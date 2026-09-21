Prix Pierre-François Caillé 2026 : 5 traductions retenues dans la sélection finale

Pour cette édition, le jury a examiné 14 candidatures recevables avant de retenir cinq ouvrages traduits du lituanien, du hongrois, du russe et de l’ukrainien. Fiction, poésie et littérature de témoignage figurent dans cette sélection.

Quatre traducteurs pour cinq ouvrages

Migle Dulskyte est sélectionnée pour sa traduction du lituanien de Blanc contre Noir, de Danute Kalinauskaite, publié aux Éditions Bleu et Jaune.

Thomas Sulmon, avec L’Ivresse de la violence, de Gábor Zoltán, traduit du hongrois et paru aux Éditions Belfond.

Nicolas Stuyckens est retenu pour sa traduction du russe de Springfield, de Sergueï Davidov, publié aux Éditions Perspective Cavalière.

Une même traductrice apparaît deux fois dans la sélection. Nikol Dziub concourt avec Poèmes de la brèche, de Maksym Kryvtsov, ainsi qu’avec The Ukraine, d’Artem Chapeye. Les deux ouvrages, traduits de l’ukrainien, sont publiés aux Éditions Bleu et Jaune.

Le jury 2026 est présidé par Bernhard Lorenz, avec Sandrine Détienne comme secrétaire générale. Il réunit également Jean-François Allain, Björn Bratteby, Agnès Bousteau, Virginie Buhl, Agnès Debarge, Dominique Durand-Fleischer, Sylvie Escat, Lucile Gubler, Cyril Laumonier, María Lebret-Sanchez, Mikaël Meunier, Freddie Plassard et Françoise Wirth.

Un prix destiné aux traducteurs en début de carrière

Créé en 1981 par la Société française des traducteurs (SFT) avec le concours de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT), le Prix Pierre-François Caillé est ouvert aux traducteurs et traductrices ayant publié au maximum trois ouvrages, en comptant celui présenté au prix. Romans, essais, poésie, théâtre, bande dessinée ou encore ouvrages de vulgarisation peuvent être proposés.

La personne récompensée en 2026 sera connue le 19 novembre à Paris. Le prix est doté de 3 000 euros, auxquels s’ajoutent une médaille en bronze gravée au nom du ou de la lauréate et un diplôme.

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L’an dernier, le Prix Pierre-François Caillé avait été attribué à Louise de Brisson pour sa traduction du letton de La Rivière, de Laura Vinogradova, publiée aux Éditions Bleu et Jaune.

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Par Dépêche

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