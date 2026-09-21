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Irvin Yalom face à la vieillesse : une dernière leçon d’humanité

À 92 ans, Irvin Yalom signe avec son fils Benjamin un livre d’une rare intensité. Dans L’Heure du cœur, le psychiatre et psychothérapeute revient à l’essentiel : la rencontre humaine, la présence, la parole juste. À travers des consultations uniques d’une heure, il explore le deuil, la solitude, la vieillesse et la transmission, avec une simplicité désarmante, une grande tendresse et une lucidité intacte face au temps qui passe. Jean-Charles Bettan, psychanalyste, nous en livre ici une lecture personnelle.

Le 21/09/2026 à 12:29 par Jean-Charles Bettan

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Publié le :

21/09/2026 à 12:29

Jean-Charles Bettan

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Irvin Yalom est un auteur singulier dans l’histoire de la psychothérapie. Non seulement parce qu’il a contribué à faire connaître la psychothérapie existentielle au grand public, mais surtout parce qu’il a toujours tenté de maintenir quelque chose de profondément humain dans un monde thérapeutique de plus en plus technique, standardisé, protocolisé. Son dernier livre, L’Heure du cœur, écrit avec son fils Benjamin, est probablement l’ouvrage le plus émouvant, le plus dépouillé et aussi le plus personnel qu’il ait jamais publié.

Ce livre est bouleversant pour une raison très simple : Yalom l’a écrit à 92 ans, alors que sa mémoire décline, que son épouse Marilyn est morte après plus de 65 ans de vie commune, et qu’il sait désormais qu’il approche réellement de la fin. Je veux dire par là que ce n’est donc pas seulement un livre sur la psychothérapie. C’est un livre écrit depuis cet endroit particulier où un homme tente encore d’aider les autres alors même qu’il sent ses propres forces diminuer. Et cela donne au texte une tonalité extrêmement rare : un mélange de lucidité, de fragilité, d’humilité et de sagesse.

Le sous-titre du livre est essentiel : En thérapie, ici et maintenant. Toute la pensée clinique de Yalom est résumée là. Si vous avez lu et aimé Yalom, vous savez que depuis toujours, il défend l’idée que la thérapie ne se réduit ni à des techniques, ni à des interprétations savantes, ni à des protocoles comportementaux. Pour lui, ce qui soigne, c’est la rencontre humaine, la qualité de présence entre deux personnes, la capacité d’entrer dans une relation vraie. Il le dit explicitement dans l’introduction : « la guérison réside dans la relation ».

La rencontre humaine contre la solitude

Ce qui est intéressant, c’est que Yalom relie cette idée à sa réflexion existentielle. Parce que toute son œuvre repose sur une intuition fondamentale : l’être humain ne souffre pas seulement de conflits psychiques, il souffre surtout d’angoisses existentielles profondes. L’angoisse de mort. L’angoisse de solitude. L’absence de sens. Le sentiment de vivre dans un univers où rien n’est garanti.

Et justement, face à cette solitude fondamentale, il existe un antidote relatif : la rencontre authentique avec un autre être humain. Je n’évoque pas une fusion naïve. Je ne veux surtout pas entretenir l’illusion que quelqu’un pourrait abolir notre solitude. Je parle d’une présence humaine suffisamment vraie pour rendre l’existence plus habitable. Et tout le livre d’Irvin Yalom tourne autour de cela.

Ce qui donne sa structure au livre est d’ailleurs très original. Yalom explique que son vieillissement et ses troubles de mémoire l’ont conduit à abandonner les longues thérapies classiques. Il ne se sent plus capable de suivre des patients pendant des années comme auparavant. Pourtant, il refuse de cesser totalement de travailler. Alors, il invente une forme nouvelle : des consultations uniques d’une heure. Une seule rencontre. Une heure pour essayer d’aider quelqu’un le plus profondément possible.

Une heure pour aller directement à l’essentiel

C’est une idée magnifique parce qu’elle oblige Yalom à aller immédiatement à l’essentiel. Il n’a plus le temps des détours. Plus le temps des longues reconstructions historiques. Il doit saisir très vite le noyau de la souffrance d’une personne. C’est là que le livre devient passionnant sur le plan clinique. Chaque chapitre raconte une rencontre. Et ce qui frappe immédiatement, c’est la simplicité apparente de son travail. Yalom ne fait pas étalage de théorie. Il écoute. Il intervient peu. Mais quand il parle, il touche quelque chose de central.

