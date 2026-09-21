Salon de la revue 2026 : plus de 200 exposants du 2 au 4 octobre (Halle des Blancs-Manteaux)

Elles vivent souvent à côté du livre, parfois en amont de lui, parfois bien après. Les revues littéraires, culturelles et scientifiques constituent pourtant l’un des lieux où se construisent encore des œuvres, des débats et des formes éditoriales qui échappent aux rythmes habituels de l’édition. Le Salon de la revue leur offre chaque automne un espace commun. Sa 36e édition se déroulera les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026 à la Halle des Blancs-Manteaux, dans le quatrième arrondissement de Paris.

Organisé par Ent’revues, le rendez-vous rassemblera de nouveau plusieurs centaines de publications et plus de 200 exposants : associations, maisons d’édition, institutions, collectifs et revues indépendantes. L’événement reste entièrement gratuit. Le vendredi ouvrira de 20 h à 22 h, avant deux journées complètes, de 10 h à 20 h le samedi puis de 10 h à 19 h le dimanche.

La diversité de la liste donne assez vite la mesure du terrain couvert. On y retrouve des revues littéraires comme Europe, des publications consacrées aux écrivains et à leur patrimoine, parmi lesquelles L’Actualité Verlaine, Rimbaud vivant, les Cahiers Jean Giraudoux ou les Cahiers Jacques Rivière – Alain-Fournier, mais aussi Le Grand Continent, Terrain, La Revue du MAUSS, Raison présente, Délibérée, Écologie & politique ou encore des publications de l’EHESS. Poésie, sciences humaines, psychanalyse, histoire littéraire, politique et création contemporaine cohabiteront pendant trois jours.

La revue comme lieu de littérature vivante

Le programme 2026 insiste fortement sur une question simple en apparence : à quoi servent encore les revues ? À une époque dominée par la circulation instantanée des textes, Ent’revues entend rappeler qu’une revue n’est pas seulement un contenant. Elle choisit des auteurs, rassemble des voix, organise des confrontations et accompagne parfois des œuvres bien avant leur arrivée en librairie.

La littérature sera donc présente sous plusieurs formes. La revue de belles-lettres, qui célèbre en 2026 ses 150 ans, reviendra sur une histoire éditoriale exceptionnelle et sur sa fonction dans la circulation de la poésie contemporaine et des textes traduits. Autour de son équipe seront notamment évoqués le renouvellement des voix, les échanges entre espaces linguistiques et le rôle qu’une publication peut encore jouer dans la découverte d’auteurs.

Avec La Mer gelée, la discussion se déplacera vers la matière même de la création littéraire. La revue multilingue consacrera une rencontre à son numéro autour du « cuir », avec notamment Noémi Lefebvre et Alban Lefranc. La revue animal choisira pour sa part la lecture et la poésie, avec Christophe Manon, Antoine Mouton, Lucie Taïeb et Béatrice Trotignon. Ce goût du texte lu, discuté et remis en circulation rappelle aussi ce qui distingue une revue d’un simple support de publication : elle fabrique des rencontres entre les textes.

Autre versant, celui du patrimoine littéraire. Les revues liées aux maisons d’écrivain interrogeront la manière dont on peut faire vivre aujourd’hui la mémoire d’une œuvre, avec Rimbaud vivant, J’écris pourtant, L’Amitié Charles Péguy, les Cahiers Jean Giraudoux, L’Actualité Verlaine et les Cahiers Jacques Rivière – Alain-Fournier. Entre entretiens audio, vidéo, portraits et collaborations avec des artistes, le patrimoine ne sera pas présenté comme une matière figée, mais comme un terrain éditorial à renouveler.

Démocratie, Chine, algorithmes : les revues face au présent

Le Salon ne se limitera toutefois pas à la création littéraire. Une bonne part de sa programmation place les revues au contact direct des bouleversements politiques et intellectuels contemporains.

La Revue du MAUSS organisera ainsi une rencontre intitulée « Penser les crises de la démocratie », à partir notamment de la pensée de Claude Lefort. Il sera question de la fragilisation des démocraties libérales, de la montée des régimes autoritaires et de la possibilité de penser la démocratie comme une société traversée par le conflit et l’incertitude plutôt que comme un état définitivement acquis. Stéphane Corbin, Ahmet Insel et Sylvain Pasquier participeront aux échanges.

La géopolitique prendra elle aussi une place importante. Le Grand Continent proposera « Comprendre la Chine », à partir de son travail consacré aux doctrines et aux sources intellectuelles de la Chine contemporaine. Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Chine, François Bougon, Chloé Froissart et Sacha Halter doivent participer à cette rencontre consacrée aux idées qui structurent aujourd’hui l’espace politique chinois.

Les bouleversements technologiques apparaissent ailleurs dans le programme, souvent sans être isolés du reste des transformations sociales. La revue Terrain consacrera ainsi une rencontre aux usages de la voix et à ses altérations, jusqu’aux questions posées par l’intelligence artificielle. Sens Public, dans « L’âge de l’excès », abordera de son côté la culture face aux algorithmes, l’Europe face aux empires, les mutations du travail et de la formation ainsi que les tensions entre besoins économiques et transition écologique.

Faire une revue, encore et malgré tout

Le programme regarde enfin les revues pour ce qu’elles sont matériellement : des entreprises éditoriales souvent fragiles, portées par des équipes réduites, beaucoup de travail et des économies rarement confortables.

La rencontre « Une pour toutes ! » s’intéressera par exemple à deux publications portées par une seule personne, Déclouer le bec et Vinaigrette. Éric Dussert reviendra avec leurs créatrices sur cette manière particulièrement exigeante de fabriquer une revue : choisir les textes, produire l’objet, gérer les relations avec les auteurs et assurer sa diffusion. Une autre table ronde organisée autour de Poésie/première posera directement les questions qui travaillent une grande partie du secteur : pourquoi continuer ? Pour quels lecteurs ? Comment trouver de nouveaux publics ? Quelle place ces publications occupent-elles encore dans l’édition contemporaine ?

Le centenaire de la mort de Piero Gobetti, journaliste, éditeur et animateur de revues assassiné à 25 ans après les violences fascistes dont il avait été victime, donnera également lieu à une rencontre consacrée à la revue comme espace civique. Son parcours permettra d’interroger la capacité de ces publications à accueillir le débat, à entretenir des relations intellectuelles internationales et à constituer des lieux de résistance culturelle.

Cette interrogation traverse finalement tout le Salon. La revue est fragile, mais cette fragilité n’a pas entraîné sa disparition. Les supports se multiplient, le numérique modifie les modes de lecture, les réseaux sociaux accélèrent la circulation des idées ; elle continue pourtant à proposer un autre rythme, celui du dossier construit, du texte long, de la traduction, de l’expérimentation et du débat éditorial.

Pendant trois jours, les visiteurs pourront surtout feuilleter et acheter des publications que les tables de librairie rendent parfois difficiles à rencontrer. C’est sans doute l’une des raisons les plus concrètes de venir à la Halle des Blancs-Manteaux : découvrir directement ceux qui écrivent, éditent et fabriquent ces objets qui participent, discrètement mais durablement, à la vie des livres et des idées.

36e Salon de la revue — Halle des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille-du-Temple, Paris 4e. Vendredi 2 octobre de 20 h à 22 h, samedi 3 octobre de 10 h à 20 h et dimanche 4 octobre de 10 h à 19 h. Entrée libre et gratuite.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com