Babelio : +50 % d’activité, tandis que l’IA rebat les cartes du référencement

Quatre mois après le début de la refonte de son application mobile, Babelio revendique une hausse de 50 % de l’activité. Selon ses données internes d’août 2026, 2,5 millions de livres ont été ajoutés aux bibliothèques des utilisateurs.
Le 20/09/2026 à 14:46 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
20/09/2026 à 14:46
0
Commentaires
0
Partages
L’application dédiée aux lecteurs se rapproche désormais du carnet de lecture. Suivi des sessions et de la progression, étagères personnalisables ou thèmes d’affichage étoffent les usages. Pour Babelio, créé en 2007, l’enjeu dépasse l’ergonomie : il s’agit de renforcer la relation directe avec une communauté dont les critiques constituent toujours le cœur du service.
« Des séries qui comptent les jours, des défis entre lecteurs, des trophées à décrocher. Les codes d’une nouvelle génération de lecteur intègrent ainsi l’application. Sans perdre de vue le cœur de ce qu’est Babelio : une communauté de lecteurs en tous genres qui partagent leurs critiques », lit-on dans un communiqué transmis à ActuaLitté.
Le mouvement intervient alors que l’accès aux contenus en ligne se transforme. Depuis le 22 juillet 2026, Google propose en France ses Aperçus IA et son Mode IA, capables de produire directement des synthèses dans la page de résultats. Le groupe assure que ces dispositifs continuent d’afficher des liens vers leurs sources et que les fondamentaux du référencement restent applicables à ces nouveaux formats.
Les premières mesures invitent néanmoins à la prudence. Aux États-Unis, le Pew Research Center a analysé en mars 2025 la navigation de 900 adultes. Lorsqu’un résumé généré par IA apparaissait, les utilisateurs cliquaient sur un résultat de recherche dans 8 % des visites, contre 15 % lorsqu’il était absent.
En France, Ahrefs a étudié 963 domaines à partir de leurs données Google Search Console, en comparant les 28 jours précédant le lancement des Aperçus IA aux neuf suivants. Pour les sites les plus exposés, le taux de clic médian a reculé de 23,1 %. Sur l’ensemble du panel, la baisse médiane atteignait 5,7 %. Une fenêtre d’observation encore trop courte pour établir un effet durable.
Autre enjeu : l’exploitation des contenus. Critiques, listes, notes et recommandations constituent autant de matériaux susceptibles d’être parcourus par des robots. Le 15 septembre, Cloudflare a déployé de nouveaux contrôles distinguant les usages liés à la recherche, à l’entraînement des modèles et aux agents IA. Les gestionnaires de sites peuvent notamment refuser certains usages pour l’entraînement tout en préservant leur présence dans les moteurs.
La question touche également à l’authenticité des contributions. Aux États-Unis, une règle de la Federal Trade Commission, entrée en vigueur en octobre 2024, sanctionne notamment certaines pratiques impliquant de faux avis, y compris ceux attribués à des personnes inexistantes et produits par IA. De son côté, Babelio avait déjà revu en 2025 son système de notation, avec un seuil minimal de votes et une pondération destinée à limiter les tentatives de manipulation.
Si cette refonte prend en considération les moteurs génératifs, elle présente un autre avantage : plus le lecteur revient directement dans l’application pour suivre ses lectures, conserver sa bibliothèque ou échanger avec d’autres membres, moins le service dépend d’une visite obtenue depuis Google.
En outre, le réseau social avait ajouté à son offre, en avril dernier un espace Jeunesse, entièrement dédié. « Babelio devient un véritable journal de lecture. Il est ainsi possible de retrouver ses avancées à l’échelle d’une année, d’un mois ou d’une simple session de lecture », explique la société à ActuaLitté.