Je vais parler d’un cas clinique raconté par Yalom. Celui de cette femme, Susan, qui consulte après la mort brutale de son mari. Toute son existence est désormais envahie par le deuil, la culpabilité et la colère. La veille de la mort de son mari, ils se sont violemment disputés à propos… d’une tarte mangée dans le réfrigérateur. Quelques heures plus tard, il mourait dans son sommeil. Depuis, elle reste prisonnière d’une culpabilité immense.

Peu à peu, Yalom comprend que le problème n’est pas seulement le deuil. Il découvre une colère ancienne, beaucoup plus profonde, liée à l’histoire familiale : une mère qui ne voulait pas d’elle, un père humiliant et méprisant. Toute sa vie semble organisée autour du sentiment de ne jamais avoir été véritablement aimée. Et soudain, dans cette séance unique, quelque chose bascule lorsque Yalom lui dit avec une gravité presque paternelle : « Je vous déclare innocente. »

Quand quelques mots suffisent à déplacer une vie

Cette phrase est extrêmement intéressante. Elle n’est pas une interprétation analytique classique. Elle relève presque d’un acte symbolique. D’une autorisation existentielle à vivre enfin sans condamnation intérieure permanente. C’est typiquement yalomien : le praticien ose parfois des interventions directes, affectives, presque chaleureuses au sens humain du terme, là où beaucoup de thérapeutes contemporains restent enfermés dans une neutralité froide.

C’est d’ailleurs probablement l’un des enjeux majeurs du livre : Yalom apparaît ici comme l’un des derniers représentants d’une psychothérapie profondément incarnée. Une psychothérapie qui assume la subjectivité du thérapeute, son émotion, sa vulnérabilité même. Il ne cache ni ses doutes, ni sa tristesse. Il ne cache pas ses peurs liées à la vieillesse. Paradoxalement, cela rend sa parole thérapeutique encore plus crédible.

Autre thème fondamental du livre, c’est celui de la transmission. Ce n’est pas un hasard évidemment si ce texte est co-écrit avec son fils Benjamin. Le livre donne parfois l’impression d’un passage de relais. Comme si Yalom tentait une dernière fois de transmettre quelque chose avant de disparaître. Et pas que des concepts ! Avant tout une manière d’être thérapeute. Une manière qui repose sur plusieurs idées fortes. J’en retiens deux qui devraient nous paraître évidentes :

• d’abord : le fait de ne jamais réduire la souffrance psychique à des symptômes qu’il faudrait supprimer rapidement.

• et puis, le fait que le thérapeute ne doit pas se cacher derrière une position d’expert omniscient, de détenteur d’un savoir situé sur l’Olympe. Il est lui aussi un être humain confronté à la mort, au temps, à la solitude et à l’incertitude.

On comprend donc que L’Heure du cœur est aussi un livre sur le vieillissement. Et là encore, Yalom nous impressionne par sa franchise. Il parle de ses troubles mnésiques, de sa peur de devenir inutile, de son vertige devant la perspective d’arrêter de travailler. Chez lui, la psychothérapie n’est jamais séparée de la condition humaine. Le thérapeute n’est pas situé au-dessus du tragique humain. Il est simplement quelqu’un qui tente d’accompagner d’autres humains à travers ce tragique.

Vieillir sans renoncer à la relation

C’est ce qui m’a rendu ce livre si touchant. On sent qu’il a été écrit par un homme qui n’essaie pas d’impressionner quiconque. Il n’a plus besoin de démontrer sa théorie. Il cherche seulement à transmettre ce qu’il croit encore vrai après soixante années de pratique. Et ce qu’il croit vrai est finalement très simple : les êtres humains souffrent énormément de solitude émotionnelle. Ils ont besoin de liens authentiques et une rencontre sincère peut parfois modifier une existence entière.

Dans une époque fascinée par les diagnostics, les algorithmes thérapeutiques, les protocoles rapides et les performances psychologiques, Yalom rappelle quelque chose de presque subversif : ce qui soigne le plus profondément un être humain, c’est souvent d’avoir enfin le sentiment d’être vu, compris et accueilli par quelqu’un. L’Heure du cœur n’est donc pas seulement un livre de psychothérapie. C’est le témoignage d’un homme très âgé qui continue à croire, malgré tout, que la rencontre humaine demeure l’une des expériences les plus précieuses de l’existence.

