Cancer Colère, de Fleur Breteau, reçoit le 10e Prix Mange, Livre !

« C’est un livre qui suscite beaucoup d’émotions. Et nos émotions sont le premier levier d’action », a souligné Jade Genin, cheffe de la Chocolaterie Jade Genin (75), à propos de l'ouvrage lauréat de la récompense.

« Pour défendre nos vies et l'idée même d'avenir, pour me guérir tout à fait, ma colère devait devenir politique. De la maladie à la colère et de la colère à la lutte, c'est l'itinéraire que je partage avec vous dans ce récit ». F. B. Fleur Breteau est la fondatrice et porte-parole de Cancer Colère, un collectif qui réunit des malades, ex-malades et futur.es malades du cancer pour qui « guérir du cancer » n'est plus une promesse suffisante. Cancer Colère politise les causes de cette maladie devenue épidémie : il exige un moratoire européen sur l'usage des pesticides et une transformation profonde du modèle agricole soutenue par les pouvoirs publics. Le collectif s'est notamment illustré dans le combat citoyen contre la loi Duplomb durant le printemps 2025. – Le résumé de l'éditeur pour Cancer Colère

Grégory Delassus, éleveur certifié bio de La Ferme du Beau Pays (59) et également membre du jury, affirme pour sa part que « [l]e monde a besoin de se mettre en mouvement. Ce livre contribue à faire bouger les choses. »

9 jurés étaient réunis au sein du jury du Prix Mange, Livre ! : Jean Sulpice, Auberge du Père Bise (74) ; Thibaut Spiwack, Anona (75) ; Michelle Primc, Pristine & Vivide (75) ; Jade Genin, Jade Genin (75) ; Grégory Delassus, La Ferme du Beau Pays (59) ; Clémence Taillandier & Philippe Platel, Pulpe (59) ; François-Régis Gaudry, journaliste ; Laurène Petit, journaliste et co-secrétaire générale d'Ecotable, et Marie-Laure Fréchet, journaliste et présidente du festival Mange, Lille !.

Le Prix Mange, Livre ! créé en 2017 par Marie-Laure Fréchet, présidente de l’association Mange, Lille !, met à l’honneur un ouvrage qui célèbre la cuisine et l’alimentation à travers des pratiques respectueuses de la nature, du vivant et de la biodiversité.

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Créé en 2013, l’association s’appuie sur un collectif de chefs et de gastronomes bénévoles afin de donner une visibilité aux Hauts-de-France et à Lille en tant que haut lieu de la gastronomie, au même titre que Paris ou Lyon.

L'année dernière, le Prix Mange, Livre ! était revenu au livre Le Sens du bétail d'Ulysse Thevenon (Flammarion).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : L'ouvrage lauréat et les membres du jury 2026 (© Renaud Wailliez)

Par Dépêche

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