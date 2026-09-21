Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Sur les pas de Dazai : “Chasser les fantômes et faire parler les lieues”

Christian Merlhiot

« Que suis-je venu chercher au pays de Dazai ? » Christian Merlhiot s’interroge sur cette aventure, sur ce voyage au pays de l’auteur japonais. Pour comprendre un auteur, faut-il partir forcément sur ses traces afin de retrouver son univers ?

Dazai est un mythe au Japon, auteur banni de sa famille, étudiant anxieux, homme en proie aux doutes, amateur de femmes, on retrouvera son corps dans la rivière Tamagawa avec celui de sa maîtresse.

Obsédé par le suicide, son œuvre est empreinte de pessimisme et d’ironie. Mais ce qui caractérise cet auteur est son attachement à sa région d’origine : le Tsugaru. C’est dans cette partie située dans le nord du pays qu’évoluent les personnages de ses romans. Et Christian Merlhiot part à leur recherche. 
Journal de voyage, itinéraire littéraire, l’auteur partage son périple en raccrochant chaque étape à des passages de romans ou des différentes phases de vies de Dazai.

Indissociable de sa région, exilé et renié par sa famille à la suite de sa vie dissolue d’étudiant, il retrouvera avec plaisir ses proches et déclarera : « Ah, mon pays ! Je ne pouvais pas le rejeter ! Mon pays, qui m’avait témoigné que dédain ! Il m’était décidément impossible de lui tourner le dos ! » Plus de 70 ans après sa mort, il est célébré partout dans ce coin du Japon qui fut autrefois isolé du reste du pays.

Tout au long de sa pérégrination, Christian Merlhiot couvre le paysage de ses yeux de cinéaste, décrivant les paysages en plan large et cherchant le détail qui attire le regard. Les lieux visités sont autant de personnages que le fantôme de Dazai dans ce roman. Une invitation à feuilleter les paysages d’enfance d’un auteur pour contempler une œuvre littéraire.

 
 
 
 
 
 
 

 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Christian Dorsan

Publiée le
21/09/2026 à 12:36

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Sur les pas de Dazai

Christian Merlhiot

Paru le 28/05/2026

123 pages

Arléa Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782363084453
9782363084453
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.