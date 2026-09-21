Une nouvelle enquête de l'endurant Détective Conan au cinéma

Le rendez-vous annuel est une nouvelle fois honoré par Détective Conan, au centre d'un long-métrage en salles à partir de ce mercredi 23 septembre. Le scénario de cette enquête est signé par Takahiro Okura, également auteur de... romans policiers.

L'Ange déchu de l'asphalte fait suite au film La Mémoire Retrouvée, qui avait été diffusé dans les salles de cinéma françaises en novembre 2025.

Côté manga, Détective Conan reste l'une des plus anciennes séries encore actives, avec une première parution en 1994 et 108 tomes au compteur... En France, les éditions Kana ont fait paraitre le tome 107 en septembre dernier, dans une traduction de Cyril Coppini.

Par Antoine Oury

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