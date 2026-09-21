Piratage : le site Bookys dans le collimateur des éditeurs de livres et de presse

Le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale annoncent, dans un communiqué commun, l'assignation des opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris. L'objectif ? Obtenir le blocage de la plateforme Bookys, qui propose des ouvrages, des journaux et des revues en accès libre, sans autorisation des ayants droit.
Le 21/09/2026 à 11:22 par Antoine Oury
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21/09/2026 à 11:22
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Le Syndicat national de l'édition et l'Alliance de la presse d'information générale ont assigné les opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le blocage du site Bookys.
Cette plateforme, qui semble active depuis 2021 au moins, « propose depuis des années en téléchargement gratuit et sans autorisation des milliers d'articles de presse et d'œuvres littéraires, au mépris des droits des auteurs et des éditeurs », affirme le SNE dans un communiqué diffusé ce lundi 21 septembre.
« Une mise en demeure adressée en juin dernier étant restée sans réponse, les éditeurs demandent au tribunal d'ordonner le blocage du site », poursuivent le SNE et l'Alliance de la presse d'information générale. Les deux organisations rappellent des précédents : les blocages de Z-Library en août 2022 et de Japscan en juillet 2025, côté SNE, et de Newsday.fr en mai 2025 pour l'Alliance, « dans des conditions similaires ».
Toutes deux étudient par ailleurs avec l'Arcom « la possibilité d’actionner la procédure de blocage complémentaire des sites miroirs », afin d'éviter la réapparition de la plateforme et de ses liens vers des contenus protégés par le droit d'auteur à une autre adresse que celle bloquée par la décision du tribunal.
Contacté, le SNE n'était pas disponible, dans l'immédiat, pour nous apporter des précisions.
Comme le notent l'organisation patronale de l'édition et l'union de syndicats patronaux de la presse, Bookys « ne comporte aucune mention légale identifiant ses responsables ». Ce qui s'avère peu surprenant pour une plateforme recensant des liens pour accéder illégalement à des œuvres protégées par le droit d'auteur.
À ce titre, le catalogue de Bookys s'avère particulièrement diversifié, avec des accès à des romans, dont ceux de la rentrée littéraire, à des comics, BD et mangas et même à des ouvrages techniques, médicaux ou universitaires, mis à disposition aux formats PDF ou EPUB. Une catégorie recense même des « ebooks audio », autrement dit des livres audio, tandis qu'une autre réunit des versions « crackées » [piratées, NdR] de logiciels divers et variés.
Le site assure qu'il « n'héberge aucun fichier », et s'appuie en effet sur divers acteurs de l'hébergement en ligne, dont 1fichier, Filescdn, Nitroflare, Uploaded ou Zippyshare. « Ni notre site, ni nos hébergeurs, ni personne ne pourront être tenu responsables d'une mauvaise utilisation de ce site », souligne encore la plateforme sur sa page d'accueil. Pas sûr que l'argument parvienne à convaincre la justice...
Les précédents rappelés par le SNE prouvent que la justice entend les récriminations des éditeurs et ayants droit. En août 2022, le SNE, accompagné par 12 maisons d'édition (Actes Sud, Albin Michel, Cairn, Editis, Hachette Livre, Humensis, Lefebvre-Sarrut, LexisNexis, Madrigall, Maison des Langues, Odile Jacob, et les Presses de Science Po) avait ainsi obtenu du tribunal judiciaire de Paris le blocage de 209 noms de domaine liés à Z-Library par les fournisseurs d'accès à internet (FAI).
Deux ans plus tard, une nouvelle décision de justice y ajoutait 98 autres noms de domaine et leurs extensions sur d'éventuels « sites miroirs ». Ces derniers concentrent désormais l'attention des ayants droit, qui souhaitent limiter leur propagation, lorsqu'un blocage est prononcé par la justice.
À LIRE - Piratage de mangas : la France obtient le blocage de Japscan
Depuis janvier 2022, l'Arcom, lorsqu'elle est « saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, [peut] demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision ».
Autrement dit, elle peut agir assez rapidement pour obtenir le blocage d'un site miroir, sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire. Mais le SNE appelle de ses vœux une révision de cette disposition, afin d'étendre la possibilité de saisine aux « organismes professionnels » et plus seulement aux titulaires de droits. Ce qui permettrait au syndicat patronal d'intervenir lui-même auprès de l'Arcom, plutôt que de compter sur ses éditeurs membres.
Photographie : Capture d'écran d'une page de la plateforme Bookys
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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01/08/2026, 14:00
Quatorze éditeurs américains se disputaient Call Me, I’ll Hide the Body, premier roman policier de Jerry Falade. Minotaur Books aurait proposé plus de 2 millions $, tandis que plusieurs offres à six chiffres arrivaient du Royaume-Uni. Le manuscrit a pourtant été retiré par ses agents, qui disent ne plus pouvoir garantir les conditions de son écriture. L’auteur nie tout recours à l’intelligence artificielle.
