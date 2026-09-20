C’était ça ou mourir : raconter l’exil avec une arme inattendue, le rire

Thélyson Orélien ne transforme jamais l’exil en abstraction. Il lui rend son poids, sa sueur, sa faim, ses humiliations, cette fatigue qui finit jusque dans les os. Au milieu de l’incendie, une phrase tombe : « Même l’eau ne voulait plus de nous. » Rien à expliquer davantage. Le désastre est là, et déjà cette manière de le regarder de biais, parce que le regarder en face serait peut-être la dernière chose qu’on ferait.

Jonas avance donc en riant. Pas parce que le monde est drôle. Parce que le rire est parfois le dernier meuble qu’on sauve d’une maison en feu. Il peut être sec, mauvais, déplacé : il reste une façon de ne pas laisser la catastrophe choisir seule le ton de votre existence. Quand Jonas écrit « Aujourd’hui, j’ai perdu ma maison, mais j’ai trouvé ma fuite. », le paradoxe dit tout. Partir n’est ni une aventure ni une promesse. C’est découvrir qu’une direction vaut encore mieux que l’immobilité devant les flammes.

Le roman tient sur ce fil entre tragédie et insolence, et Orélien le tient avec une remarquable sûreté. Sa voix cogne, bifurque, invente une image et repart avant que le pathos ait le temps de s’installer. La douleur n’est jamais exhibée comme certificat de gravité. Elle fabrique une intelligence féroce du réel : « la lucidité est un poison quand elle ne sert à rien. » Plus loin, le rire devient économie de survie : « le ridicule est le seul luxe gratuit qui leur reste. » La formule n’efface rien. Elle donne seulement au personnage quelques centimètres d’air.

À mesure que Jonas progresse, le livre devient une géographie intime. Chaque frontière lui retire quelque chose : un objet, une certitude, un accent, parfois un morceau de dignité. Orélien comprend surtout que l’exil commence rarement au poste-frontière. « On devient migrant plus tard, quand on comprend qu’il n’y aura plus jamais de retour. » Voilà l’une des idées les plus fortes du roman : on part avant de comprendre qu’on est parti. Le corps avance ; la conscience suit, en boitant.

Cette dépossession passe aussi par la langue. En République dominicaine, Jonas apprend que parler peut vous dénoncer. Il travaille son espagnol, surveille les syllabes, corrige sa bouche comme on falsifierait un document. Jusqu’à cette phrase, simple et terrible : « j’étais en exil dans ma propre bouche. » Une identité entière vient de se loger dans une prononciation. Le passeport peut manquer ; l’accent, lui, reste collé au palais.

Le récit gagne ensuite en ampleur sans perdre son moteur : marcher, passer, attendre, recommencer. Les dangers changent de visage, les administrations prennent le relais des hommes armés, la technologie organise ce que la violence laissait au hasard. Et soudain : « La frontière, aujourd’hui, ce n’est plus un mur. C’est une application. » La phrase pourrait être une plaisanterie noire. Elle ne l’est presque plus. Un téléphone ou une connexion deviennent aussi décisifs qu’une route. Pour continuer d’exister, il ne suffit plus d’avoir survécu. Encore faut-il que le système vous reconnaisse.

Le livre ne se réduit pourtant jamais à un catalogue de malheurs. Autour de Jonas surgissent des silhouettes qui donnent au voyage sa chaleur discontinue : amis, inconnus, passeurs, compagnons d’un moment, gens assez pauvres pour partager encore quelque chose. Les solidarités tiennent parfois à une bouteille d’eau, un morceau de pain, quelques mots. Elles ne sauvent pas le monde. Elles empêchent seulement qu’il devienne inhabitable.

Une réserve, modeste : cette langue veut si souvent frapper juste qu’elle frappe parfois trop souvent. Images, aphorismes, comparaisons et chutes brillantes se succèdent à un rythme qui peut donner l’impression que chaque scène réclame sa phrase à souligner. Quelques silences de plus auraient laissé certaines pages faire seules leur travail. Mais cet excès appartient aussi au tempérament du livre. Jonas n’a ni le temps ni le luxe d’une élégance froide ; sa parole déborde parce que tout le reste lui manque.

C’était ça ou mourir est ainsi moins un roman de migration qu’un roman du maintien : maintenir un nom, une mémoire, une voix, un rire, quand le monde s’applique à vous réduire à un corps, un dossier, un numéro. Thélyson Orélien raconte l’exil sans l’embaumer dans la gravité. Il le laisse sale, drôle, brutal, contradictoire, vivant. Et c’est là que le livre touche juste : survivre ne consiste pas seulement à rester debout. Il faut encore parvenir à parler avec sa propre voix.

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Par Nicolas Gary

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