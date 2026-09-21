Sur les pas de Dazai : “Chasser les fantômes et faire parler les lieues”

« Que suis-je venu chercher au pays de Dazai ? » Christian Merlhiot s’interroge sur cette aventure, sur ce voyage au pays de l’auteur japonais. Pour comprendre un auteur, faut-il partir forcément sur ses traces afin de retrouver son univers ?

Dazai est un mythe au Japon, auteur banni de sa famille, étudiant anxieux, homme en proie aux doutes, amateur de femmes, on retrouvera son corps dans la rivière Tamagawa avec celui de sa maîtresse.

Obsédé par le suicide, son œuvre est empreinte de pessimisme et d’ironie. Mais ce qui caractérise cet auteur est son attachement à sa région d’origine : le Tsugaru. C’est dans cette partie située dans le nord du pays qu’évoluent les personnages de ses romans. Et Christian Merlhiot part à leur recherche.

Journal de voyage, itinéraire littéraire, l’auteur partage son périple en raccrochant chaque étape à des passages de romans ou des différentes phases de vies de Dazai.

Indissociable de sa région, exilé et renié par sa famille à la suite de sa vie dissolue d’étudiant, il retrouvera avec plaisir ses proches et déclarera : « Ah, mon pays ! Je ne pouvais pas le rejeter ! Mon pays, qui m’avait témoigné que dédain ! Il m’était décidément impossible de lui tourner le dos ! » Plus de 70 ans après sa mort, il est célébré partout dans ce coin du Japon qui fut autrefois isolé du reste du pays.

Tout au long de sa pérégrination, Christian Merlhiot couvre le paysage de ses yeux de cinéaste, décrivant les paysages en plan large et cherchant le détail qui attire le regard. Les lieux visités sont autant de personnages que le fantôme de Dazai dans ce roman. Une invitation à feuilleter les paysages d’enfance d’un auteur pour contempler une œuvre littéraire.