À mesure que les moteurs fournissent davantage de réponses directement dans leurs propres interfaces, cette relation directe avec le lecteur gagne mécaniquement en valeur.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Exclusif - Après plusieurs semaines de test, LivreConnect ouvre officiellement ce 16 septembre 2026. Réseau professionnel, communautés d'échanges, ressources, formations et intelligence artificielle : la plateforme entend réunir dans un même environnement les différents métiers de la chaîne du livre. Elle revendique 500 inscrits avant son lancement.
16/09/2026, 00:09
LivreConnect, une plateforme qui ambitionne de relier auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et prestataires. L’outil recrute désormais des « Membres Fondateurs » avant un lancement officiel annoncé dans les prochains mois.
25/06/2026, 16:58
Le message est tombé dans les boîtes mail des administrateurs et membres l'avant-veille de l'échéance : les Amazon Book Clubs fermeront au 1er mars 2026. Le service disparaît, avec ses utilisateurs et leurs contenus. La firme concentrera ses efforts sur d’autres fonctions de découverte de livres, précise-t-elle, et reroute les usagers vers Goodreads, le réseau social de lecture, propriété du groupe depuis 2013.
02/03/2026, 11:03
Peut-on offrir Les Cahiers d’Esther à un enfant de 8 ans ? À partir de quel âge lire Captive, la célèbre dark romance de Sarah Rivens ? Et l'histoire de Boucle d’or et les trois ours, est-ce vraiment judicieux dès 3 ans — ou alors avant, pour les amateurs de contes du soir ? Babelio Jeunesse a la réponse... celles des lectrices et lecteurs.
07/11/2025, 17:04
Depuis quelques mois, les réseaux sociaux ne sont plus seulement des vitrines pour les éditeurs : ils deviennent des points de vente à part entière. TikTok, fort de son influence sur les tendances littéraires, a ouvert la voie avec sa fonctionnalité TikTok Shop. Dans ce sillage, IziBook, la solution e-commerce développée par Nuxos Publishing Technologies, se positionne comme un acteur clé de cette mutation.
29/10/2025, 12:30
À compter du mois de novembre, Alexandre Gefen proposera un cycle de séminaires tournant autour des réseaux sociaux. Tous les jeudis, entre 18h et 20h, le Directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité nourrira la réflexion… sur le long terme.
30/09/2025, 16:34
Depuis quelques mois, un anglicisme farceur s’est imposé dans les milieux du livre : spredge — contraction de sprayed edge — désignant la décoration des tranches de pages (spray, motifs, dorures, pochoirs). Apparue modestement dans les éditions de luxe, cette tendance gagne désormais les catalogues grand public.
27/09/2025, 19:52
À partir du 3 novembre 2025, LinkedIn utilisera les données de ses membres pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle générative. Une annonce en apparence technique, mais qui rouvre un débat brûlant : jusqu’où les plateformes peuvent-elles puiser dans nos contenus pour nourrir leurs algorithmes ? Une nouvelle polémique sur ces contenus crowdsourcés qui deviennent le carburant silencieux de l’IA.
22/09/2025, 11:06
Pris dans la toile d’araignée du Web, les fondateurs de Babelio endossent leur costume de super-héros de la lecture. Car, « à grands pouvoirs, grandes responsabilités ». Pour garantir aux utilisateurs la fiabilité des notes et appréciations de lecture, le réseau de lecteurs muscle ses outils de surveillance.
11/09/2025, 11:58
À partir du 25 juillet 2025, la journaliste et autrice Victoire Tuaillon inaugure un nouveau podcast intitulé Renverser la table. Disponible gratuitement sur toutes les plateformes, il proposera des épisodes toutes les deux à trois semaines.
25/07/2025, 07:30
C’est une nouvelle voix de la culture qui s’installe sur la chaîne YouTube de Loopsider. Avec Booksider, l’émission littéraire lancée cet été, la créatrice de contenu et journaliste Jeanne Seignol propose une série de rencontres hebdomadaires avec des auteurs et autrices, pensées comme des portraits vivants autant que des vitrines de nouveautés. Le tout dans un format court, accessible, et incarné.
