaire : 680 emplois en jeu

Le groupe Maury Imprimeur annonce l’ouverture d’un redressement judiciaire pour Maury Imprimeur et de procédures de sauvegarde pour Roto France Impression, Key Graphic et Maury Holding. L’activité doit se poursuivre sans interruption, mais les derniers comptes montrent une dégradation profonde de l’activité, malgré deux années de restructuration. Derrière le sort de 680 salariés se joue aussi une partie de la capacité française à imprimer rapidement magazines, hebdomadaires et livres à gros tirages.

15/09/2026, 12:54

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Ciclic Centre-Val de Loire : Annaïck Le Ru prend ses fonctions aux côtés de Julie Gayet

Annaïck Le Ru a pris, ce lundi 14 septembre, ses fonctions de directrice générale de Ciclic Centre-Val de Loire. Nommée au printemps pour succéder à Philippe Germain, elle dirigera désormais l’agence régionale pour le livre et l’image aux côtés de sa présidente, Julie Gayet, qui confirme rester à son poste.

15/09/2026, 12:51

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Dominique Descotes, grand spécialiste de Blaise Pascal, est mort

Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.

15/09/2026, 12:14

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Le Japon par la mer : 15 traversées, 15 questions pour raconter l’archipel

Et si, pour comprendre le Japon, il fallait aussi le regarder depuis la mer ? Avec Le Japon par la mer, Dominique Dufour prépare un guide-reportage illustré consacré au voyage en ferry dans l’archipel. Le principe : quinze traversées, et pour chacune une question permettant d’explorer un aspect du Japon, de ses îles à ses ports, de ses paysages à ceux qui y vivent et voyagent. Après un premier terrain réalisé durant l’été 2026, une campagne de financement participatif est lancée sur Ulule pour poursuivre le reportage et permettre la réalisation du livre. Projet porté par Dominique Dufour.

15/09/2026, 11:32

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