01/08/2026, 14:00
Près de 200 morceaux du domaine public ont rejoint l’Internet Jukebox, sous forme de partitions numériques et de rendus audio. Pilotée par Public.Resource.Org et hébergée par Internet Archive, la collection ouvre des usages précieux aux bibliothèques, aux enseignants et aux musiciens. À condition de ne pas confondre une portée déchiffrée par la machine avec l’interprétation que le temps a emportée.
01/08/2026, 09:34
Les maisons d’édition peuvent associer plusieurs solutions « best-of-breed », chacune consacrée à une partie de leur activité, ou adopter un ERP métier couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur. Ces modèles n’ont pas les mêmes effets sur les données, les coûts ou la productivité.
30/07/2026, 13:30
Ce 15 juillet, de nouvelles observations rapportées par l’Australian Antarctic Program Partnership ont montré que les eaux profondes d’Antarctique diminuent quatre fois plus vite depuis 2015. Ce phénomène, qui touche un élément clé, mais peu visible du climat mondial, fait étrangement écho aux Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud Audio, trad. Marie Chabin) : sur une île de l’océan Austral frappée par les tempêtes, une famille tente de préserver une banque de graines alors que l’eau monte et que les secrets remontent avec elle.
29/07/2026, 10:26
Kobo complète son implantation en Argentine avec trois liseuses distribuées officiellement par Electro World Group. Lancée à la fin de l’année 2025, l’offre comprend désormais les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, avec garantie et service technique dans le pays. Un avantage concret sur un marché encore largement dépendant des circuits d’importation.
23/07/2026, 16:46
Correction d’épreuves, traduction, métadonnées, accessibilité ou exploration des fonds : Veristage affirme que sa plateforme Insight traite chaque mois un volume de texte équivalent à plus de 50.000 ouvrages. Un chiffre fourni par l’entreprise, en forte hausse depuis février, qui illustre le passage des premiers essais à une utilisation régulière dans les chaînes éditoriales.
23/07/2026, 11:47
Ce 14 juillet, « Gus », un T-Rex de 67 millions d’années, a été adjugé 50,1 millions de dollars à un acheteur anonyme. Selon l’Associated Press, des paléontologues craignent désormais de voir ce spécimen soustrait à la recherche et au public. Entre patrimoine scientifique, propriété privée et mise en spectacle, cette vente réveille l’ironie de Dostoïevski dans Le Crocodile (Actes Sud Audio, trad. André Markowicz), où sauver un homme avalé par un crocodile menace les intérêts financiers du propriétaire de l’animal.
23/07/2026, 10:41
Chez Amazon, trois dollars peuvent séparer une hausse de prix d’une chute brutale de rémunération. Depuis le 7 juillet 2026, les ebooks publiés par Kindle Direct Publishing peuvent être proposés jusqu’à 12,99 dollars — et 12,99 euros dans les marchés concernés — tout en restant éligibles au taux de 70 %. Le plafond de 9,99 dollars, inchangé depuis 2007, avait fini par serrer d’un peu trop près les ouvrages longs, les coffrets et les essais spécialisés.
21/07/2026, 11:22
La voici frappée comme les autres, la firme à la Pomme, par la déferlante de ces fameux livres poubelles, dont le contenu doit son existence aux grands modèles de langage — improprement nommés IA. Des textes copiant un best-seller sont apparus sur l’application Books d’Apple, dans l’optique de tromper son monde. Contrefaçon et tromperie… y’a comme un pépin dans le fruit.
20/07/2026, 14:59
Après quarante-huit heures de lutte et la mobilisation d’environ 800 pompiers, les deux incendies de la forêt de Fontainebleau ont été maîtrisés dans la soirée du 14 juillet. Plus de 2000 hectares ont été parcourus par les flammes, selon Le Parisien. Cette forêt soudainement menacée par les flammes renvoie à Rochebrune de Sophie Divry (Actes Sud Audio), un roman dans lequel une famille se retrouve confrontée à un environnement qui bascule et à des alertes que chacun choisit d’entendre ou d’ignorer.
16/07/2026, 21:12
Une enquête américaine commandée par Spoken accorde un avantage à sa narration par intelligence artificielle dans les scènes à plusieurs personnages. Mené à l’aveugle auprès de 1 005 amateurs de fiction audio, le test ne compare toutefois pas une distribution synthétique à plusieurs comédiens, mais à un narrateur humain seul. Une nuance de taille, alors que le secteur hésite toujours entre réduction des coûts, qualité d’écoute et défense de l’interprétation.
15/07/2026, 14:18
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