16/06/2025, 12:34
L'administration Trump a lancé un ultimatum au conglomérat chinois ByteDance, en lui laissant jusqu'à ce samedi 5 avril pour vendre la partie américaine de ses activités, à moins de voir l'application bannie des États-Unis. Amazon aurait émis une proposition il y a quelques jours, suscitant l'effroi chez les libraires américains. TikTok, par son activité BookTok, peut en effet influencer fortement les ventes de livres.
04/04/2025, 16:23
Comme promis, le réseau social qu'avait lancé Orange en 2010 (devenu propriété de France Telecom entre temps) fermera ses portes. L'opérateur coupe court à toutes ses implications dans le livre et les prix littéraires qu'il accompagnait. Fin de partie donc, et brève chronique d'une mort annoncée, en dépit de ses différentes résurrections.
04/03/2025, 08:58
Elon Musk a ouvertement, et activement, participé à la campagne présidentielle de Donald Trump, par l'entremise de son réseau social, racheté à grand frais. Clairement devenu une arme politique pour ses idées conservatrices et libertariennes, entre absence de modérations et accusations de manipulations des algorithmes, de nombreux utilisateurs et acteurs publics ont décidé de quitter la plateforme. Parmi eux, le groupe Madrigall a sauté le pas le 20 janvier. Depuis, d'autres maisons ont fait de même.
03/02/2025, 16:13
Une équipe du CNRS a développé une plateforme qui permet la migration rapide et gratuite de toutes les données d’un compte aujourd’hui hébergé sur X, vers un compte Buesky et/ou Mastodon. Sous le hashtag « HelloQuitteX », ce collectif incite ainsi les utilisateurs à abandonner le réseau social d’Elon Musk. Parmi ceux qui ont franchi le pas, figure le groupe Madrigall, qui a annoncé qu'« en ce 20 janvier, toute activité sur X des comptes de l’ensemble de ses maisons et librairies » serait suspendue.
21/01/2025, 16:44
Une photo du tableau L'Origine du monde, de Gustave Courbet, fut diffusée par une artiste danoise en février 2011 sur Facebook. Le post provoqua une vive polémique : le compte de l’utilisatrice fut désactivé illico, en représailles. Or, à l’image du test mis en place par le mathématicien et logicien britannique Alan Turing, l'écrivain David Camus pose la question : les réseaux sociaux réfléchissent-ils ?
08/01/2025, 14:53
À trop côtoyer le 47e président des États-Unis, le milliardaire finit par adopter ses manières : sur X, son réseau social, le propriétaire de Tesla relaye de fausses informations et rit du combat contre le complotisme. Attaque contre Wikipédia, contre les journalistes... L’homme le plus riche de la planète ne se refuse rien.
27/12/2024, 16:49
L’Homme étoilé publie prochainement aux éditions du Lombard Constellation, récits de son quotidien dans un service de soins palliatifs. Pour ActuaLitté, l’auteur revient sur des saynètes choisies.
19/04/2024, 10:58
Collectif de journalistes culturels, Les Inactuels revendiquent exigence et liberté de ton — une indépendance éditoriale, pour des émissions ancrées dans une histoire. Parce que celles qui les ont marquées ont disparu, voilà une trentaine d’années, ils reprennent le flambeau, à leur manière. Et sollicitent l'aide des internautes pour ce faire.
24/03/2024, 17:39
84 après J.-C. Melonius Brigantus, connu sous le nom du “Picte”, est reconnu pour sa monstruosité et ses prouesses martiales impressionnantes. Sa légion a été envoyée en Écosse, pour conquérir le pays... Brigantus - Banni est le premier volume d'un diptyque édité par Le Lombard, signé par Hermann et Yves H. Bienvenue en territoire picte...