 
 
 

 

 

Par Jean-Charles Bettan
Contact : jcbettan@pm.me

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L'heure du coeur

Irvin Yalom, Ben Yalom trad. Christophe Beslon

Paru le 02/04/2025

320 pages

Albin Michel

22,90 €

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Alexandra Schwartzbrod a été correspondante au Moyen-Orient pour Libé et pour cette rentrée littéraire, elle nous propose un thriller d'anticipation : Les fantômes de Gaza, à paraître le 8 octobre prochain. Les amateurs de polars connaissent déjà sa plume, qui signe de nombreux papiers dans Libération sur la littérature policière (entre autres). Elle connait bien le Moyen-Orient et s'est lancée elle-même dans l'écriture de romans dont le dernier s'intitulait Les lumières de Tel-Aviv (2020).

18/09/2026, 15:33

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Philippe Noiret, un homme, mille vies : derrière l’acteur, l’homme

Vingt ans après son décès, Philippe Noiret reste une figure majeure du cinéma et du théâtre français. Dans Philippe Noiret, un homme, mille vies, Dominique Maillet et Philippe Durant reviennent sur son parcours et cherchent à montrer l’homme qui se cachait derrière les rôles, à travers des témoignages et des paroles intimes.

18/09/2026, 15:25

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La part absente

18/09/2026, 13:00

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Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes

Deux semaines, deux premières places. Le casse du siècle de Sarah Knafo reste largement en tête des ventes avec 55.929 exemplaires écoulés du 7 au 13 septembre 2026. Depuis sa parution, l’essai totalise déjà 116.924 ventes.

 

18/09/2026, 11:09

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Pinocchio : une lecture steampunk du conte de Collodi

Avec La Vérité de Pinocchio, Loïc Malnati, Jean-Luc Masbou et Béatrice Tillier revisitent le célèbre récit de Carlo Collodi dans un univers mêlant pantins et steampunk. L’album s’intéresse moins à la transformation de Pinocchio en petit garçon qu’à la question de son identité et à ce qu’il doit accepter pour devenir enfin lui-même.

18/09/2026, 08:00

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De Paris à la déportation, les secrets d’une famille refont surface

Toute la famille a eu de la chance, de Philippe Schwartz, paraît le 15 octobre 2026 aux éditions de l’Archipel. Dans ce roman familial inspiré de son histoire, l’auteur revient sur son enfance parisienne et sur l’été 1967, lorsque la guerre des Six Jours conduit ses parents à lui raconter un passé jusque-là largement tu, notamment l’internement et la déportation de son père.

18/09/2026, 07:00

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Dans le silence, tes larmes : une amitié pour apprendre à recommencer

Avec Dans le silence, tes larmes, son premier roman, Pauline Bilisari raconte la rencontre entre Lou et Romane, deux femmes que tout semble opposer mais que rapprochent leurs fragilités. Un texte choral consacré à l’amitié féminine, à la santé mentale et à la reconstruction.

18/09/2026, 06:00

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L’Éléphant : Patrick Modiano nous trompe-t-il énormément ?

Avec L’Éléphant, Patrick Modiano revient à ses obsessions familières : Paris, les traces, les silhouettes perdues, la mémoire qui flanche et les vies que l’on croit reconnaître derrière une vitre. Le charme demeure, incontestable, mais il se double cette fois d’une question plus embarrassante : à force de retrouver les mêmes motifs, la petite musique ne risque-t-elle pas de devenir rengaine ? Un texte entre fidélité au style et légère fatigue occulaire du lecteur. Mais pas avant le 1er octobre.

17/09/2026, 14:34

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Travail, sexe, argent, loisirs : l’histoire populaire au jour le jour

Il y a les dates qui font événement, les guerres, les révolutions. Et puis tout ce qui ne fait pas date : se lever, nourrir les enfants, tenir un budget, attendre au guichet, travailler, prier, danser, aimer, se débrouiller. C’est dans cette épaisseur presque invisible des jours que les six autrices d’Au jour le jour installent leur histoire des classes populaires en France, du XIXe au XXIe siècle. Le petit bal s'ouvrira le 8 octobre.

17/09/2026, 12:03

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Et si nous avions largement surestimé le pouvoir de nos gènes ?

On entre dans Le gène qui ne voulait pas mourir comme dans un cabinet médical : par une inquiétude, un symptôme, une histoire familiale. Jean-David Zeitoun n’ouvre pas son livre avec l’ADN, mais avec ceux qui vivent sous son ombre. Olivier redoute ce que dira son sang, Élodie cherche l’origine de sa maladie de Crohn, Anthony voit ressurgir avec son cancer colorectal la figure d’un père mort de la même maladie. Trois patients, trois trajectoires, et une même question : qu’héritons-nous vraiment ? Réponse le 21 octobre.

