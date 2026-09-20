Babelio : +50 % d’activité, tandis que l’IA rebat les cartes du référencement

L’application dédiée aux lecteurs se rapproche désormais du carnet de lecture. Suivi des sessions et de la progression, étagères personnalisables ou thèmes d’affichage étoffent les usages. Pour Babelio, créé en 2007, l’enjeu dépasse l’ergonomie : il s’agit de renforcer la relation directe avec une communauté dont les critiques constituent toujours le cœur du service.

« Des séries qui comptent les jours, des défis entre lecteurs, des trophées à décrocher. Les codes d’une nouvelle génération de lecteur intègrent ainsi l’application. Sans perdre de vue le cœur de ce qu’est Babelio : une communauté de lecteurs en tous genres qui partagent leurs critiques », lit-on dans un communiqué transmis à ActuaLitté.

Le mouvement intervient alors que l’accès aux contenus en ligne se transforme. Depuis le 22 juillet 2026, Google propose en France ses Aperçus IA et son Mode IA, capables de produire directement des synthèses dans la page de résultats. Le groupe assure que ces dispositifs continuent d’afficher des liens vers leurs sources et que les fondamentaux du référencement restent applicables à ces nouveaux formats.

Les premières mesures invitent néanmoins à la prudence. Aux États-Unis, le Pew Research Center a analysé en mars 2025 la navigation de 900 adultes. Lorsqu’un résumé généré par IA apparaissait, les utilisateurs cliquaient sur un résultat de recherche dans 8 % des visites, contre 15 % lorsqu’il était absent.

En France, Ahrefs a étudié 963 domaines à partir de leurs données Google Search Console, en comparant les 28 jours précédant le lancement des Aperçus IA aux neuf suivants. Pour les sites les plus exposés, le taux de clic médian a reculé de 23,1 %. Sur l’ensemble du panel, la baisse médiane atteignait 5,7 %. Une fenêtre d’observation encore trop courte pour établir un effet durable.

Autre enjeu : l’exploitation des contenus. Critiques, listes, notes et recommandations constituent autant de matériaux susceptibles d’être parcourus par des robots. Le 15 septembre, Cloudflare a déployé de nouveaux contrôles distinguant les usages liés à la recherche, à l’entraînement des modèles et aux agents IA. Les gestionnaires de sites peuvent notamment refuser certains usages pour l’entraînement tout en préservant leur présence dans les moteurs.

La question touche également à l’authenticité des contributions. Aux États-Unis, une règle de la Federal Trade Commission, entrée en vigueur en octobre 2024, sanctionne notamment certaines pratiques impliquant de faux avis, y compris ceux attribués à des personnes inexistantes et produits par IA. De son côté, Babelio avait déjà revu en 2025 son système de notation, avec un seuil minimal de votes et une pondération destinée à limiter les tentatives de manipulation.

Si cette refonte prend en considération les moteurs génératifs, elle présente un autre avantage : plus le lecteur revient directement dans l’application pour suivre ses lectures, conserver sa bibliothèque ou échanger avec d’autres membres, moins le service dépend d’une visite obtenue depuis Google.

En outre, le réseau social avait ajouté à son offre, en avril dernier un espace Jeunesse, entièrement dédié. « Babelio devient un véritable journal de lecture. Il est ainsi possible de retrouver ses avancées à l’échelle d’une année, d’un mois ou d’une simple session de lecture », explique la société à ActuaLitté.

À mesure que les moteurs fournissent davantage de réponses directement dans leurs propres interfaces, cette relation directe avec le lecteur gagne mécaniquement en valeur.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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