07/02/2024, 14:31
Dans la centurie, Melonius Brigantus, surnommé « Le Picte », est une figure célèbre. Considéré comme un monstre et une force de combat redoutable, il incarne la sauvagerie que les légions romaines sont venues affronter en Écosse. Premier tome d'un diptyque publié par Le Lombard, Brigantus est signé Hermann et Yves H... Plongée dans la légion romaine.
02/02/2024, 11:32
LeChevalierAuDragon – Emanuele Arioli aura passé dix années de recherches pour mettre à jour l’histoire de Ségurant, le chevalier au dragon, oublié de la Table ronde. Avec le dessinateur Emiliano Tanzillo, ils publient un album reprenant cette histoire chez Seuil Jeunesse. Le scénariste commente, avec nous, des séquences choisies.
21/11/2023, 16:33
L’histoire du roi qui ne voulait pas mourir a été publié le jour anniversaire du décès de Jean Teulé. Initialement intitulée Panique à bord de Louis XI, l'oeuvre a été rebaptisée peu avant la disparition de l'auteur, un changement de titre que son éditrice, Betty Mialet, considère comme un signe prémonitoire...
18/11/2023, 10:00
La crudelitas, enveloppée dans les voiles sombres de la trop humanité, se déploie comme une ombre implacable sur l'âme, insufflant terreur et désespoir. Tel un spectre antique, elle murmure à travers les âges, un écho persistant des heures de furie...
11/11/2023, 10:00
Fidèles à leur habitude, les Amis de la bande dessinée ont désigné leur coup de cœur pour le mois de novembre. Fondé par Adrien Laurent, ce groupe monté sur Facebook compte près de 122.000 abonnés. Gloire donc à Manon Henaux et Greg Blondin, pour le tome 1 de leur album (Dé)rangée.
08/11/2023, 10:20
LeChevalierAuDragon – Emanuele Arioli aura passé dix années de recherches pour mettre à jour l’histoire de Ségurant, le chevalier au dragon, oublié de la Table ronde. Avec le dessinateur Emiliano Tanzillo, ils publient un album reprenant cette histoire chez Seuil Jeunesse. Le scénariste commente sur Instagram, des séquences choisies, que nous republions ici.
08/11/2023, 09:41
Friedrich Nietzsche, Arthur Rimbaud, Robert Desnos, William S. Burroughs... Les visionnaires ont cette capacité rare de voir au-delà de l'horizon du donné, anticipant les nécessités de demain là où d'autres ne voient que la routine du quotidien.
04/11/2023, 10:30
Jack Kerouac, Pierre Goldman, Ettore Sottsass ou Delfeil de Ton, ils n'auraient pas fait tout ça s'ils n'étaient pas un petit peu chtarbés... Cette déraison est souvent le berceau de la création, car c'est dans l'abandon des conventions que l'esprit trouve sa liberté la plus authentique.
28/10/2023, 10:00
Lechevalieraudragon – Le chercheur Emanuele Arioli, associé à l'illustrateur Emiliano Tanzillo, vient de lancer chez Dargaud un ouvrage graphique au scénario envoûtant. Pendant près d'une décennie, cet expert en littérature et langage du Moyen Âge de l'université polytechnique des Hauts-de-France a sillonné les archives internationales pour redécouvrir le récit perdu de Ségurant, le preux face au dragon...
23/10/2023, 12:57
Lechevalieraudragon – L’universitaire Emanuele Arioli et le dessinateur italien Emiliano Tanzillo ont publié chez Dargaud une bande dessinée à l’histoire fantastique. Durant une dizaine d’années, le maître de conférence en langue et littérature médiévale à l’université polytechnique des Hauts-de-France a parcouru les bibliothèques du monde pour reconstituer l’histoire oubliée de Ségurant, le chevalier au dragon…
16/10/2023, 15:54
Fondé par Adrien Laurent, les Amis de la BD rassemblent une équipe de passionnés. Ensemble, ils partagent et informent, via Facebook et le site internet, une communauté de plus de 117.000 personnes à ce jour. Ce mois-ci, ils mettent les projecteurs sur la BD Les vies de Charlie, le coup de coeur d’Octobre.
