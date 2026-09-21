Et si changer de vie commençait simplement par oser partir ?

Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.
Le 21/09/2026 à 11:17 par Projet Ulule
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21/09/2026 à 11:17
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Entre Montréal et les paysages nordiques de Norvège, le roman fait voyager les lecteurs dans un univers où les grands espaces côtoient les petits plaisirs : une boisson chaude, une maison qui devient refuge, une rencontre inattendue, des soirées où l’on prend enfin le temps de respirer. L’atmosphère cosy et chaleureuse se mêle à la beauté sauvage du Nord, tandis que l’histoire interroge doucement notre rapport au vivant, aux autres et à nous-mêmes.
Au cœur du récit, il y a aussi une histoire d’amour. Une histoire qui ne se résume pas à une rencontre, mais qui accompagne une transformation intérieure. Joséphine découvre que certaines personnes arrivent dans nos vies au moment précis où nous sommes prêts à regarder autrement ce que nous pensions avoir perdu. Et parfois, il suffit d’un lieu, d’un regard ou d’un nouveau départ pour comprendre que l’on peut encore écrire la suite.
Kosélig ou Sirop d’érable ? est une romance de départ et de renaissance, portée par des personnages attachants et des lieux qui deviennent presque des personnages à part entière. Montréal apporte ses couleurs, ses souvenirs et son énergie ; la Norvège offre l’espace, le silence, les montagnes et la possibilité de recommencer.
À travers Joséphine, le roman célèbre ces moments où la vie nous pousse hors de notre zone de confort pour nous rapprocher de ce qui compte vraiment. Il parle de nouveaux départs, de nature, de transmission, de liens, de courage et de cette étrange façon qu’a parfois la vie de nous ramener à nous-mêmes.
Ce premier tome inaugure Les Amoureuses du Vivant, une collection de romances imaginée autour de femmes, de chemins de vie et de lieux capables de transformer celles et ceux qui les traversent. Chaque histoire invite à voyager, à rêver et, peut-être, à se demander : et si nous aussi, nous avions le droit de choisir une autre route ?
Kosélig ou Sirop d’érable ? s’adresse aux lecteurs et lectrices qui aiment les romances qui font voyager, les ambiances cocooning, les paysages nordiques et les histoires où l’amour se mêle à l’envie de construire une vie plus proche de ses valeurs.
Un roman à savourer comme une parenthèse : entre le parfum du sirop d’érable et l’air vif de la Norvège, entre Montréal et les grands espaces, entre ce que l’on quitte et tout ce qui reste encore à découvrir.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
Crédits photo : Johny Goerend CC0
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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La Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électriques et gazières (CCAS) remplit depuis plus de huit décennies ses missions dans une diversité de domaines, des loisirs aux actions sanitaires, en passant par la restauration ou l'assurance. Également active en matière de culture, elle a conclu un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes, afin de prendre en charge un quart du prix des ouvrages éligibles, pour ses bénéficiaires.
16/09/2026, 15:48
À l’occasion de la Journée mondiale de la traduction, célébrée le 30 septembre, la Société française des traducteurs (SFT), syndicat professionnel national des métiers de la traduction et de l’interprétation, organise plusieurs rendez-vous en France et en ligne du 21 septembre au 17 octobre. Une édition placée sous le thème suivant : « Diversité des langues et droits linguistiques : le pouvoir de se faire comprendre ».
16/09/2026, 15:42
Isabelle Berneron a rejoint la Société des gens de lettres (SGDL) le 1er septembre 2026 comme responsable des prix littéraires et des bourses de création. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du livre et la coopération culturelle internationale, elle rejoint une institution qui décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création.
16/09/2026, 14:51
Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans.
15/09/2026, 17:51
La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.
15/09/2026, 15:42
Exclusif — Placé en redressement judiciaire au mois d'avril dernier, le groupe Gibert est confronté, depuis plusieurs semaines, à des difficultés logistiques qui retardent l'acheminement des livres neufs au sein des librairies. Des délais particulièrement problématiques à l'heure des rentrées scolaire et littéraire, causés par des défaillances que d'aucuns disaient prévisibles.
15/09/2026, 15:20
La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine lance le Facilomètre, un outil destiné à aider les professionnels à repérer les ouvrages susceptibles d’intégrer un fonds « Facile à lire ». Testé pendant plus d’un an, ce fichier Excel applique des critères différents selon sept catégories de documents, du roman à la bande dessinée en passant par la poésie.
15/09/2026, 15:20
Le géant espagnol Grupo Planeta prépare son retour direct sur le marché français du livre. Éditions Planeta, nouvelle maison installée à Paris, constituera son propre catalogue sous la direction de Claire Do Sêrro, recrutée chez Robert Laffont. Les premiers ouvrages arriveront en librairie en août 2027, pour la rentrée littéraire, avec Dilisco à la diffusion et à la distribution.
15/09/2026, 15:13
Le Groupe Glénat annonce la création de « Glénat Signature », une nouvelle structure dédiée à la conception et à l’édition d’ouvrages sur mesure pour les entreprises, les marques et les institutions, s’appuyant sur les expertises complémentaires de Glénat et Hugo Publishing et en confie la direction à Corinne Tran, nommée Directrice du Développement et des Éditions Déléguées.
15/09/2026, 12:59
Annaïck Le Ru a pris, ce lundi 14 septembre, ses fonctions de directrice générale de Ciclic Centre-Val de Loire. Nommée au printemps pour succéder à Philippe Germain, elle dirigera désormais l’agence régionale pour le livre et l’image aux côtés de sa présidente, Julie Gayet, qui confirme rester à son poste.
15/09/2026, 12:51
Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.
15/09/2026, 12:14
La Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican vont gagner de nouveaux espaces à l’intérieur même de la Cité du Vatican. Léon XIV lui-même a ordonné la construction d’un bâtiment commun aux deux institutions, confrontées à l’augmentation continue des collections et de la production documentaire du Saint-Siège. Le projet remplace en partie une solution arrêtée sous François, qui prévoyait de développer les capacités de stockage dans le secteur du Latran.
14/09/2026, 17:58
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