17/09/2026, 12:02

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Dans Hiérarchie, le pouvoir se nourrit littéralement des plus faibles

Dès la première ligne, James Islington donne l’impulsion : « Je suis suspendu. » Pas de sas, pas d’installation tranquille. Une image, un vertige, puis la chute. Hiérarchie (trad. Giulia Belvaude Canavaggio) avance ainsi, le regard toujours tendu vers ce qui menace de céder. Vis observe, calcule, ment, improvise. Et parce qu’il pense vite, le roman court avec lui. On le rattrapera (ou on l'attrapera, au choix), le 21 octobre.

17/09/2026, 11:48

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Lou !, Tome 3/3 : l'ultime volet de Sonata

Avec Lou ! Sonata – Tome 3 : Cartes sur table, Julien Neel referme la trilogie consacrée à l’entrée dans l’âge adulte de son héroïne. À 22 ans, Lou voit son équilibre bouleversé par le retour de son père, l’apparition d’une demi-sœur et un mystérieux jeu de cartes qui devient le miroir de ses questionnements.

17/09/2026, 08:00

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Passions ou addictions ? Aider les enfants à trouver le bon équilibre

À partir de 5 ans, Passions ou addictions ? propose de réfléchir aux comportements qui peuvent prendre trop de place dans le quotidien. À travers l’histoire de Félix, passionné de jeux vidéo, cet album invite les enfants à distinguer une passion d’une addiction et à mettre des mots sur leurs habitudes, leurs envies et leurs émotions.

17/09/2026, 07:00

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L’exil des républicains espagnols en France : une histoire qui continue

Près d’un demi-million de personnes ont franchi les Pyrénées pendant et surtout après la guerre d’Espagne. Dans L’Exil des républicains espagnols en France, l’historienne Geneviève Dreyfus-Armand retrace, de 1939 à nos jours, le parcours de ces exilés et la manière dont leur histoire s’est inscrite durablement dans la société française.

17/09/2026, 06:00

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Ces grandes oeuvres littéraires où les parfums racontent davantage que les mots

La littérature est souvent associée aux images, aux paysages ou aux dialogues. Pourtant, un autre sens traverse discrètement les œuvres : l’odorat. Des romans du XIXe siècle aux textes contemporains, les parfums occupent une place essentielle dans la construction des personnages, des souvenirs et des émotions.

16/09/2026, 16:51

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Nazanine : une histoire d’amour au cœur de la révolution iranienne

Avec Nazanine, Gilles Martin-Chauffier revient sur l’année 1978, entre Paris, journalisme et révolution iranienne. À travers le souvenir de ses débuts dans la presse et d’une rencontre amoureuse, le roman fait dialoguer l’intime avec les bouleversements politiques qui précèdent la révolution islamique.

 

16/09/2026, 15:58

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Robert Aldrich, "Bob le Dynamiteur", ou l’art de dynamiter Hollywood

Avec Robert Aldrich, le dynamiteur, Pierre-Julien Marest s’attaque à un réalisateur américain aussi prolifique qu’indocile. Un cinéaste qui, derrière les westerns, films de guerre ou comédies, n’a jamais cessé de malmener Hollywood et ses certitudes. Un essai consacré à une figure aussi personnelle que subversive du septième art.

16/09/2026, 15:38

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Un homme en costume de brocoli face à une société obsédée par l’image

Avec L’Homme sans masque, Kristina Ifwarson imagine une satire aussi burlesque que grinçante autour de Christian Rave, mascotte professionnelle qui décide un jour de ne plus quitter son costume de brocoli. Entre psychanalyse, célébrité virale et aventures absurdes, le roman interroge le culte de l’ego, l’identité et la mise en scène de soi.

16/09/2026, 08:00

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Infierno : Carmen Mola plonge dans un enfer au cœur du XIXe siècle

Avec Infierno, Carmen Mola entraîne ses lecteurs de Madrid à Cuba dans une fresque historique qui mêle roman social, politique, noir et aventure. Sur fond d’émeutes, de fuite et de violence, le destin de deux amoureux se retrouve confronté aux soubresauts d’un monde où l’enfer semble les poursuivre jusque de l’autre côté de l’Atlantique. Roman traduit de l’espagnol par Anne Proenza.