12/10/2023, 10:53
Du lourd avec un récit inédit de la littérature médiévale arthurienne : Ségurant, le chevalier au dragon. En parallèle, il faut dire un dernier au revoir à Mattéo, héros de la saga historique de la première moitié du XXe siècle... Mais le repos du guerrier est mérité ! Elsa Deck Marsault examine de près l'engagement militant, entre volonté de justice sociale et abolitionnisme pénal, et approches punitives pour traiter les conflits internes...
07/10/2023, 10:00
Autres articles de la rubrique Médias
À Clermont-l’Hérault, des jeunes accompagnés au titre de la protection de l’enfance ont consacré neuf mois à Mémoire de l’Esclavage. Leur journal numérique aurait pu rester la restitution d’un projet éducatif. Gratuit, accessible à tous et conçu pour être partagé, il connaît une autre destinée : institutions, bibliothèques et acteurs éducatifs commencent à se le transmettre. Une histoire de mémoire, mais aussi d’intelligence collective.
20/09/2026, 08:00
HBO ne compte pas transformer Harry Potter en rendez-vous annuel. Interrogé après les Emmy Awards sur le calendrier de la nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling, Casey Bloys, dirigeant de HBO et HBO Max Content, a écarté une saison tous les douze mois. La chaîne entend toutefois maintenir des intervalles inférieurs à deux ans entre les différents volets.
19/09/2026, 10:45
Du 4 au 10 septembre 2026, la revue du web littéraire scrute les livres qui ont le plus circulé parmi les chroniqueurs, journalistes, podcasteurs et vidéastes recensés par Bibliosurf. Laura Kasischke domine les échanges devant Caryl Férey, Julia Kerninon, Clémentine Mélois et Amélie Nothomb, dans une semaine traversée par la disparition, les secrets de famille, la mémoire des objets et les violences enfouies. La réception critique reste partagée.
18/09/2026, 17:30
Gaumont a acquis les droits d’adaptation audiovisuelle de Panthères, premier roman policier de Valentine Vendôme, paru en avril dernier aux éditions Michel Lafon. Le groupe audiovisuel, à l’origine notamment des séries Lupin et Pax Massilia, a fait appel à Sophie Kovess-Brun pour développer le projet.
18/09/2026, 16:39
Une semaine après le retrait du replay de La Grande Librairie contenant la carte blanche d’Adèle Haenel sur la Palestine, Augustin Trapenard a ouvert son émission par une mise au point. Sans citer l’autrice ni la décision de France Télévisions, le présentateur a défendu le principe même de ses « cartes blanches » : une parole d’artiste, libre, qui peut être contestée et qui comporte, selon lui, une part de risque.
17/09/2026, 18:08
Pour son nouveau numéro d’Au bonheur des livres, Claire Chazal délaisse exceptionnellement le traditionnel face-à-face entre plusieurs écrivains : Olivier Rolin sera son unique invité, vendredi 18 septembre à 23h sur Public Sénat. Au centre de l’entretien, La guerre éternelle, paru chez Gallimard, voyage de Troie jusqu’aux champs de bataille contemporains.
17/09/2026, 17:18
Pendant la guerre froide, les services secrets américains ont fait du livre un instrument d’influence politique. Près de 10 millions de livres et revues ont ainsi été acheminés vers les pays du bloc communiste, selon le documentaire Book club : la guerre secrète de la CIA. Cette série en quatre épisodes sera disponible dès le vendredi 25 septembre sur France.tv, puis diffusée dimanche 4 octobre à 14h05 sur France 2.
