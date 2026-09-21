Piratage : le site Bookys dans le collimateur des éditeurs de livres et de presse

Le Syndicat national de l'édition et l'Alliance de la presse d'information générale ont assigné les opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le blocage du site Bookys.

Cette plateforme, qui semble active depuis 2021 au moins, « propose depuis des années en téléchargement gratuit et sans autorisation des milliers d'articles de presse et d'œuvres littéraires, au mépris des droits des auteurs et des éditeurs », affirme le SNE dans un communiqué diffusé ce lundi 21 septembre.

« Une mise en demeure adressée en juin dernier étant restée sans réponse, les éditeurs demandent au tribunal d'ordonner le blocage du site », poursuivent le SNE et l'Alliance de la presse d'information générale. Les deux organisations rappellent des précédents : les blocages de Z-Library en août 2022 et de Japscan en juillet 2025, côté SNE, et de Newsday.fr en mai 2025 pour l'Alliance, « dans des conditions similaires ».

Toutes deux étudient par ailleurs avec l'Arcom « la possibilité d’actionner la procédure de blocage complémentaire des sites miroirs », afin d'éviter la réapparition de la plateforme et de ses liens vers des contenus protégés par le droit d'auteur à une autre adresse que celle bloquée par la décision du tribunal.

Contacté, le SNE n'était pas disponible, dans l'immédiat, pour nous apporter des précisions.

« Notre site n'héberge aucun fichier »

Comme le notent l'organisation patronale de l'édition et l'union de syndicats patronaux de la presse, Bookys « ne comporte aucune mention légale identifiant ses responsables ». Ce qui s'avère peu surprenant pour une plateforme recensant des liens pour accéder illégalement à des œuvres protégées par le droit d'auteur.

À ce titre, le catalogue de Bookys s'avère particulièrement diversifié, avec des accès à des romans, dont ceux de la rentrée littéraire, à des comics, BD et mangas et même à des ouvrages techniques, médicaux ou universitaires, mis à disposition aux formats PDF ou EPUB. Une catégorie recense même des « ebooks audio », autrement dit des livres audio, tandis qu'une autre réunit des versions « crackées » [piratées, NdR] de logiciels divers et variés.

Le site assure qu'il « n'héberge aucun fichier », et s'appuie en effet sur divers acteurs de l'hébergement en ligne, dont 1fichier, Filescdn, Nitroflare, Uploaded ou Zippyshare. « Ni notre site, ni nos hébergeurs, ni personne ne pourront être tenu responsables d'une mauvaise utilisation de ce site », souligne encore la plateforme sur sa page d'accueil. Pas sûr que l'argument parvienne à convaincre la justice...

Course contre la montre

Les précédents rappelés par le SNE prouvent que la justice entend les récriminations des éditeurs et ayants droit. En août 2022, le SNE, accompagné par 12 maisons d'édition (Actes Sud, Albin Michel, Cairn, Editis, Hachette Livre, Humensis, Lefebvre-Sarrut, LexisNexis, Madrigall, Maison des Langues, Odile Jacob, et les Presses de Science Po) avait ainsi obtenu du tribunal judiciaire de Paris le blocage de 209 noms de domaine liés à Z-Library par les fournisseurs d'accès à internet (FAI).

Deux ans plus tard, une nouvelle décision de justice y ajoutait 98 autres noms de domaine et leurs extensions sur d'éventuels « sites miroirs ». Ces derniers concentrent désormais l'attention des ayants droit, qui souhaitent limiter leur propagation, lorsqu'un blocage est prononcé par la justice.

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Depuis janvier 2022, l'Arcom, lorsqu'elle est « saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, [peut] demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision ».

Autrement dit, elle peut agir assez rapidement pour obtenir le blocage d'un site miroir, sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire. Mais le SNE appelle de ses vœux une révision de cette disposition, afin d'étendre la possibilité de saisine aux « organismes professionnels » et plus seulement aux titulaires de droits. Ce qui permettrait au syndicat patronal d'intervenir lui-même auprès de l'Arcom, plutôt que de compter sur ses éditeurs membres.

Photographie : Capture d'écran d'une page de la plateforme Bookys

Par Antoine Oury

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