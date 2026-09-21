6 titres en lice pour le 3e Prix littéraire inclusif des Médiathèques de Charenton

La sélection du 3e Prix littéraire inclusif

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais (Gallimard)

Fatima Daas, Jouer le jeu (Éditions de l’Olivier)

Lionel Duroy, Un mal irréparable (Mialet Barrault)

Joseph Incardona, Le monde est fatigué (Finitudes, et en grands caractères aux éditions Voir de Près)

Louise Oligny, Perdre pays (Éditions Pélagie)

Gabrielle de Tournemire, Des enfants uniques (Flammarion)

Le Prix littéraire inclusif est coorganisé par Le Palais de la Porte Dorée, la Bibliothèque Sonore de Charenton-le-Pont, l'Association Valentin Haüy, les librairies La vie immédiate (Charenton-le-Pont) et L'Établi (Alfortville), ainsi que les médiathèques de Charenton-le-Pont. Il reçoit, depuis cette année, le soutien financier de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT).

Le prix est ouvert à toutes les personnes adultes (plus de 18 ans), en France ou à l'étranger, avec ou sans handicap (auditif, visuel, etc.). L'objectif est de voter pour son ouvrage préféré parmi une sélection de 6 livres traitant de l'inclusivité (exil, handicap, égalité des genres et sociale). Il est possible d'arrêter la lecture d'un livre. La notion de lecture plaisir reste importantes. Une simple inscription sur le portail des médiathèques suffit pour participer.

Rencontre avec Christian Astolfi dans le cadre du Prix littéraire inclusif (crédits Médiathèques de Charenton)

Les 6 ouvrages sélectionnés sont à lire avant le 22 mai 2027, jour du vote (à bulletin secret sur place ou en ligne). Les titres en lice sont disponibles en format papier et numérique dans les médiathèques de Charenton, ainsi qu'auprès des librairies partenaires (ou par tout autre moyen emprunt dans d'autres médiathèques de France, achat dans d'autres librairies,...). Les personnes en situation de handicap peuvent s'inscrire auprès de la Bibliothèque Sonore ou de l'Association Valentin Haüy pour bénéficier des versions accessibles.

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Trois réunions de débat - facultatives - sont par ailleurs prévues à la médiathèque des Quais de Charenton-le-Pont (elles seront enregistrées et diffusées pour toutes les personnes éloignées ou ne pouvant pas se déplacer).

Le lauréat sera dévoilé le 22 mai 2027 et sera invité à rencontrer les lecteurs en septembre prochain lors du lancement du 4e Prix. L'année dernière, le Prix littéraire inclusif avait donc été décerné à Christian Astolfi pour L'Œil de la perdrix (éditions Le Bruit du Monde).

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Par Dépêche

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