17/09/2026, 11:52
Ce mercredi 16 septembre, Augustin Trapenard reçoit, dans La Grande Librairie, plusieurs auteurs et autrices au cœur de la rentrée littéraire et de son actualité. Sur le plateau, François-Henri Désérable, Catherine Meurisse ou encore Mathias Énard.
16/09/2026, 15:46
Le 10 octobre prochain marquera la Journée mondiale de la santé mentale et le groupe France Télévisions, dès le 8 de ce même mois, diffusera sur sa plateforme On aboie en silence, adaptation du livre Ensemble, on aboie en silence de Gringe (avec Thibault Tranchant, HarperCollins et Wagram Livres, 2020). Le rappeur et acteur y évoquait la relation avec son frère cadet, atteint de schizophrénie.
16/09/2026, 10:51
L'autrice de bandes dessinées Catel Muller affiche une actualité chargée en cette rentrée littéraire, avec les parutions du tome 2 du Roman des Goscinny (Grasset) et du tome 11 du Monde de Lucrèce (Gallimard Jeunesse). L'émission culturelle d'ICI Normandie, Courants d’art, évoquera ces nouveaux ouvrages et l'œuvre de l'artiste, dans l'épisode du mercredi 23 septembre prochain.
15/09/2026, 09:27
Pour la station France Culture, la rentrée s'accorde bien avec la littérature, et pas seulement lorsqu'il s'agit de récompenses. La grille de la radio publique reprend son rythme bien soutenu, en réservant une place particulière aux textes et à celles et ceux qui les écrivent. Cette semaine, notamment, une Prix Nobel de littérature et l'adaptation d'une saga à succès...
14/09/2026, 10:25
Du 4 au 10 septembre 2026, la revue du web littéraire scrute les livres qui ont le plus circulé parmi les chroniqueurs, journalistes, podcasteurs et vidéastes recensés par Bibliosurf. Laura Kasischke domine les échanges devant Caryl Férey, Julia Kerninon, Clémentine Mélois et Amélie Nothomb, dans une semaine traversée par la disparition, les secrets de famille, la mémoire des objets et les violences enfouies. La réception critique reste partagée.
11/09/2026, 11:37
« La page est introuvable », répond la plateforme france.tv lorsque l'on cherche à visionner la « carte blanche » de la comédienne et autrice Adèle Haenel, présentée dans l'émission La Grande Librairie, ce mercredi 9 septembre. Elle y a évoqué, en direct, deux sujets sensibles, la libération de la parole sur les violences sexuelles et la dénonciation du « génocide en Palestine » commis par l'État d'Israël. France Télévisions a censuré la rediffusion du segment, brandissant un possible non-respect de ses engagements en matière de pluralisme.
11/09/2026, 10:37
La station de radio France Culture présente Les Philosophes au pouvoir, sa nouvelle proposition, comme une émission politique « pas comme les autres ». En effet, l'enseignante-chercheuse et conférencière au musée d'Orsay Laurence Devillairs imagine les programmes et actions de différents philosophes mis à la tête de l'État.
11/09/2026, 09:43
Depuis le 7 septembre dernier, la station France Culture diffuse une série sonore en 10 épisodes qui adapte Le Grand Monde, roman de Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy, 2022). L'œuvre est à écouter sur France Culture, du lundi au vendredi, ou sur l’application Radio France.
10/09/2026, 15:24
Après John Steinbeck, Zoe Kazan et Jeb Stuart s'attaquent à Larry McMurtry. Netflix a commandé une nouvelle série adaptée de Lonesome Dove (Gallmeister, trad. Richard Crevier), Prix Pulitzer 1986 et cœur d'une vaste fresque consacrée à la fin de l'Ouest américain. Le roman avait déjà donné naissance à une mini-série devenue une référence du genre, et s'apprête aussi, en France, à passer par la bande dessinée.
