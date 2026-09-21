Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

Et s’il fallait dépasser la panique autour de la mort annoncée du livre pour s’interroger plus largement sur la remise en question de la place de l’écrit dans notre société ?

Dans le nouveau rapport de la Fondation Jean-Jaurès, « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », Arthur De Grave et Diana Filippova proposent de déplacer le débat.

Face à l’accélération de notre quotidien, au défi que représente aujourd’hui la pratique de la lecture profonde, à la mutation de nos pratiques culturelles et à un environnement numérique toujours plus invasif, les auteurs défendent une approche globale : faire de la littératie — c’est-à-dire le régime cognitif individuel et collectif fondé sur l’écrit — un véritable enjeu de politique publique.

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La conviction des auteurs est claire : il ne suffit pas de faire la leçon aux Français et de leur intimer l'ordre de lire davantage. Il faut créer des conditions sociales, économiques, éducatives et culturelles qui rendent la lecture et l’écriture accessibles, désirables et durables.

Le rapport formule dix propositions concrètes, qui dessinent une véritable politique de la littératie en France.

10 propositions pour passer à l’action

1. Faire contribuer l’IA au financement de la littératie

Instaurer une contribution de 6 % du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs de systèmes d’IA. Selon les estimations présentées dans le rapport, cette contribution pourrait générer entre 200 et 600 millions d’euros par an.

2. Créer un fonds national pour la littératie doté d’1 milliard d’euros

Ce fonds reposerait sur deux piliers de 500 millions d’euros : la consolidation des crédits publics existants en faveur du livre et de la lecture et une contribution nouvelle issue du secteur de l’IA.

Il financerait les nouvelles politiques proposées, un régime d’assurance-chômage des artistes et un soutien aux librairies et maisons d’édition indépendantes.

3. Transformer le Centre national du livre en véritable pilote territorial de la littératie

Le CNL verrait ses missions et son budget élargis et s’appuierait sur des délégués territoriaux à la littératie, chargés de fédérer bibliothèques, établissements scolaires, collectivités, associations et employeurs autour de plans d’action locaux financés par le fonds.

4. Protéger l’attention face aux designs addictifs

Le rapport propose d’instaurer un design code numérique et textuel, ciblant notamment le scroll et les notifications.

Il s’agirait de désactiver par défaut les dispositifs de captation de l’attention, d’abord pour les mineurs puis pour tous, et de promouvoir un langage plus clair et plus sobre dans les administrations et les entreprises.

5. Sanctuariser l’apprentissage avant la délégation à l’IA

Le rapport propose d’interdire l’usage de l’IA jusqu’à la fin du collège, de faire des établissements scolaires des zones sans IA et de former élèves, parents, adultes et personnels éducatifs au fonctionnement et aux enjeux de ces technologies.

L’objectif : consolider d’abord les capacités autonomes de lecture, d’écriture et de raisonnement.

6. Faire entrer la culture de l’écrit dans les familles dès la naissance

Chaque nouveau-né pourrait recevoir une carte de bibliothèque, valable jusqu’à l’entrée en maternelle.

Le rapport propose également un colis semestriel de livres pour les enfants de 0 à 5 ans et un accompagnement des parents à la lecture à voix haute.

7. Instaurer un rituel de lecture de l’école au lycée

Le « quart d’heure de lecture » serait généralisé et renforcé par un dispositif en trois temps : lecture silencieuse, lecture à voix haute et discussion libre autour des textes.

Le rapport propose également de généraliser les prix littéraires décernés par les élèves et de créer un prix Goncourt des collégiens ouvert à différents genres littéraires.

8. Faire écrire pour faire lire

Des ateliers d’écriture seraient introduits dès le CP et jusqu’au lycée, avec l’intervention de médiateurs de la littératie et d’auteurs et autrices contemporains.

Au collège, ces ateliers pourraient prendre la forme de cours de littérature supplémentaires consacrés au plaisir et à la découverte.

9. Mettre la lecture partout dans la vie quotidienne

Le rapport propose de multiplier les « tiers-lieux de la littératie » : des espaces combinant livres en accès libre, lecture, écriture et discussion.

Ils pourraient être développés dans les établissements culturels et scolaires, les librairies, les grandes surfaces culturelles, les transports ou encore autour des boîtes à livres, y compris grâce à des dispositifs mobiles dans les quartiers prioritaires et les zones rurales.

10. Former des médiateurs et soutenir des influenceurs de lecture

Une certification nationale de médiateur de la littératie serait créée, ouverte aux professionnels du livre, aux enseignants, aux agents publics, aux élus et aux influenceurs littéraires.

Une nouvelle commission du CNL sélectionnerait par ailleurs des influenceurs de lecture chargés de rendre la lecture et l’écriture plus accessibles et populaires, notamment auprès des jeunes.

Le rapport propose enfin de doubler le nombre d’« ambassadeurs du livre » financés par le fonds littératie. Il est disponible en consultation et/ou téléchargement ci-dessous :

Crédit image : ActuaLitté CC BY-SA 4.0/ Maison des Histoires

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