16/09/2026, 07:00

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De journaliste à maçonne : Marion Lagardère retourne “voir la Terre”

Changer de métier, changer de vie : le cliché pourrait sembler facile. Mais dans Aller voir la Terre, Marion Lagardère préfère les murs, les pierres et les intempéries aux grandes déclarations. Après deux décennies comme journaliste reporter, notamment pour Radio France, l’autrice s’est installée dans le Berry et s’est formée à la restauration du bâti ancien et à la taille de pierre.

16/09/2026, 06:00

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Sororité : pourquoi apprend-on si tôt à se méfier des autres femmes ?

Une boîte en carton, des journaux intimes, et voilà le féminisme bien peigné qui prend un coup dans les tibias. En vidant l’appartement de sa mère, Clarence Edgard-Rosa retrouve ses carnets d’enfance. À huit ans, elle écrivait : « Les filles sont terribles. Elles sont méchantes, c’est la guerre. Il n’en restera qu’une. » Toute l’enquête part de là : non d’une théorie à appliquer, mais d’un embarras à regarder en face.

15/09/2026, 15:31

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Ce PDG pensait tout contrôler : un dîner va le mettre en procès

Il suffit parfois d’une batterie morte pour qu’un homme très important redevienne simplement un homme. Erik Dogam, PDG d’une multinationale, a tout prévu : son emploi du temps, son corps, ses déplacements, ses affaires, probablement jusqu’à la quantité d’oxygène utile à une journée bien menée. Une panne de téléphone, pourtant, enraye la mécanique. Et Michel Layaz résume son héros avant même de commencer à le démonter : « Erik Dogam goûtait peu les imprévus. » Bilan comptable ce 1er octobre.

15/09/2026, 15:31

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Infierno : Carmen Mola plonge dans l’enfer esclavagiste de Cuba

Madrid brûle, Cuba suffoque et, entre les deux, l’Atlantique ressemble moins à une promesse qu’à un sas vers l’abattoir. Infierno (trad. Anne Proenza,) part d’une nuit d’insurrection, en juin 1866 : Leonor, choriste madrilène, croise Mauro, étudiant en médecine passé du côté des insurgés. Un soldat meurt, un policier les traque, chacun doit fuir. Elle gagne Cuba sous la protection trouble d’un mariage quand lui y découvre qu’un contrat de travail peut n’être qu’un autre nom donné aux fers.

15/09/2026, 15:26

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Elles ne mouraient pas toutes : comment rendre lisibles les féminicides

Dans Elles ne mouraient pas toutes, Barbara Métais-Chastanier, avec la collaboration de Sandra Lucbert, interroge les manières dont sont racontés les meurtres de femmes. À partir d’un travail d’élaboration né de la mort de Loan Bernède, l’autrice cherche à restituer les mécanismes sociaux et genrés qui peuvent disparaître derrière le récit d’un « crime passionnel ».

15/09/2026, 07:00

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Racisme, exil et secrets de famille : un été pour découvrir ses origines

Avec Le commandant du fleuve, Ubah Cristina Ali Farah raconte le passage à l’âge adulte d’un jeune homme partagé entre plusieurs héritages. Entre racisme quotidien, diaspora somalienne et histoire familiale, le roman suit Yabar, 18 ans, dans un été qui va bouleverser ses certitudes.

15/09/2026, 07:00

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La Pleureuse : Camilla Läckberg ressuscite un ancien mystère à Fjällbacka

Avec La Pleureuse, Camilla Läckberg replonge Erica Falck et Patrik Hedström dans une nouvelle affaire à Fjällbacka. Trente ans après la disparition d’une lycéenne, la découverte de restes humains vient réveiller les secrets et les rancœurs d’une petite communauté où personne ne semble avoir tout oublié. Roman traduit du suédois par Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet

 

15/09/2026, 06:00

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Malraux : l’homme derrière la légende

Aventurier, écrivain, résistant, ministre : André Malraux a multiplié les vies et largement contribué à construire sa propre légende. Avec Malraux, Jean-Yves Le Naour et Alain Grand proposent une biographie dessinée décalée, dans laquelle l’intéressé raconte lui-même son histoire… tandis que Clara, sa première épouse, intervient pour rétablir les faits.

15/09/2026, 06:00

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À 61 ans, Logn raconte dans DJ Bambi une vie à devenir soi

Dans DJ Bambi, Auður Ava Ólafsdóttir retrace le parcours de Logn, une femme de 61 ans qui revient sur les différentes étapes de son existence alors qu’elle attend l’opération qui doit lui donner le corps auquel elle aspire. Un roman sur l’identité, la famille et la transition, traduit de l’islandais par Éric Boury.

14/09/2026, 06:00

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