09/09/2026, 14:56
La mini-série Rimbaud Verlaine — Une saison en enfer, réalisée par Jean-Pierre Améris, se concrétise. Le tournage a démarré ce 7 septembre, et se poursuivra jusqu'au 29 octobre prochain dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et en Belgique. Félix Moati et Neven Carron sont en haut de l'affiche.
09/09/2026, 11:16
Le crâne flamboyant de Marvel a trouvé son mercredi. Le nouveau Ghost Rider, porté par Ryan Gosling et réalisé par Shawn Levy, sortira dans les salles françaises le 26 juillet 2028. Deux jours plus tard, le motard surnaturel prendra la route des cinémas américains. Une précision de calendrier qui donne un peu plus de consistance au projet dévoilé cet été — et remet en selle un héros né dans les comics voici plus d’un demi-siècle.
06/09/2026, 15:30
La rentrée ne se limite pas aux livres : elle concerne aussi Books. Après la pause estivale, la Booksletter reprend son rythme ce samedi 5 septembre, accompagnée d’un site entièrement repensé. Navigation accélérée, archives mieux accessibles, moteur de recherche renforcé et nouvelle organisation éditoriale : cette refonte marque surtout une nouvelle étape dans le développement du média, avec l’ambition d’élargir ses contenus et de consolider son modèle économique.
06/09/2026, 07:00
Lutter. Bousculer. Se libérer. Face à la concentration croissante des pouvoirs dans l'édition, la presse et la culture. Face à de nouveaux défis, aussi, dans le monde des lettres, des écrivains se mobilisent ! C'est là tout le programme de La Grande Librairie : Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce 9 septembre, sur France 5, à 21h05.
05/09/2026, 09:44
La saison 2026-2027 d'Arte sera aussi littéraire. Outre un certain nombre de séries et de films adaptés d'œuvres, des documentaires reviendront sur des titres en particulier, des personnages et sur celles et ceux qui font ces récits.
04/09/2026, 16:23
Sur arte.tv du 20 septembre 2026 au 25 avril 2027 et sur la chaine Arte le dimanche 27 septembre 2026 à 23h40, Gomorra, manifeste anti-mafia, reviendra sur la publication du livre de Roberto Saviano. Ce documentaire inédit de la collection « Avant/après » évoquera aussi l’onde de choc politique, médiatique et culturelle que l'ouvrage a provoquée en Italie.
04/09/2026, 13:10
La chaine franco-allemande Arte a présenté, ce jeudi 3 septembre, sa saison 2026-2027. Familière des adaptations tirées de livres d'auteurs du monde entier, elle n'a pas failli à sa réputation. Des textes de Michelle Sacks, Erri De Luca, ou encore Theodor Storm, changés en fictions audiovisuelles, seront prochainement diffusés.
04/09/2026, 10:04
Il ne se passe jamais rien ici, livre d'Olivier Adam paru aux éditions Flammarion en mai 2024, a trouvé le chemin des écrans de télévision, le temps d'une mini-série de 6 épisodes, d'une durée de 52 minutes chacun. Le tournage est en cours.
04/09/2026, 10:03
Le réalisateur et animateur japonais Yūji Yanase est mort le 22 août 2026 à l'âge de 59 ans, des suites d'un infarctus du myocarde. Son décès a été annoncé le 2 septembre par le studio MAHO FILM, auquel il appartenait depuis 2023. Figure discrète mais particulièrement prolifique de l'animation japonaise, il avait travaillé sur des œuvres aussi diverses qu'Akira, Death Note, Hellsing, Chobits, Naruto Shippuden ou Pokémon XY, avant de réaliser de nombreuses adaptations de mangas et de light novels.
03/09/2026, 18:33
Le groupe de presse belge Rossel est entré en négociations exclusives pour racheter environ 80 % du Groupe Sud Ouest (GSO), aujourd’hui contrôlé par la famille Lemoîne. Si l’opération aboutit, Rossel prendrait donc le contrôle du quotidien Sud Ouest et des autres activités du groupe, parmi lesquelles figurent les Éditions Sud Ouest.
