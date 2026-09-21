Cyril Pedrosa, Anne Godard et Fleur Hopkins sur les ondes de France Culture

Cette semaine, France Culture réserve de beaux moments mêlant radio et littérature, à ses auditeurs et auditrices. La station convie, au fil de sa grille, celles et ceux qui font la création, qu'il s'agisse de littérature, de bande dessinée ou de théâtre. Entretiens, sélections ou fictions sonores, il y en aura pour tous les goûts, avec, notamment, Cyril Pedrosa, Laura Kasischke ou encore Séphora Pondi.
Le 21/09/2026 à 11:12 par Dépêche
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Publié le :
21/09/2026 à 11:12
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Du lundi au vendredi de 13h à 13h30
Bande dessinée
Avec Cyril Pedrosa pour l'album Nanbanjin, co-signé avec le mangaka Taiyō Matsumoto (Aire Libre)
Littérature
Avec Anne Godard pour son roman Nous Aussi (Actes Sud)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Dark romance : qui a peur des "mauvaises" lectrices ?
Avec Fleur Hopkins pour Dark Romance : guide amoureux (Goater)
Sa vie et la leur : Annie Ernaux lue par des lycéen.nes
Avec Claire Simon pour Écrire la vie : Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens, un film documentaire en partenariat avec France Culture
Une noyade, une conquête : l'Amérique de Laura Kasischke
Avec Laura Kasischke pour Baignade surveillée (Gallimard)
L’enfant fantôme
Avec Adèle Haenel et Gisèle Vienne pour Viser juste (L'Arche)
Dans la bibliothèque de Wajdi Mouawad
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Jane Eyre de Charlotte Brontë
Adaptation : Pauline Thimonnier / Réalisation : Juliette Heymann
Avec notamment Julie-Marie Parmentier (Jane), Aurélie Nuzillard (Hélène Burns) et Laurent Cléry (Mr Brocklehurst)
Lundi 21 septembre : Épisode 1 - Gatesfield Hall
« Tout le monde répétait que j’étais méchante, et peut-être l’étais-je. Ne venais-je pas de penser à me laisser mourir de faim ? »
Mardi 22 septembre : Épisode 2 - L'orphelinat
« Je m’appuyai contre un pilier et, serrant mon manteau gris autour de moi, j’essayai d’oublier le froid qui me transperçait et la faim qui me tenaillait. »
Mercredi 23 septembre : Épisode 3 - Le domaine de Thornfield
« Je ne connaissais de l’existence que les règlements de l’école, ses obligations, ses habitudes, ses visages, son uniforme. Tout cela ne me satisfaisait plus ! »
Jeudi 23 septembre : Épisode 4 - Mr Rochester
« L’air était tranquille et ma route solitaire ; j’allai vite jusqu’à ce que je me fusse réchauffée. Un bruit soudain effaça le doux bruissement des eaux... »
Vendredi 25 septembre : Épisode 5 - Premier incendie
« Cela faisait maintenant huit semaines que Mr. Rochester était là. Il me semblait parfois trouver en lui un parent plutôt qu’un maître. Mais une nuit... »
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
L'Instant Poésie de Séphora Pondi
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Françoise le Floch
Entre poésie, théâtre et autofiction, l'actrice, romancière et metteuse en scène Séphora Pondi, pensionnaire de la Comédie-Française, nous propose une sélection de textes poétiques qui lui ressemblent, qui l'inspirent et l'émeuvent avec passion.
Lundi 21 septembre : Purdah, de Sylvia Plath
Mardi 22 septembre : Cap’tain Zombie, de René Depestre
Mercredi 23 septembre : Ulysse, de James Joyce
Jeudi 24 septembre : Mauvais Sang, d’Arthur Rimbaud
Vendredi 25 septembre : Platonov, d'Anton Tchekhov
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
L’interdiction de Honoré de Balzac
Choix d’extraits et réalisation : Cédric Aussir
Lu par Stéphane Freiss
Pour rendre service à son vieil ami le baron de Rastignac, le docteur Bianchon va trouver son oncle, le juge Popinot, pour lui demander d’intercéder en faveur de la marquise d’Espard sur une affaire pour laquelle il a été commis. La marquise, l’une des femmes les plus en vue de Paris en cette année 1828, a déposé une demande d’interdiction (c’est-à-dire de mise sous tutelle) de son mari dont elle est séparée, sous prétexte qu’il l’empêche de voir ses enfants et dilapide sa fortune au profit d’inconnus, Mme Jeanrenaud et son fils.
Lundi 21 septembre : Épisode 1 - « Le docteur Bianchon »
« Je ferai tout ce que ma conscience me permettra de faire. Peut-être cette demande en interdiction cache-t-elle quelque petit dramorama, pour nous rappeler par un mot notre mauvais bon temps.
Mardi 22 septembre : Épisode 2 - « Le juge Popinot »
« Qui prouve trop ne prouve rien. […] Si ta marquise avait voulu nourrir ou vêtir ses enfants, le diable ne l’en aurait, certes, pas empêchée ! hein ? Elle est un peu trop longue, cette couleuvre, pour la faire avaler à un vieux juge ! »
Mercredi 23 septembre : Épisode 3 - « La marquise d’Espard »
« Vous avez sans doute lu ma requête, monsieur ; vous connaissez les principaux faits sur lesquels je me fonde pour demander l’interdiction de monsieur d’Espard ? »
Jeudi 24 septembre : Épisode 4 : « Le marquis d’Espard »
« Si je stipulais avec vous, avant de vous répondre, qu’il ne sera rien dit de blessant pour madame d’Espard au cas où votre rapport me serait favorable, le Tribunal aurait-il égard à ma prière ? »
Vendredi 25 septembre : Épisode 5 : « Madame Jeanrenaud »
« Mon fils et moi, nous aimons mieux tout vous restituer que de vous causer le plus léger chagrin. En vérité, faut être bête comme des pots sans anse pour vouloir vous interdire… »
Le dimanche de 20h à 22h
La Distance
Écrit et mise en scène par Tiago Rodrigues
Réalisation radiophonique : Cédric Aussir
Avec Alison Dechamps (Amina, la fille) et Adama Diop (Ali, le père)
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Cette première pièce de Tiago Rodrigues inaugure un cycle dédié à l’auteur - metteur en scène qui se poursuivra durant la saison 2026-27.
2077. Tandis que l’humanité survit, en proie à la précarité et aux conséquences du réchauffement climatique, une partie de la population s’est exilée sur Mars. Sur Terre, un père s’efforce de maintenir une relation avec sa fille partie pour la planète rouge. La Distance est une miniature perdue dans l’immensité du cosmos. À travers ce scénario dystopique mais probable, Tiago Rodrigues interroge autant les conséquences de nos choix que la possibilité de communiquer entre les générations. L’artiste met face à face deux mondes et imagine leur dialogue en orbite comme une suite d’appels très très très longue distance. Il s’entoure pour l’occasion des comédiens Adama Diop et Alison Dechamps dans un dispositif interplanétaire en rotation, comme deux astres pris dans leur course qui se rapprochent et qui s’éloignent.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 04/09/2026
480 pages
Editions Dupuis
49,00 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 20/03/2026
472 pages
Goater Editions
15,90 €
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