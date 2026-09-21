Cyril Pedrosa, Anne Godard et Fleur Hopkins sur les ondes de France Culture

Les Midis de Culture, l'Invité.e, avec Natacha Triou

Du lundi au vendredi de 13h à 13h30

Mardi 22 septembre

Bande dessinée

Avec Cyril Pedrosa pour l'album Nanbanjin, co-signé avec le mangaka Taiyō Matsumoto (Aire Libre)

Jeudi 24 septembre

Littérature

Avec Anne Godard pour son roman Nous Aussi (Actes Sud)

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 21 septembre

Dark romance : qui a peur des "mauvaises" lectrices ?

Avec Fleur Hopkins pour Dark Romance : guide amoureux (Goater)

Mardi 22 septembre

Sa vie et la leur : Annie Ernaux lue par des lycéen.nes

Avec Claire Simon pour Écrire la vie : Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens, un film documentaire en partenariat avec France Culture

Mercredi 23 septembre

Une noyade, une conquête : l'Amérique de Laura Kasischke

Avec Laura Kasischke pour Baignade surveillée (Gallimard)

Jeudi 24 septembre

L’enfant fantôme

Avec Adèle Haenel et Gisèle Vienne pour Viser juste (L'Arche)

Vendredi 25 septembre

Dans la bibliothèque de Wajdi Mouawad

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Jane Eyre de Charlotte Brontë

Adaptation : Pauline Thimonnier / Réalisation : Juliette Heymann

Avec notamment Julie-Marie Parmentier (Jane), Aurélie Nuzillard (Hélène Burns) et Laurent Cléry (Mr Brocklehurst)

Lundi 21 septembre : Épisode 1 - Gatesfield Hall

« Tout le monde répétait que j’étais méchante, et peut-être l’étais-je. Ne venais-je pas de penser à me laisser mourir de faim ? »

Mardi 22 septembre : Épisode 2 - L'orphelinat

« Je m’appuyai contre un pilier et, serrant mon manteau gris autour de moi, j’essayai d’oublier le froid qui me transperçait et la faim qui me tenaillait. »

Mercredi 23 septembre : Épisode 3 - Le domaine de Thornfield

« Je ne connaissais de l’existence que les règlements de l’école, ses obligations, ses habitudes, ses visages, son uniforme. Tout cela ne me satisfaisait plus ! »

Jeudi 23 septembre : Épisode 4 - Mr Rochester

« L’air était tranquille et ma route solitaire ; j’allai vite jusqu’à ce que je me fusse réchauffée. Un bruit soudain effaça le doux bruissement des eaux... »

Vendredi 25 septembre : Épisode 5 - Premier incendie

« Cela faisait maintenant huit semaines que Mr. Rochester était là. Il me semblait parfois trouver en lui un parent plutôt qu’un maître. Mais une nuit... »

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de Séphora Pondi

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Françoise le Floch

Entre poésie, théâtre et autofiction, l'actrice, romancière et metteuse en scène Séphora Pondi, pensionnaire de la Comédie-Française, nous propose une sélection de textes poétiques qui lui ressemblent, qui l'inspirent et l'émeuvent avec passion.

Lundi 21 septembre : Purdah, de Sylvia Plath

Mardi 22 septembre : Cap’tain Zombie, de René Depestre

Mercredi 23 septembre : Ulysse, de James Joyce

Jeudi 24 septembre : Mauvais Sang, d’Arthur Rimbaud

Vendredi 25 septembre : Platonov, d'Anton Tchekhov

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

L’interdiction de Honoré de Balzac

Choix d’extraits et réalisation : Cédric Aussir

Lu par Stéphane Freiss

Pour rendre service à son vieil ami le baron de Rastignac, le docteur Bianchon va trouver son oncle, le juge Popinot, pour lui demander d’intercéder en faveur de la marquise d’Espard sur une affaire pour laquelle il a été commis. La marquise, l’une des femmes les plus en vue de Paris en cette année 1828, a déposé une demande d’interdiction (c’est-à-dire de mise sous tutelle) de son mari dont elle est séparée, sous prétexte qu’il l’empêche de voir ses enfants et dilapide sa fortune au profit d’inconnus, Mme Jeanrenaud et son fils.

Lundi 21 septembre : Épisode 1 - « Le docteur Bianchon »

« Je ferai tout ce que ma conscience me permettra de faire. Peut-être cette demande en interdiction cache-t-elle quelque petit dramorama, pour nous rappeler par un mot notre mauvais bon temps.

Mardi 22 septembre : Épisode 2 - « Le juge Popinot »

« Qui prouve trop ne prouve rien. […] Si ta marquise avait voulu nourrir ou vêtir ses enfants, le diable ne l’en aurait, certes, pas empêchée ! hein ? Elle est un peu trop longue, cette couleuvre, pour la faire avaler à un vieux juge ! »

Mercredi 23 septembre : Épisode 3 - « La marquise d’Espard »

« Vous avez sans doute lu ma requête, monsieur ; vous connaissez les principaux faits sur lesquels je me fonde pour demander l’interdiction de monsieur d’Espard ? »

Jeudi 24 septembre : Épisode 4 : « Le marquis d’Espard »

« Si je stipulais avec vous, avant de vous répondre, qu’il ne sera rien dit de blessant pour madame d’Espard au cas où votre rapport me serait favorable, le Tribunal aurait-il égard à ma prière ? »

Vendredi 25 septembre : Épisode 5 : « Madame Jeanrenaud »

« Mon fils et moi, nous aimons mieux tout vous restituer que de vous causer le plus léger chagrin. En vérité, faut être bête comme des pots sans anse pour vouloir vous interdire… »

Le Théâtre

Le dimanche de 20h à 22h

La Distance

Écrit et mise en scène par Tiago Rodrigues

Réalisation radiophonique : Cédric Aussir

Avec Alison Dechamps (Amina, la fille) et Adama Diop (Ali, le père)

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Cette première pièce de Tiago Rodrigues inaugure un cycle dédié à l’auteur - metteur en scène qui se poursuivra durant la saison 2026-27.

2077. Tandis que l’humanité survit, en proie à la précarité et aux conséquences du réchauffement climatique, une partie de la population s’est exilée sur Mars. Sur Terre, un père s’efforce de maintenir une relation avec sa fille partie pour la planète rouge. La Distance est une miniature perdue dans l’immensité du cosmos. À travers ce scénario dystopique mais probable, Tiago Rodrigues interroge autant les conséquences de nos choix que la possibilité de communiquer entre les générations. L’artiste met face à face deux mondes et imagine leur dialogue en orbite comme une suite d’appels très très très longue distance. Il s’entoure pour l’occasion des comédiens Adama Diop et Alison Dechamps dans un dispositif interplanétaire en rotation, comme deux astres pris dans leur course qui se rapprochent et qui s’éloignent.

Par Dépêche

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