03/09/2026, 17:58
Série manga à l'indéniable succès, Les Carnets de l'Apothicaire, de Nekokurage et Itsuki Nanao, d'après les light novels de Hyūganatsu, deviendra prochainement une production en prise de vues réelles. Amazon Prime Video a officialisé l'entrée en production de l'adaptation.
03/09/2026, 12:45
Période enthousiasmante pour certains, agaçante pour d'autres, la rentrée littéraire se caractérise par un embouteillage de parutions. Quelques figures de France Culture proposent leurs sélections, afin de faciliter les découvertes et, peut-être, les coups de cœur partagés...
03/09/2026, 10:46
Jean-Paul Rappeneau est mort mardi 1er septembre à l’âge de 94 ans, a annoncé l’un de ses fils. En cinquante ans de carrière et seulement huit longs métrages, le cinéaste français aura notamment marqué le cinéma par son goût des grandes histoires, des dialogues ciselés et des adaptations littéraires ambitieuses. Son Cyrano de Bergerac, porté par Gérard Depardieu en 1990, reste son œuvre la plus célèbre.
02/09/2026, 13:46
Paru en 2020 aux éditions XO, l'ouvrage Vous n'aurez pas les enfants, de l'historienne Valérie Portheret, avait été changé 5 ans plus tard en bande dessinée par Arnaud Le Gouëfflec (scénariste) et Olivier Balez (dessinateur et coloriste). Une nouvelle adaptation se profile, avec un documentaire réalisé par Virginie Kahn.
01/09/2026, 10:43
Augustin Trapenard fait sa rentrée, et La Grande Librairie avec lui : rendez-vous est donné ce 2 septembre sur France 5, à 21h05, pour retrouver les invités qui ouvrent le bal des romans de la rentrée littéraire.
29/08/2026, 10:26
Prime Video poursuit son exploration de l’œuvre de Stephen King. Après Carrie, attendue cet automne sur la plateforme, Amazon MGM Studios a donné son feu vert à une mini-série en six épisodes adaptée de « Crouch End », nouvelle londonienne et ouvertement lovecraftienne de l’écrivain américain.
28/08/2026, 12:01
L'auteur et polémiste médiatique Michel Onfray a cédé sa revue Front Populaire au groupe Lagardère Media News, filiale de Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital. Le titre trimestriel, qui se revendique « souverainiste », a été créé en 2020 par Onfray et le journaliste et producteur Stéphane Simon.
28/08/2026, 11:28
Après plus de dix ans de développement, l’adaptation en prise de vue réelle de Naruto portée par Lionsgate semble enfin prête à passer à la vitesse supérieure. Le studio et le réalisateur Destin Daniel Cretton ont lancé en juillet 2026 un casting mondial pour trouver les interprètes de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno, les trois jeunes ninjas de l’équipe 7. Un premier nom se précise déjà, et ce n'est pas pour incarner un des membres du trio : Charles Melton est en négociations finales pour jouer leur maître, Kakashi Hatake.
27/08/2026, 17:41
Rouletabille devient une jeune journaliste, Sainclair un podcasteur, les Stangerson cèdent la place aux Fabre et le château du Glandier disparaît au profit des gorges du Verdon. À partir du 3 septembre, TF1 proposera une « libre adaptation contemporaine » du Mystère de la chambre jaune, le classique du roman policier publié par Gaston Leroux en 1907.
27/08/2026, 13:00
La Guerre des Gaules, ou Commentaires sur la guerre des Gaules en version longue, se présente comme un récit militaire en sept volumes, dans lequel Jules César lui-même, alors proconsul, chronique la conquête de la Gaule. À la fois personnage principal et narrateur, le futur imperator pourrait bien s'être donné le beau rôle... Un documentaire diffusé par France 5 relit ce texte mythique.
26/08/2026, 09:28
Commenter cet article