Laisse folie courir : “Ici la vie va moins vite que la mort

Lire un roman écrit en kreyòl ayisyen est un voyage en terre vaudou où se mélangent mystère, magie noire, croyance et dure réalité.

Écrites à l’aide d’une langue charnelle, parfois crue, imagée et peuplée de personnages qui semblent vivre dans un monde autant violent que fascinant, les histoires qui hantent ce roman sont parfois irrationnelles. Cette saga est digne de la Mythologie tant le monde des vivants coexiste avec le monde invisible fait d’esprits malveillants ou d’autres au contraire, bienveillants. Sur terre comme dans l’éther, en Haïti, on cherche plus qu’ailleurs dans le monde, à survivre.

Ce roman est également un hymne aux femmes, proies faciles et très chassées par les hommes de tout âge et de toutes conditions, « pères invisibles » qui mettent enceintes leurs conquêtes avant de disparaître, des enfants de ces pères absents échouent dans des familles plus ou moins recomposées ou finissent dans les villes surpeuplées.

Gerda Cadostin remonte sa filiation à l’aide de la vieille Sang Cochon : « Tu portes loin notre mémoire. On avait toujours tablè sur toi. Ah ! C’est Grann Gette oui aïeule de ton grand-père Raphaël qui te baille toute cette protection pitit mwen. » Elles évoquent les arrière-grands-parents Sidieux et Mirasia qui vont enfanter des jumelles qui, ne souhaitant pas se séparer, vont jeter leur dévolue sur un jeune puceau plus jeune qu’elles et vivre à trois, et laisser leurs filles partir à la ville pour y être éduqué.

Langue parlée, langue poétique, ancrée dans un univers onirique autant que miséreux où le désespoir n’a pas sa place, mais un combat permanent pour vivre au quotidien et même parfois, préparer celui d’après la vie. Créole de vaudou contre français des catholiques, ce roman emporte et déstabilise, il finit par nous ravir grâce à la richesse des histoires qui sortent vraiment de l’ordinaire.

Par Christian Dorsan

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