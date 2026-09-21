Et si changer de vie commençait simplement par oser partir ?

Entre Montréal et les paysages nordiques de Norvège, le roman fait voyager les lecteurs dans un univers où les grands espaces côtoient les petits plaisirs : une boisson chaude, une maison qui devient refuge, une rencontre inattendue, des soirées où l’on prend enfin le temps de respirer. L’atmosphère cosy et chaleureuse se mêle à la beauté sauvage du Nord, tandis que l’histoire interroge doucement notre rapport au vivant, aux autres et à nous-mêmes.

Au cœur du récit, il y a aussi une histoire d’amour. Une histoire qui ne se résume pas à une rencontre, mais qui accompagne une transformation intérieure. Joséphine découvre que certaines personnes arrivent dans nos vies au moment précis où nous sommes prêts à regarder autrement ce que nous pensions avoir perdu. Et parfois, il suffit d’un lieu, d’un regard ou d’un nouveau départ pour comprendre que l’on peut encore écrire la suite.

Kosélig ou Sirop d’érable ? est une romance de départ et de renaissance, portée par des personnages attachants et des lieux qui deviennent presque des personnages à part entière. Montréal apporte ses couleurs, ses souvenirs et son énergie ; la Norvège offre l’espace, le silence, les montagnes et la possibilité de recommencer.

"Entre le parfum du sirop d’érable et l’air vif de la Norvège"

À travers Joséphine, le roman célèbre ces moments où la vie nous pousse hors de notre zone de confort pour nous rapprocher de ce qui compte vraiment. Il parle de nouveaux départs, de nature, de transmission, de liens, de courage et de cette étrange façon qu’a parfois la vie de nous ramener à nous-mêmes.

Ce premier tome inaugure Les Amoureuses du Vivant, une collection de romances imaginée autour de femmes, de chemins de vie et de lieux capables de transformer celles et ceux qui les traversent. Chaque histoire invite à voyager, à rêver et, peut-être, à se demander : et si nous aussi, nous avions le droit de choisir une autre route ?

Kosélig ou Sirop d’érable ? s’adresse aux lecteurs et lectrices qui aiment les romances qui font voyager, les ambiances cocooning, les paysages nordiques et les histoires où l’amour se mêle à l’envie de construire une vie plus proche de ses valeurs.

Un roman à savourer comme une parenthèse : entre le parfum du sirop d’érable et l’air vif de la Norvège, entre Montréal et les grands espaces, entre ce que l’on quitte et tout ce qui reste encore à découvrir.

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Crédits photo : Johny Goerend CC0

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Par Projet Ulule

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